Ларионов представил штаб СКА, канадский защитник — в «Авангарде». Хоккейные итоги дня

«Барыс» отправил в отставку главного тренера, а новичок ЦСКА заявил, что открыт к получению гражданства России.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 22 июля.

«Барыс» назначил Королёва временно исполняющим обязанности главного тренера

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» сообщил о кадровых изменениях в тренерском штабе — временно руководить командой будет Евгений Королёв.

В минувшем сезоне под руководством Галыма Мамбеталиева «Барыс» занял последнее место в Восточной конференции и в общем зачёте регулярного чемпионата. После окончания сезона клуб принял решение расстаться с главным тренером. В официальном заявлении клуба отмечается, что подробности изменений будут раскрыты после завершения всех необходимых процедур.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды. В настоящий момент временно исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Евгений Королёв. Подробная информация по изменениям будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур», — сказано на официальном сайте клуба.

СКА представил тренерский штаб на сезон-2025/2026

Сформирован тренерский штаб СКА на сезон-2025/2026, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Главный тренер: Игорь Ларионов, тренер: Владимир Филатов, тренер: Евгений Кетов, тренер: Максим Семёнов, тренер вратарей: Юрий Ключников, тренер по ОФП: Филипп Арзамазов, видеотренер: Андрей Цайслер.

«Владимир Филатов отвечает за работу с нападающими. В его зоне ответственности – структура игры в нападении и дизайн тренировок. Евгений Кетов отвечает за игру в большинстве и меньшинстве. Кроме того, он будет проводить индивидуальную работу с игроками, особенно с нападающими. Максим Семёнов – тренер защитников, его зона ответственности – выстраивание системной игры в обороне. Юрий Ключников – тренер вратарей, перед ним стоит задача помочь сделать шаг вперёд нашим российским голкиперам.

Филипп Арзамазов – Фил – отвечает за процесс, который многие не видят, который находится за кулисами: подготовку и поддержание физического состояния игроков, их стабильность в каждом матче. Андрей Цайслер – видеотренер, он разрабатывает аналитические программы и делает видеоанализ каждой команды и тех игровых вещей, которые требует тренерский штаб.

Сплочённый коллектив, правильные ребята, с амбициями – главное, чтобы команда была интересной, прогрессивной, растущей и успешной», — цитирует Ларионова пресс-служба СКА.

Канадский защитник ЦСКА заявил, что открыт к получению российского гражданства

Новичок ЦСКА канадский защитник Джереми Рой ответил на вопрос о возможности получения российского гражданства.

«Думаю, это тот вопрос, который можно будет обсудить чуть позже. Этим летом я просто стараюсь подготовиться к сезону, поэтому посмотрим, как сложится. Но в будущем я бы с удовольствием получил российское гражданство. Моя жена живёт здесь уже очень долго. Кажется, она в Москве уже около 10 лет. У нас совсем недавно родился ребёнок здесь. Можно сказать, что моя жизнь уже полноценно переместилась в Москву. Поэтому я полностью открыт к получению гражданства», — приводит слова Роя Legalbet.

Джереми выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это был первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге Рой провёл 200 встреч, в которых набрал 88 (15+73) очков.

«Авангард» заключил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один год с 27-летним канадским защитником Максимом Лажуа, сообщает пресс-служба омского клуба. В «Авангарде» защитник будет выступать под номером 58.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 76 матчей за «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» (АХЛ), в которых набрал 39 очков — забросил пять шайб и отдал 34 результативные передачи при показателе полезности «+14».

Лажуа имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге. Канадский защитник в НХЛ провёл 77 встреч в регулярных чемпионатах и отметился 16 очками — забросил семь шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-22». В плей-офф на счету канадца две игры без очков.

В «Металлурге» оценили вероятность подписания контракта с Ткачёвым

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков оценил вероятность подписания контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым, который покинул «Авангард».

«Когда такой игрок, как Ткачёв, выходит на рынок, думаю, любой клуб хотел бы его заполучить, но есть потолок зарплат и ещё много факторов, которые надо обдумывать, смотреть и понимать», — приводит слова Бирюкова «Матч ТВ».

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с «ястребами» действовало до 31 мая 2030 года. Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы хоккеиста, в свою очередь, заявил, что причиной разрыва служит недопонимание между игроком и главным тренером омичей Ги Буше.