Ждём Ткачёва в «Металлурге»? Это будет самая быстрая, но малогабаритная команда в КХЛ

После громкого расторжения контракта с «Авангардом» Владимир Ткачёв стал самым лакомым кусочком на рынке КХЛ, да ещё и неограниченно свободным агентом. Да, в прошлом сезоне была серьёзная травма, пришлось пропустить почти весь регулярный чемпионат, но в плей-офф крайний нападающий серьёзно помог своей команде. Мастерство и техника как были, так и есть, они никуда не делись.

Разумеется, спрос на таких хоккеистов высокий, однако далеко не все смогут удовлетворить финансовые аппетиты игрока, зарабатывавшего в Омске больше всех в лиге. Теперь, конечно, никто контракт в 100 + млн рублей Владимиру не даст: при жёстком потолке зарплат попросту нет такой возможности. Но на 70-80 млн за сезон форвард вполне может претендовать.

Мы уже сообщали об интересе к Ткачёву со стороны «Торпедо»: нынешний гендиректор нижегородцев Евгений Забуга прекрасно знаком с Владимиром по совместной работе в Омске. Но вряд ли торпедовцы смогут перебить предложения более состоятельных клубов. Сразу отметим, что в ЦСКА нападающего точно не будет — там на схожую позицию ждут иностранца. Переходить в «Трактор», «Куньлунь» или «Локомотив» равносильно замене шила на мыло — от одного требовательного канадца-самодура Ги Буше к трём другим таким же. Ткачёв — хоккеист с непростым характером и своим видением хоккея, играть «бей-беги» он не любит.

В «Салавате Юлаеве» нынче серьёзные проблемы с бюджетом, в «Автомобилисте» Ткачёва не уместят в потолок зарплат. В нынешнем СКА вообще непонятно, кто за что отвечает и какой видит команду Игорь Ларионов. Интересно было бы посмотреть на Владимира в «Ак Барсе» у Анвара Гатиятулина, однако и с Казанью пока никакой конкретики. Получается, самым реальным вариантом действительно является «Металлург». Правда, там тоже не всё просто с платёжкой (пришлось даже перезаключать контракт с Никитой Михайлисом на новых условиях), поэтому в случае подписания Ткачёва наверняка придётся с кем-то расставаться.

Владимир Ткачёв Фото: photo.khl.ru

Сторона игрока в лице агента Шуми Бабаева не скрывает, что разговор с Магнитогорском состоялся, назвав прошедшую встречу с представителями уральской команды позитивной и хорошей. Так что «Металлург» — явный фаворит в вопросе трансфера игрока.

Нужно понимать, что в «Магнитке» с Андреем Разиным у руля Ткачёву в случае перехода также придётся непросто: характер у этого российского специалиста тоже очень своеобразный. Чем всё это закончится и к чему приведёт данный союз? Не скрою, будет интересно понаблюдать. Может моментально полыхнуть, а может и серьёзно поспособствовать достижению высоких задач. Тут уж как сложится. В целом же нынешний «Металлург» комплектуется по принципу «больше скорости, техники и мастерства и меньше габаритов». Разин любит ставить своей команде скоростной и энергозатратный хоккей, раскрывать в людях их сильные качества, поэтому можно смело сказать, что по комплектации и манере игры Ткачёв вполне себе разинский хоккеист.

Было бы интересно посмотреть на Владимира в связке с Исхаковым, Толчинским или Бараком. Потенциал взаимодействия высокий, но далеко не факт, что всё получится идеально. В любом случае усилился «Металлург» в нынешнее межсезонье неплохо, даже несмотря на уход Зернова и Юрова. Чем больше в КХЛ конкурентоспособных и сильных команд — тем выше уровень нашей лиги и её авторитет на мировой хоккейной арене.