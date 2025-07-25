«Сделали 8 оборотов вокруг Земли. Природу не обманешь». Кто стал новым тренером «Динамо»?

В межсезонье московское «Динамо» произвело точечную перестановку в тренерском штабе Алексея Кудашова. Новым старшим тренером столичного клуба стал опытный специалист Ильнур Гизатуллин, на протяжении трёх последних сезонов работавший с Леонидом Тамбиевым в «Адмирале».

В приморском клубе в первую очередь в сферу ответственности 56-летнего тренера входил розыгрыш большинства. В минувшем регулярном чемпионате «моряки» вошли в топ-5 по реализации лишнего (23,2%), опередив по этому компоненту многих признанных грандов КХЛ, в том числе и само «Динамо» (21,4%).

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Гизатуллин прокомментировал прогресс лидеров приморского клуба, раскрыл секрет успеха большинства «Адмирала», поведал, как в межсезонье получил приглашение от «Динамо», и объяснил, почему в итоге принял решение сменить Владивосток на Москву.

Как произошли изменения в тренерском штабе «Адмирала»? Официально «Адмирал» объявил об уходе специалиста из тренерского штаба Леонида Тамбиева

«Задумывался, что нужно что-то менять. Перелёты начинают сказываться на здоровье»

– Если посмотреть на всю вашу тренерскую карьеру, то легко обратить внимание, что вы не большой любитель менять команды. Что стало главным фактором в решении перейти из «Адмирала» в «Динамо»?

– Во-первых, это само предложение от клуба «Динамо». Мы созвонились с Алексеем Николаевичем Кудашовым. Он сказал, что освобождается место, и я в списке кандидатов. Через какое-то время мы с ним поговорили, я приехал в Москву – и потом подписали контракт. Но уже задумывался о том, что нужно что-то поменять. Три года провёл во Владивостоке – немножко далековато, эти перелёты начинают сказываться на здоровье.

– То есть адаптироваться к этим перелётам до конца физически невозможно?

– В первом время это несложно. А потом идёт накопительный эффект. Шутки ради посчитали – по-моему, восемь оборотов вокруг Земли сделали за сезон. Там клуб делает всё возможное, чтобы команда чувствовала себя комфортно. Но природу не обманешь.

Ильнур Гизатуллин Фото: hcadmiral.ru

– Когда игроки меняют одну команду на другую, они говорят про новые цели и вызов. «Динамо», объективно говоря, декларирует более серьёзные задачи, чем «Адмирал». Повлияло ли это на ваше решение?

– Конечно. «Динамо» – топ-клуб с большой историей. Это ответственность и для любого тренера большая честь.

– Насколько важно для вас знакомство с главным тренером «Динамо» Алексеем Николаевичем Кудашовым? Вы вместе играли в Казани ещё в конце прошлого века.

– Это для всех важно. Конечно, карьера игрока от карьеры тренера отличается – прошло уже 25 лет. Но всё равно ты человека знаешь – когда играешь целый год вместе, как одна семья живёшь. Даже по прошествии стольких лет легче адаптироваться.

– Могли тогда представить, что впоследствии из Кудашова вырастет отличный тренер?

– В то время я об этом не задумывался. Но он приехал к нам из Европы, его серьёзное отношение к тренировкам, быту, разминке, питанию сейчас кажется мелочью, тогда же это было в новинку. Эти моменты бросались в глаза.

Алексей Кудашов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Сначала не хотел быть тренером, мне это не очень нравилось, но потом втянулся»

– Вы сами задумывались, что по завершении карьеры станете тренером?

– В 2007 году подумывал, что это будет мой последний сезон – случилась травма глаза, пришлось завершать карьеру. Тренер Анвар Хасанзянович Валиахметов предложил пойти к нему в помощники. Скажу честно, сначала не хотел быть тренером, мне не очень это нравилось, но потом как-то втянулся.

– Что на начальном этапе не нравилось в тренерской работе? Кого-то заставлять?

– И заставлять, и перестраиваться из игрока. Когда был игроком, напрягало, как общались тренеры. Казалось, тебе постоянно указывают, если дают большой объём работы, а ты не доделываешь. Здесь же всё наоборот – ты оказываешься по другую сторону баррикад и понимаешь, для чего это нужно, переосмысливаешь даже свою игровую карьеру. Возможно, если бы в молодости серьёзнее к делу относился, карьера бы сложилась по-другому. С хорошими тренерами пришлось поработать, они указывали на мелочи, которые мы воспринимали остро. А потом, будучи тренером, стал сам обращать на это внимание.

– Кто из тренеров, с которыми вы работали как игрок, сильнее всего на вас повлиял?

– Все тренеры, с кем я работал, повлияли: Цыгуров, Стаин, Елфимов, Моисеев, Крикунов, Кузнецов. Даже тренеры в армии, в том числе Александр Александрович Жуков. У каждого поначалу я что-то брал. Когда меня назначили тренером в клубе «Ариада-Акпарс», я приезжал к Владимиру Васильевичу Крикунову, который тогда работал в «Ак Барсе», узнавал нюансы, секреты.

«У Тамбиева нет обид. Мы взрослые люди. Он всё понимает»

– Владимир Васильевич близок к возвращению в КХЛ в возрасте 75 лет. Вас поражает его любовь к хоккею?

– На сборах в Минске он часто заходил к нам. Я вижу, что он для своего возраста выглядит отлично, в здравом уме. Дай бог ему сил и здоровья. Это мэтр нашего хоккея.

– Можно ли сказать, что при вашем расставании с «Адмиралом» Леонид Григорьевич Тамбиев отпустил без обид?

– Обид нет, он всё понимает, мы взрослые люди. Просто спросил, какие у меня дальнейшие планы – я ответил. Пожали друг другу руки и пожелали удачи.

Тренерский штаб «Адмирала» в прошлом сезоне Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

– На должность генерального менеджера в «Динамо» перешёл ещё и Рафик Якубов. Это дополнительный приятный бонус?

– Конечно, когда приходит человек, которого знаешь, с кем играл и работал, это приятный бонус.

«Если всё будет как в басне «Лебедь, рак и щука», результата не будет»

– В «Динамо» вас взяли на ту же роль, что и в «Адмирале». Лично вам ставили в заслугу то, как «Адмирал» разыгрывал большинство, в регулярном чемпионате был феноменальный процент реализации. Насколько вам это приятно?

– Хочу сразу сказать, что это не только моя заслуга. Мы всем тренерским штабом обсуждали каждый нюанс, тут и большая заслуга ребят, с которыми мы вели диалог. Да, я отмечал какие-то вещи, но решения всегда были коллегиальными. Очень приятно, что команда заняла такое высокое место по реализации большинства. Ребята чётко прислушивались к тренерскому штабу.

– В большинстве все команды разыгрывают плюс-минус одинаковые комбинации. Часто говорят, что на первый план выходит исполнительское мастерство. Но у вас в «Адмирале» по меркам лиги был не самый звёздный состав. Что было главным?

– Конкретно в «Адмирале» это план именно на большинство. Когда у ребят получалось, мы их не трогали, подправляли какие-то нюансы. Когда не шло, просили начинать от простого – закрыть вратаря, бросать верхом. Ребята это воспринимали, они не пытались в этой ситуации какие-то сложные решения принимать. Когда начинало получаться, появлялась уверенность, были неординарные ходы, но план существовал всегда.

Леонид Тамбиев (слева) и Ильнур Гизатуллин (справа) Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

– В «Адмирале» вы не первый раз по ходу карьеры перестраивались с работы главного тренера на работу помощником. Вы долго были главным тренером «Нефтяника». Насколько это сложный процесс в ментальном плане?

– Смотря с кем работаешь. Есть помощник, а есть ассистент. Помощник участвует во всех процессах, а ассистент просто делает то, что сказали. В «Адмирале» у нас были споры, мы всё обсуждали. Поэтому сложностей не было. Я чувствовал, что ко мне прислушиваются, идеи воспринимают.

– Не возникало предательских мыслей, что в роли главного тренера приняли бы иное решение?

– Лично у меня такого не было. Считаю, что решение принимает главный тренер. Он слушает тренерский штаб, у нас могут быть кардинально разные взгляды на какие-то вещи, но решение принимает он, мы начинаем работать в этом направлении. Если всё будет как в басне «Лебедь, рак и щука», результата не будет.

«У Гутика действительно были проблемы с ногами. Он исправил ситуацию за счёт своей работы»

– Интересно, что в прошлом сезоне лидерами «Адмирала» были Даниил Гутик и Егор Петухов. Два игрока, от которых в разное время по разным причинам отказались в системе «Динамо». После перехода в «Динамо» не обсуждали с Кудашовым их прогресс в «Адмирале»?

– Вскользь он поинтересовался. Но, опять же, «Адмирал» и «Динамо» – это две совершенно разные команды с разным уровнем исполнителей. Знаю, что Даня Гутик с молодёжной командой «Динамо» выиграл Кубок Харламова.

Даниил Гутик стал чемпионом МХЛ в 2021 году Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– После чего в скором времени от него отказались. Считалось, что у него слабые ноги и что он медленный.

– И это имело место. Когда я только пришёл в «Адмирал», он как раз приехал к нам из фарм-клуба в Высшей лиге, и с ногами у него действительно были проблемы. Но он талантливый и креативный хоккеист, который за счёт работы смог исправить эту ситуацию. Своей работой смог заслужить доверие главного тренера. Я пришёл в ноябре, а ближе к началу плей-офф он стал стабильно играть. Не скажу, что в тот момент Даниил уже стал лидером, но он железно занял место в основном составе. Потом ему начали доверять ещё и большинство – он добился всего благодаря своей работе.

– Егор Петухов выдал феноменальный сезон.

– Парень, который может играть. Но тут важна разница в классе команд. В «Динамо» у него были немного другие роли. В «Адмирале» он вышел на ведущие позиции. Особенно когда пришёл Никита Сошников – у них получилось образовать лидерское звено. Егор доказал, что может играть в большинстве. По-моему, он даже установил свой личный снайперский рекорд. Рад за него.

«В прошлом сезоне «Динамо» взяло бронзовые медали. В новом нужен шаг вперёд»

– Наверное, будет справедливо сказать, что в «Адмирале» вы занимались тем, что в основном перезапускали карьеры хоккеистов. Гутик, Петухов, Шэн, Старков, Сошников – всё это игроки, от которых ранее где-то отказались. В «Динамо» вам предстоит работать с игроками другого плана – Пакетт, Уил…

– Никита Гусев.

– И вот это всё звезды, которым по большому счёту нечего доказывать. И нужно не перезапускать карьеры, а уже просто давать результат. Для тренера это другое?

– Да. Но я общался с тренерами – все сказали, что в команде собраны адекватные ребята. Хочу сказать, что уже по подготовительному сбору, где мы сейчас работаем с игроками на двусторонних контрактах, видно, что все ребята полны желания. У них нет такого ощущения, что до старта предсезонного сбора остаётся ещё достаточно времени, поэтому можно позволить себе работать вполсилы. Все отдаются на 100% – и на льду, и на земле.

Уверен, с таким же отношением будут заниматься и другие хоккеисты. Не соглашусь с вашей формулировкой, что им уже нечего доказывать. Все ставят перед собой исключительно максимальные задачи. В прошлом сезоне «Динамо» взяло бронзовые медали. В новом нужно делать шаг вперёд. Думаю, всё сложится и всё у нас будет хорошо.

– Если допустить, что в ближайшее время «Динамо» официально объявит о продлении контрактов с Гусевым и Комтуа, вы будете полностью довольны подбором хоккеистов в вашем распоряжении?

– Абсолютно. Конечно, хороший состав. Тем более для меня это такой большой контраст. Видел их в качестве соперников и понимаю, как они играют. Сейчас посмотрел игры команды в плей-офф. Можно сказать, что у нас очень хороший подбор игроков.

Максим Комтуа раздражал Никиту Лямкина в серии плей-офф КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Что скажете о Комтуа как человек, который с ним ещё не работал, однако видел, как он играл, в том числе и против вашей бывшей команды? Он провёл дебютный сезон в КХЛ и запомнился не только болельщикам, но и очень многим соперникам.

– В прошлом сезоне мы провели с «Динамо» два матча. И он действительно раздражал своих соперников, однако это часть игры. У нас и в «Адмирале» был такой хоккеист – Денис Голубев из Казани. Такого плана игроков называют «подкожными». Они своим поведением раздражают оппонентов и сбивают их с игрового ритма. Такой хоккеист нужен любой команде. Но Комтуа ещё и приносит результат, что доказал в последнем плей-офф.

«По игрокам «Адмирала» ко мне вопросов не возникало. Кисаков поедет на сбор с командой»

– Если бы у вас была такая возможность, было бы желание кого-то из игроков «Адмирала» на истекающих контрактах переманить в «Динамо» вслед за собой?

– Нет. Такого желания не было. В «Динамо» есть квалифицированный менеджмент, который и занимается селекционными вопросами. Если меня попросят высказать мнение по любому игроку – не только из «Адмирала», но и из других команд, с кем я работал и кого знаю лично – то могу отметить какие-то детали. Но по игрокам «Адмирала» таких вопросов не возникало.

– В первом интервью после перехода в «Динамо» вы говорили, что вам предоставили видеоматериал для изучения. На что в первую очередь обращали внимание, изучая эту подборку?

– Обращал внимание на то, как команда играет, как контролирует шайбу и что делает в атаке. Такие нюансы и такие моменты отличаются от «Адмирала», потому что разные команды с разными исполнителями.

– Мы уже затрагивали тему Гутика, а сейчас на просмотровом контракте в «Динамо» находится Александр Кисаков. В своё время они вместе с Даниилом были лидерами той чемпионской динамовской молодёжки. Видите в нём аналогичный потенциал?

– Если брать Сашу, то уже по нашей текущей совместной работе видно, что он игрок, который может из нулевого момента создать голевую ситуацию и самое главное – забить. Это очень важное качество для форварда. Не знаю, почему у него не сложилось в Америке.

Но здесь он работает с огромным желанием. Кисаков отправится на предсезонный сбор вместе с командой. Дальше всё будет зависеть только от него. Если будет работать на максимуме, тогда у него всё получится.

Александр Кисаков уже успел дебютировать в КХЛ, а потом уехал в Америку Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«Некоторым вещам нет объяснения. Если принял решение – надо быть честным до конца»

– Многие называют нынешнее межсезонье КХЛ самым весёлым и одновременно самым странным за всё время существования лиги. Можете выделить событие, которое больше всего поразило?

– На самом деле, не очень хочется это комментировать. Понимаю, что хоккей – это бизнес. Но у меня даже нет слов: сначала берут, потом убирают, расторгают. Честно скажу: некоторым вещам нет объяснения.

В моём понимании: прежде чем принять какое-то решение, его надо взвесить, всё обговорить и договориться. И если ты уже принял решение, то нужно быть честным до конца и выполнить всё обязательства.

– После сокращения лиги у некоторых журналистов возникла идея относительно целесообразности изменения формата в плей-офф, чтобы туда не выходило 16 команд из 22. А вам интересно проводить столь длинный регулярный чемпионат, чтобы определить восемь участников плей-офф из 11 в конференции?

– Скажу, что интересно играть каждый матч, если есть такая борьба за попадание в восьмёрку, которая была в прошлом сезоне у нас в «Адмирале» – практически до последнего тура. И даже не представляю, что здесь можно было бы изменить. Вроде шли разговоры относительно того, чтобы выходили четыре команды?

– Да, предлагался некоторыми такой формат.

– Но тогда интерес совсем пропадёт.

– У тех команд, которые идут в нижней части таблицы?

– Да, потому что они быстро поймут, что у них уже нет шансов. Да и у тех команд, которые гарантируют себе место в плей-офф, также упадёт мотивация. На мой взгляд, текущий формат является наиболее оптимальным. И ещё замечу, что мне очень понравилась идея с перекрёстным плей-офф со второго раунда.

– А не было бы ещё интереснее, если бы такой формат был с первого круга?

– Возможно. Можно и рассмотреть такую идею, потому что в своей конференции ты всё равно проводишь большее количество матчей, чем с соперниками из другой зоны, поэтому перекрёстный формат стал хорошим нововведением.

– Как относитесь к постоянным изменениям в правилах? Например, как вам правило с началом периода в зоне атаки, когда команда играет в большинстве?

– Некоторые моменты не очень воспринимаю, однако вот это правило мне как раз нравится. Я так понимаю, что всё направлено на повышение результативности, что интересно зрителям. Как ни крути, в хоккее всё заточено на результат, но понятно, что для болельщиков лучше 5:3, чем 1:0.