ЦСКА провернул уникальный трансфер. Раньше в КХЛ таких игроков не было

Каких-то только хоккеистов в своё время не было в КХЛ: помним израильтянина Элиэзера Щербатова, японца Ю Сато, а канадец с португальскими корнями Джастин Азеведу и вовсе великолепно проявил себя в «Ак Барсе», внеся весомый вклад в завоевание казанцами Кубка Гагарина в 2018 году. Но вот нидерландца в нашей международной лиге ещё не было не только в российских, но и в иностранных клубах. Подписание форвардом Даниэлем Спронгом однолетнего контракта с ЦСКА — действительно уникальное событие для главного хоккейного чемпионата Европы. Тем интереснее будет наблюдать за следующими сезоном и игрой этого достаточно известного в мире спортсмена.

Что мы знаем о Спронге? В сезоне-2024/2025 28-летний нидерландский форвард играл в трёх различных клубах НХЛ. Он начал регулярку в составе «Ванкувер Кэнакс», затем перебрался в «Сиэтл Кракен», а завершил её в «Нью-Джерси Дэвилз». В 30 играх Спронг набрал 7 (2+5) очков. Помимо матчей в Национальной хоккейной лиге, игрок также выступал в АХЛ, где провёл 19 встреч, набрав 25 (11+14) очков. За свою карьеру в НХЛ Спронг сыграл 388 матчей. В этих играх ему удалось набрать 169 (88+81) очков. Нападающий также имеет опыт выступлений за «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз». Послужной список, согласитесь, солидный.

Здорово, что в КХЛ, особенно в условиях нынешней сложной геополитической обстановки, удалось привезти хоккеиста такого уровня и опыта. Это, безусловно, один из самых ярких и обсуждаемых трансферов в КХЛ в нынешнее межсезонье. Отметим, что именно ЦСКА изначально вёл игрока, желая увеличить разнообразие своих крайних нападающих. Уже позднее в борьбу за нападающего включились другие топ-клубы КХЛ, включая «Ак Барс». В результате на финишной прямой армейцы заполучили Спронга в свои ряды. Хотя в столице Татарстана условия в финансовом плане тоже предлагали более чем солидные.

Даниэль Спронг Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Однако нидерландец сделал выбор в пользу ЦСКА, получив базовый оклад в 75 млн рублей за год. Кроме того, как я сообщал накануне, в договоре прописана бонусная часть, которая в общей сложности составит 150 млн рублей. 50 млн игрок может заработать за попадание в топ-3 лучших бомбардиров по итогам регулярного сезона, ещё столько же – если окажется в топ-3 лучших снайперов регулярки и ещё 50 млн, если наберёт 80 очков в регулярном сезоне. Безусловно, в системе Игоря Никитина для достижения подобной результативности нужно очень постараться, но нет ничего невозможного. Спронга пригласили в ЦСКА в топ-6 на роль одного из лидеров нападения, поэтому здесь работает принцип «хочешь заработать больше — доказывай, что лучше остальных». Всё логично и правильно.

Переговоры по контракту явно получились непростыми, да и самого Спронга нужно было убедить поехать играть в Россию. Тем ценнее и качественнее выглядит работа руководящего состава ЦСКА во главе с президентом клуба Игорем Есмантовичем и агента хоккеиста Алёши Пилко, в очередной раз продемонстрировавшего умение привозить в КХЛ качественных легионеров с именем. Теперь дело за самим Даниэлем. Нужно делом подтвердить высокий уровень мастерства и оправдать все выданные прессой и болельщиками авансы.