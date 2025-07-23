«Авангард» провернул удивительный ход ради защитника-канадца. Станет ли Лажуа звездой КХЛ?

«Авангард» не сходит с новостной ленты в это безумное межсезонье КХЛ, и после истории с расставанием с Ткачёвым омичи сразу же разыграли ещё одну нестандартную партию. «Ястребы» расторгли контракт с защитником Джесси Блэкером, которого подписали буквально полтора месяца назад. Разумеется, Блэкер не то что ни одной игры за «Авангард» не провёл, но даже не успел появиться в расположении клуба.

Интересно, что это далеко не первый случай в новейшей истории «Авангарда», когда хоккеиста подписывают и расторгают в рамках одного межсезонья. Райан Потульны, Кристиан Кудроч, Карри Рямё образца второго своего захода в Омск прошли через такое, однако в их случаях всё дело было в тяжёлых травмах, которые игроки получали в летних играх.

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А ещё была история с форвардом Александром Горшковым в межсезонье-2022, и она больше всего похожа на нынешнюю ситуацию Блэкера. «Авангард» тогда подписал Горшкова в самом начале межсезонья, хоккеист прошёл тренировочный процесс и контрольные матчи с омичами, но в конце августа был обменян в «Адмирал». Дело тогда было в том, что за лето омичам удалось подписать топ-игроков на позиции в верхние звенья, у Горшкова не было шансов выдержать конкуренцию, и в результате его отдали в «Адмирал», где Александр мог рассчитывать на роль лидера.

Сейчас с Блэкером в Омске тоже где-то поторопились. Вернее, перестраховались, потому что вряд ли можно было наверняка спрогнозировать, что на рынке в Северной Америке в это межсезонье будет такой выбор, а для КХЛ Джесси – неплохой, проверенный вариант. Однако за лето «Авангард» нашёл за океаном вариант, который клубу кажется лучше, чем Блэкер, а в нынешнем Омске привыкли решать вопросы быстро и жёстко, пускай и при помощи непопулярных мер. Главное, что с Блэкером расстались с соблюдением всех норм регламента, да и сам защитник не остался без работы – через пару дней «Автомобилист» объявил о возвращении канадца с казахстанским паспортом в Екатеринбург.

Джесси Блэкер Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

На такой нетривиальный ход «Авангард» пошёл ради другого канадского защитника — Максима Лажуа. Ему 27 лет, леворукий, всю карьеру провёл в Северной Америке, где сыграл 77 матчей в НХЛ, а бо́льшую часть времени выступал в АХЛ. В числе сильных сторон Лажуа отмечаются отличное катание, универсальность и умение играть под давлением. Его статистика говорит о хорошей работе в подыгрыше (значительно больше голевых передач), при этом назвать Лажуа чистокровным атакующим защитником вряд ли можно. Ну и понятно, что раз он не сумел за столько лет закрепиться в НХЛ, то есть и значительные минусы. Вопрос в том, насколько они будут нивелированы разницей в уровне между нашими лигами?

Максим Лажуа Фото: Zuma/TASS

Вообще, у Лажуа есть шанс стать топ-дефом или даже звездой в КХЛ ещё и потому, что он едет к тренеру, под руководством которого показывал свой лучший хоккей. В сезоне-2018/2019 Максим был в обойме основных защитников «Оттавы» Ги Буше, тогда как в других командах и при других специалистах Лажуа не получал больше семи игр в регулярке, почти постоянно пребывая в АХЛ. Кстати, с Буше хоккеист пересекался ещё и в позапрошлом сезоне в «Торонто», где Ги ассистировал Шелдону Кифу, так что нет сомнений в том, что главный тренер «Авангарда» посодействовал трансферу Лажуа в Омск. Напомним, «ястребы» нынче комплектуются исключительно под требования Буше (и канадский специалист — кто бы что ни говорил — своей работой в прошлом сезоне заслужил такой карт-бланш), а Ги, похоже, знает, как правильно использовать Лажуа и доставать из него лучшие качества. Так что, если не будет проблем бытового и адаптационного характера, Максим имеет потенциал одного из сильнейших защитников следующего сезона.

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И ещё один любопытный момент. В сезоне-2021/2022 Лажуа вместе с «Чикаго Вулвз» стал обладателем Кубка Колдера – главного трофея АХЛ. MVP и лучшим бомбардиром команды тогда оказался небезызвестный Джошуа Ливо, ну а на протяжении всего сезона «волков» тащил Эндрю Потуральски. Который, вероятно, должен стать следующим новичком «Авангарда».

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