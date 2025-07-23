Кем усилится «Ак Барс»? Ги Буше избежит старой проблемы? Вопросы к клубам Востока КХЛ

Продолжаем подводить предварительные итоги межсезонья КХЛ. Вчера мы говорили о клубах Западной конференции, сегодня на очереди – не менее бурный Восток.

«Барыс»: кто даст деньги?

После принятия казахстанского закона о запрете госфинансирования контрактов любых иностранных игроков стало понятно, что межсезонье для «Барыса» будет очень трудным. Правда, реальность с запасом обогнала самые пессимистичные ожидания. «Барыс» после январского продления контракта Никиты Бояркина больше не подписал ни одной сделки, только отпустив пачку россиян 31 мая — даже местные игроки не приходили. Смена руководства этому не помогла, лишь несколько дней назад клуб подписал десяток выпускников команды МХЛ на просмотровые сделки.

Неделю назад президент КХЛ провёл встречу с руководством клуба — такая реакция лиги выглядела понятной. «Барыс», проигравший 54 матча в прошлом сезоне, за лето стал ещё слабее и рисковал побить все оставшиеся антирекорды лиги. Отставка Галыма Мамбеталиева с его методами из нулевых порадовала многих, но этого мало: для конкурентоспособности команде нужна дюжина (а то и больше) классных новичков. Однако на них нужны будут 100% частные деньги, источник которых всё ещё непонятен.

«Амур»: доедет ли до Хабаровска кто-то из ветеранов?

После весенних губернаторских сентенций про «мальчишек из сборной» и назначения совсем неопытных в своём деле главного тренера и генерального менеджера за судьбу «Амура» стало страшновато. Однако хабаровчане не так уж и плохо поработали в условиях запрета на подписание новых легионеров: сохранили бо́льшую часть прошлогоднего костяка, который до старта сезона котировался неплохо; на развалинах «Витязя» выцепили Максима Дорожко и вернули домой Матвея Заседу; приобрели у «Авангарда» молодого Александра Филатьева и подписали опытного Евгения Свечникова, родившегося на Дальнем Востоке.

Евгений Свечников — самый опытный новичок «Амура» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вообще, крах «Витязя» весьма выгоден «Амуру»: это сильно сокращает количество рабочих мест. Несмотря на давние разговоры о том, какой в КХЛ ужасно бедный рынок, уже год назад (причём ещё с живым подмосковным клубом) на рынке была куча НСА с именем. Сейчас у большинства топов платёжка уже забита, составы определены — и кому-то придётся поехать на Дальний Восток, если игрок захочет сохранить место в КХЛ. От условного Дмитрия Кагарлицкого или Станислава Галиева в Хабаровске явно не отказались бы.

«Нефтехимик»: как достать до пола зарплат?

После ухода «Витязя» самая маленькая платёжка лиги однозначно будет в Нижнекамске. В Череповце стабильно дают требуемый минимум, в Сочи теперь хватает денег, чтобы давать 50 млн Павлу Кудрявцеву, а вот крупных контрактов в «Нефтехимике» пока просто нет. По данным «СЭ», платёжка команды даже после перехода Владислава Барулина составляет лишь 333 млн рублей, самый высокооплачиваемый игрок команды — Александр Дергачёв с контрактом на 35 млн. Нижнекамск ставит на молодых игроков, особенно после назначения Игоря Гришина, а у них контракты не очень высоки.

В принципе, у «Нефтехимика» есть та же ветеранская опция, что и у «Амура», ведь людей на рынке прямо сейчас куда больше, чем свободных мест. Однако было бы интересно посмотреть, смогут ли в Нижнекамске привезти достойных иностранцев, которые там зачастую определяли игру. Год назад эксперимент с малоизвестным на тот момент Лукой Профакой оказался вполне успешным, а клубу нужно минимум три хороших новичка, чтобы уложиться в прописанный КХЛ и недавно повышенный лимит минимальной зарплаты.

«Адмирал»: найдёт ли клуб пятого иностранца?

В прошлом межсезонье приморская команда одной из первых заполнила все пять квот — правда, контракт Остина Ортеги был расторгнут даже до старта тренировок. Остальных секвестр не коснулся, а тот же Джованни Фьоре на дедлайне был вполне выгодно обменян в «Авангард». Сейчас в клубе есть чехословацкая пара атакующего защитника и домоседа Шулак — Грман, вернулся в КХЛ опытный голкипер Адам Гуска, а из словацкой лиги приехал пятый бомбардир чемпионата Кайл Олсон. Уровень, впрочем, в Экстралиге спорный даже с учётом того, что её наводнили канадцы.

Адам Гуска вернулся в КХЛ Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Селекция «Адмирала» прошла привычно: клуб снова принял на себя чужие грехи… то есть контракты, с которыми надо было немедленно расставаться топ-клубам (Павел Коледов, Семён Кошелев) и подписал пару боевых ребят в нижние звенья. Однако Гутику, Шэну, Старкову и Ко кто-то в атаке тоже должен помогать, и место для одного иностранного форварда как раз есть. Может быть, вернуть уже адаптированного Фьоре, пока он без контракта?

«Сибирь»: кто заменит Тейлора Бека?

«Сибирь» провела удивительно агрессивное межсезонье: Владимир Ткачёв (тот, что Александрович), Никита Сошников, Скотт Уилсон — сложно вспомнить, когда в Новосибирске так увлечённо тратили деньги на опытных игроков, успевших сделать себе имя в КХЛ. Спасибо спонсорам, которые немного увеличили бюджет. Правда, и потери понесены существенные — ушли Тревор Мёрфи и Тейлор Бек. Эта пара определяла игру «Сибири» и конкретно её большинство, которое в прошлом году и позволило дотянуться до плей-офф.

Вместо Мёрфи приехал другой легионер — Чейс Приски, который уже якобы стал самым дорогим игроком «Сибири». А вот по позиции Тейлора есть вопросы: и здесь речь не о наборе очков, а самом стиле игры. Таких плеймейкеров на нынешнем рынке найти очень сложно — а Тейлор, по слухам, чуть ли не сам рисовал схемы большинства. Конечно, характер форварда давал своё, Бек иногда сам решал, когда ему покидать игру, однако бо́льшую часть его пребывания в «Сибири» пользы было больше, чем вреда. Если команда не найдет адекватной замены, то придется перестраивать тактику.

«Салават Юлаев»: увидим ли мы башкирскую «Северсталь»?

В Уфе решили, что ужасный конец лучше, чем ужас без конца, резко урезав зарплатный бюджет. Все последние годы мы читали про долги, отключения света, заложенный куб арены — и теперь минимум на один год «Салават» затягивает пояса и будет жить по средствам. Саша Хмелевски в клубе пока остаётся (нужно же как-то допрыгнуть до заветных 475 млн пола зарплат), а вот Джоша Ливо сватают в «Куньлунь», и Уфа может получить очень нужные в её ситуации деньги. Придётся ставить на молодёжь, иного выбора нет.

При этом стратегия клуба в последние годы по-хорошему не имела никакого будущего, русский костяк атаки «СЮ» в этом плей-офф выглядел чуть ли не самым скромным среди топ-16. Нынешняя ситуация — это ещё и шанс наиграть местный костяк для будущего. Уфа, несмотря на свою ситуацию, даже делает трансферы за деньги: выкупили у «Сочи» очень талантливого, но имеющего проблемы с рабочей этикой Илью Федотова, у «Спартака» – рабочую лошадку для нижних звеньев Прохора Корбита. Если через год у «СЮ» снова будут средства для подписания качественных иностранцев, то нынешняя ситуация частично клубу даже поможет.

«Автомобилист»: кто займёт позицию атакующего защитника?

В Екатеринбурге списали вылет от «Ак Барса» в первую очередь на внешние причины и практически полностью сохранили прошлогоднюю команду, добавив к ней Рида Буше и Романа Горбунова, ещё сильнее усилив конкуренцию на флангах атаки. Даже Джесси Блэкер, который подписался с «Авангардом» чуть ли не по ходу прошлого плей-офф, всё-таки вернулся в «Автомобилист». При этом прямо сейчас у уральской команды нет ни одного ярко выраженного атакующего защитника — тот же Блэкер в КХЛ лишь дважды пересекал отметку в 20 очков.

Ник Эберт Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Ник Эберт пару лет назад выдал бомбовый сезон (41 очко в регулярке-2022/2023), однако из-за травм и лечения за два следующих года набрал лишь 26 очков суммарно, да и по игре выглядел уже не тем Ником, что в первый сезон в Екатеринбурге. При этом клуб до сих пор не попрощался с игроком, он сам тоже не нашёл другую команду, что заставляет думать, что какие-то негласные договорённости есть — однако до действий в ЦИБ всё это лишь слова. При этом клуб до сих пор не расстался с Ником Меркли, чей контракт на 45 млн необходимо скинуть для дальнейших трансферных действий.

«Ак Барс»: найдётся ли ещё одна звезда для «Ак Барса»?

Трансферная тишина от «Ак Барса» летом стала локальной шуткой, однако на самом деле в Казани и не надо было наводить суету на рынке переходов. Лидеры у «Ак Барса» остались, Артём Галимов и Илья Сафонов пока ограждены от НХЛ, ключевой была в первую очередь глубина атаки. Прошлогодняя ставка на Кошелева и Егора Коршкова провалилась. В клуб пришёл так и не доехавший до «Витязя» Брэндон Биро, но вряд ли он быстро станет звездой «Ак Барса».

Интересно, что на бумаге «Ак Барс» выглядит как раз отличным торговым партнёром для «Трактора», особенно на фоне слухов о том, что Виталий Кравцов хочет играть у давно знакомого Анвара Гатиятулина. У казанского клуба явный перебор защитников — а у «Трактора» их теперь недобор после того, как Артём Блажиевский уехал в «Авангард». Игрок именно такого плана челябинскому клубу очень нужен, однако при этом понятно, что цена Виталия будет выше, чем один лишь защитник-домосед. Рискнут ли в руководстве «Ак Барса» в случае чего?

«Трактор»: кто станет прямой заменой Шабанову?

Атака «Трактора» в прошлом сезоне была одной из самых глубоких в лиге, если не самой глубокой — однако в критический момент на сцену всегда выходил молчаливый технарь, крестивший лёд после голов. В худшие для челябинской команды моменты (регулярка-2023/2024) он порой единолично спасал команду, которая билась о стены чужой обороны — сейчас же плотная игра «Локомотива» в финале моментально обрушила атакующий потенциал команды. Теперь Шабанов будет креативить в Нью-Йорке.

На помощь приходит «Херши»: кажется, пенсильванско-челябинские связи укрепились после перехода Зака Фукале и не разрываются после его отъезда в Минск. В Челябинск уже приехал игрок сборной Франции и фарма «Вашингтона» Пьеррик Дюбе, и ожидается его одноклубник Майк Веккьоне: оба — негабаритные креативные технари, которые должны органично дополнять габаритных двусторонних центров Челябинска. Эти подписания наряду с приходом Михаила Григоренко как будто и не оставляют места в составе Виталию Кравцову, у которого сейчас опций не так много: отъезд в НХЛ и так выглядел маловероятным, а ведь права всё ещё у «Ванкувера». Но смогут ли именитые новички компенсировать отъезд лидера?

«Металлург»: доедет ли Владимир Ткачёв до «Магнитки»?

Андрей Разин всегда склонялся к негабаритным техничным хоккеистам, и селекция «Магнитки» стала квинтэссенцией этого подхода. В принципе, чемпионство-2024 «Металлург» брал с похожим подходом и сейчас снова идёт против тренда, заданного НХЛ и частично поддержанного «Локомотивом». Трансфер Руслана Исхакова можно было даже предсказать: его в своё время хотела ещё «Северсталь» Разина. Однако в Магнитогорск едет и Сергей Толчинский — будет опровергать или подтверждать стереотип, что у шефа «Магнитки» со звёздными игроками не очень ладится.

Владимир Ткачёв Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Теперь на очереди – Владимир Ткачёв. Шуми Бабаев вчера заявил, что уральский клуб является фаворитом, однако отметим, что другие клубы тоже наверняка готовы будут включиться в гонку. Это логичные шаги с учётом того, что после чемпионского сезона далеко не все игроки «Металлурга» сделали шаг вперёд, а для кого-то он явно был пиковым. Звёзд с рынка НСА должны дополнять молодые местные игроки — правда, даже в чемпионском составе была парочка габаритных ролевиков, а здесь выше 180 пока один лишь Коротков. Правда, зачем габариты, если у «Магнитки» на пятаке умеет работать 177-сантиметровый Петунин?

«Авангард»: перевернёт ли Ги Буше личный тренд?

После окончания «эры Ротенберга» в СКА самым шумным и щедрым клубом КХЛ стал «Авангард». Таким расточительным омский клуб, пожалуй, не был со времён Анатолия Бардина — даже чемпионская команда Боба Хартли ставила скорее на глубину состава и спокойную работу. Омское желание полностью собрать новую команду решительными мазками напоминает скорее времена Суперлиги и ранней КХЛ, и расторжения контрактов после нуля матчей тоже вписываются в эту тактику. С другой стороны, всего лишь год назад «Авангард» начинал сезон со вторым звеном Филатьев — Касселс — Рейнгардт (никого из этих людей в Омске не осталось) — для топ-клуба это вообще не годится.

Теперь всё в Омске подчинено требованиям Ги Буше, который везёт в Сибирь хорошо знакомых ему людей типа Максима Лажуа, а все остальные хоккеисты должны строго выполнять строгие тренерские установки. Однако с неограниченным кредитом доверия Ги есть одна проблема: и в «Тампе», и в «Оттаве» его команды после яркого первого сезона не выходили в плей-офф во втором. В «Берне» Буше формально ушёл на третьем году, однако первый год оказался лишь коротким хвостиком олимпийского сезона, де-факто это тоже был второй сезон. Плохая тенденция, не правда ли?