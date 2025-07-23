ЦСКА завалил деньгами нидерландца, «Трактор» потерял легионера. Хоккейные итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 23 июля.

Даниэль Спронг подписал однолетний контракт с ЦСКА

Нападающий Даниэль Спронг подписал однолетний контракт с ЦСКА. Это один из самых ярких трансферов в КХЛ в нынешнее межсезонье. Ранее в Континентальной хоккейной лиге представителей Нидерландов не было.

В сезоне-2024/2025 28-летний нидерландский форвард играл в трёх различных клубах НХЛ. Он начал сезон в составе «Ванкувер Кэнакс», затем перебрался в «Сиэтл Кракен», а завершил его в «Нью-Джерси Дэвилз». В 30 играх за эти команды Спронг набрал 7 (2+5) очков. Помимо матчей в Национальной хоккейной лиге, игрок также выступал в АХЛ, где провёл 19 встреч, набрав 25 (11+14) очков. За свою карьеру в НХЛ Спронг сыграл 388 матчей. В этих играх ему удалось набрать 169 (88+81) очков. Нападающий также имеет опыт выступления за «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз».

Как стало известно «Чемпионату», Спронг по однолетнему контракту с ЦСКА может заработать 75 млн рублей + 150 млн рублей бонусами. Итого за сезон-2025/2026 нидерландский форвард может заработать 225 млн рублей.

«Авангард» заключил контракт с американским защитником Джозефом Чеккони

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один год с 28-летним американским защитником Джозефом Чеккони. В «ястребах» защитник будет выступать под номером 55.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 74 матча за «Айову Уайлд» и «Онтарио Рейн» (АХЛ), в которых набрал 17 очков при показателе полезности «+5» — забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач. Всего в АХЛ Чеккони сыграл 372 встречи, в которых забросил 13 шайб и отдал 66 передач.

В НХЛ хоккеист не провёл ни одного матча. В лиге он был задрафтован «Даллас Старз» под общим 133-м номером в пятом раунде.

Напомним, ранее в «Авангард» перешёл бывший защитник НХЛ Максим Лажуа. При этом сегодня же стало известно, что омский клуб расторг контракт с другим иностранным защитником — Алексом Грантом.

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Экс-форвард «Сан-Хосе» и «Коламбуса» Кевин Лабанк не перейдёт в КХЛ

Американский журналист Шэн Пен на своей странице в социальной сети Х заявил, что экс-форвард «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс» Кевин Лабанк не перейдёт в КХЛ.

«Агент Кевина Лабанка Майк Карран заявил, что Лабанк не перейдёт в КХЛ. По словам Каррана, Лабанк полностью здоров после операции на плече и готов к игре», — написал Пен.

В сезоне-2024/2025 29-летний нападающий Лабанк провёл за «Коламбус» 34 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач. Ранее он стал неограниченно свободным агентом. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги форвард сыграл 512 встреч, в которых записал на свой счёт 237 (84+153) очков.

Московское «Динамо» заключило контракты с шестью хоккеистами

Московское «Динамо» заключило контракты с шестью хоккеистами — нападающими Никитой Буруяновым, Артёмом Черновым, Макаром Ханиным, Владиславом Михайловым, Матвеем Максимовым и защитником Игорем Вербицким.

Как сообщает пресс-служба клуба, все игроки подписали двусторонние соглашения с бело-голубыми. При этом отмечается, что контракты с Буруяновым, Черновым и Ханиным рассчитаны на один сезон, тогда как Михайлов, Максимов и Вербицкий подписали двухлетние соглашения.

«Трактор» объявил об уходе нападающего Чарльза Робинсона

«Трактор» на официальном сайте клуба объявил об уходе нападающего Чарльза Робинсона, который отыграл в Челябинске два последних сезона.

«Бадди, спасибо за эти два сезона! За время игры в столице Южного Урала Робинсон провёл 147 матчей и отметился 54 (32+22) очками за результативность при показателе полезности «+11». Вместе с «Трактором» нападающий завоевал два комплекта медалей — бронзу в сезоне-2023/2024 и серебро в чемпионате-2024/2025. Бадди, ты теперь навсегда чёрно-белый! Будем скучать», — сказано в сообщении команды.

Напомним, в прошлом сезоне «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти встречах уступил ярославскому «Локомотиву».