Решающий сезон. Останется ли Панарин в «Рейнджерс» после завершения контракта?

Нынешнее межсезонье в НХЛ не получилось таким горячим и событийным, каким могло бы стать – первый день открытия рынка свободных агентов не взорвал медиапространство, а самые интересные переходы и вовсе случились до начала июля.

Многие уже начинают прикидывать, каким может получиться следующее лето, и там наверняка будет на что посмотреть – Кирилл Капризов, Коннор Макдэвид, Джек Айкел, Джейсон Робертсон, Мартин Нечас, Артемий Панарин и многие другие должны выйти на рынок (при условии, что не продлят контракт по ходу сезона).

Сегодня остановимся на размышлениях о будущем Артемия Панарина, чей контракт ещё совсем недавно был вторым в НХЛ (сразу после соглашения Макдэвида).

Несмотря на то что Артемий становился лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в каждом из сезонов, проведённых на Бродвее, будущее россиянина остаётся туманным и неопределённым.

Артемий Панарин Фото: Sarah Stier/Getty Images

Совсем недавно хоккейный обозреватель Брюс Реймонд дал комментарий, который во многом и породил слухи и домыслы: «Со стороны Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс». – Прим. «Чемпионата») последовала удивительная реакция на вопрос, готов ли клуб провести переговоры о продлении контакта с Панариным – генменеджер просто отказался давать свои комментарии».

Буквально на днях инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли дал более позитивный отзыв о том, что может быть дальше во взаимоотношениях Панарина и «Рейнджерс»: «Является ли Артемий Панарин одним из лучших подписаний свободных агентов всех времён? Если посмотреть на его контракт, на его среднюю зарплату, на его результативность и на то, как он вывел «Нью-Йорк Рейнджерс» из состояния перестройки – по-настоящему успешный хоккейный отрезок для команды. Они могли позволить себе его контракт под потолком зарплат, а он был готов туда перейти. Это похоже на идеальный союз. Я думаю, они постараются заключить с ним новый контракт».

Рассмотрим три варианта будущего Артемия Панарина. Но нужно делать акцент на следующий сезон для самой команды. От этого зависит многое.

Продление контракта по ходу сезона или после него

Вариант, лежащий на поверхности. Панарин в предыдущие шесть лет был безоговорочным лидером «Рейнджерс», неприятно просев лишь в сезоне-2022/2023. Тогда стало понятно, что у Артемия не всё хорошо во взаимоотношениях с тогдашним главным тренером Жераром Галланом, плей-офф россиянин вдрызг провалил, очутившись в конце серии с «Нью-Джерси» в третьем звене. Правда, есть одно но — даже в таком сезоне Панарин стал лучшим бомбардиром команды, набрав 92 (29+63) очка. Всем бы так проседать.

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Если у команды из Нью-Йорка в этом сезоне всё пойдёт хорошо и коллектив под руководством Салливана будет уверенно идти в зоне плей-офф, а Артемий Панарин продолжит набирать больше очка за игру, то с продлением контракта проблем не возникнет. Причём с обеих сторон: Артемий наверняка не захочет никуда дёргаться и, возможно, сделает небольшую скидку, а «Рейнджерс» спокойно сохранят своего многолетнего лидера.

Естественно, долгосрочный контракт ввиду возраста Панарин больше не получит, но трёхлетнее соглашение на сумму около $ 9 млн в год – вполне.

Выход на рынок свободных агентов

Как уже говорилось выше, следующим летом на рынке свободных агентов развернётся импровизированная ярмарка звёзд, где каждый клуб будет делать попытку урвать хорошего игрока. Зная, как крупно любят играть «Рейнджерс», они тоже могут вступить в эту схватку, пожертвовав своей звездой, ведь Артемию к тому моменту будет почти 35.

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Но для этого, как кажется, должно сойтись несколько факторов. Во-первых, сам Артемий должен провести не особо убедительный сезон – не верится, что «Рейнджерс» просто так избавятся от игрока, который наберёт под сотню очков. Во-вторых, сама команда должна выступить на среднем уровне: не взлететь и не провалиться. В-третьих, Крис Друри должен понимать, что на рынке найдёт вариант поинтереснее.

Обмен в дедлайн

Самый маловероятный вариант. В первую очередь из-за того, что у Панарина действует запрет на обмен – никто без желания Артемия не отправит его в другой клуб. Но для «Рейнджерс» даже это может перестать быть помехой – достаточно вспомнить, как в «Анахайм» обменяли капитана Джейкоба Трубу (у него тоже действовал запрет на перемещение) или как продолжают ходить слухи о трейде Мики Зибанеджада, который пока отказывается снимать запрет на обмен.

Для такого сценария должно сложиться многое. Главное – очередной провал «Рейнджерс». Если команда вновь будет играть нестабильно и к дедлайну расположится вне зоны плей-офф (особенно если далеко от восьмёрки), Крис Друри может рассмотреть предложения об обмене для того, чтобы получить хорошую компенсацию за игрока, чей контракт закончится через несколько месяцев. Не исключено, что при неудовлетворительных результатах в этом будет заинтересован и сам Панарин – Кубка Стэнли у уроженца Коркина до сих пор нет.

Но при этом, как и в случае с выходом на рынок свободных агентов, у менеджмента «синерубашечников» должен быть вариант урвать звёздного игрока на рынке свободных агентов. Если этой уверенности не будет, Друри вряд ли избавится от Панарина.

Следующий сезон для российского нападающего станет определяющим – если его вновь удастся провести на хорошем, а то и на звёздном уровне, то Панарин вполне сможет рассчитывать на ещё один хороший контракт, в том числе и восьмизначный. И без разницы где: в Нью-Йорке или где-либо ещё.