Малыши на миллионы. 7 самых заметных ограниченно свободных агентов НХЛ

Скоро в НХЛ начнутся арбитражные слушания. Большинство из них вряд ли состоится, команды успеют договориться раньше — но зато игроки получат свои долгожданные контракты, и период неизвестности быстро закончится.

Однако не все хоккеисты могут обратиться в арбитраж — молодые игроки, которые не провели в лиге достаточного количества времени, этой возможности лишены, все козыри в переговорах на руках у клуба. Полтора десятка игроков НХЛ без права на арбитраж пока не имеют действующих соглашений.

з. Райкер Эванс («Сиэтл»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 73 матча, 25 (5+20) очков, «-12»

Эванс проделал удивительный путь: защитник не был выбран на драфте в том году, когда был доступен для этого. Однако спустя год «Сиэтл» задрафтовал Райкера сразу во втором раунде — частично помогла игра в одной команде с Коннором Бедардом. В первом же сезоне на взрослом уровне Эванс набрал 26 очков за 26 матчей плей-офф за фарм «Сиэтла». Когда руководивший фармом Дэн Байлсма получил повышение до главного тренера основного состава, он дал защитнику больше возможностей в НХЛ, особенно на фоне травм других игроков. Впрочем, смена тренера не должна повлиять на позиции защитника, который благодаря своему жёсткому стилю игры уже успел пробиться в сборную Канады на ЧМ.

н. Люк Евангелиста («Нэшвилл»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 68 матчей, 32 (10+22) очка, «-2»

В последние годы очень много молодых игроков «Нэшвилла» шли по одному пути: многообещающий, но не звёздный старт карьеры — стагнация и отсутствие прогресса — обмен в другую команду или вообще список отказов. Ээли Толванен, Данте Фаббро, Коди Гласс, Филип Томасино — список уже довольно длинный. Этой же дорогой может последовать и Евангелиста, который в прошлом сезоне затормозил: 13 очков были набраны в последний месяц сезона, когда «хищники» уже потеряли все шансы на плей-офф. Впрочем, а кто в «Нэшвилле» в прошлом году хорошо показал себя? Однако с учётом историй предшественников Евангелисты он вряд ли может рассчитывать на хороший контракт, хотя сторона Люка наверняка будет оценивать себя иначе.

Люк Евангелиста Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

н. Алекс Лаферрье («Лос-Анджелес»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 77 матчей, 42 (19+23) очка, «+22»

Забавно, но в разы менее раскрученный Лаферрье в прошлом сезоне набрал лишь на три очка меньше, чем потихоньку превращающийся в вечно перспективного Алекси Лафреньер — причём игрок калифорнийского клуба был выбран на том же драфте, но на 82 позиции ниже. Правда, вторая половина сезона для Алекса получилась куда менее результативной, чем первая — и это не лучшая позиция при контрактных переговорах с учётом того, что Лаферрье чаще всего играл в одном звене с Кевином Фиалой и Куинтоном Байфилдом. Правда, за Алекса говорят отличные метрики продвинутой статистики. С учётом того, что у «Кингз» большие проблемы с голами и мало место для усиления после летней селекции, клубу с продлением контракта лучше не затягивать.

н. Коннор Зари («Калгари»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 54 матча, 27 (13+14) очков, «-7»

Зари до сих пор большинстве источников числится центром — правда, бо́льшую часть своей карьеры в НХЛ он провёл на фланге. И здесь «Калгари» надо сделать важный выбор позиции, потому что центров с хорошим потенциалом в составе не так много, вечный Микаэль Баклунд движется к завершению карьеры, а Назему Кадри в новом сезоне будет 35. При этом карьеру Зари портили травмы: это касается и прошлого года, где 23-летний форвард пропустил почти 30 матчей, и самого первого сезона в АХЛ. По стилю Зари иногда сравнивают с Сэмом Беннеттом, который раскрылся уже в другом клубе. Как говорят инсайдеры, «огоньки» предлагают Зари чуть больше $ 3 млн, но сторона игрока рассчитывает на большее.

з. Люк Хьюз («Нью-Джерси»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 71 матч, 44 (7+37) очка, «-9»

Второй сезон Хьюза в НХЛ получился не менее впечатляющим, чем первый (47 очков, топ-3 голосования за «Колдер») — а ведь младший из трёх братьев пока даже не является основной опцией клуба в большинстве, где основное игровое время пока получает Даги Хэмилтон. При этом показательно, что при меньшем айстайме Хьюз набрал больше очков, чем более опытный игрок. Не просто так Люка по уровню таланта сравнивают с братом Куинном — правда, такого же влияния в клубе он пока получить не может.

И вот здесь, в отличие от указанных в начале текста хоккеистов, речь уже может идти о крупном контракте. Теперь «мостики» для звёзд уже не особо приняты, молодые хоккеисты сразу же забирают свои деньги после окончания контрактов новичков, которые с каждым годом выглядят всё менее выгодными для игроков. Ещё 2 июля генменеджер команды Том Фитцджеральд назвал новый контракт Хьюза приоритетом №1, который определит дальнейшие селекционные шаги. С учётом того, что под потолком у «Дэвилз» есть лишь $ 7 млн, какие-то шаги по разгрузке платёжки предпринимать придётся.

н. Мэйсон Мактавиш («Анахайм»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 76 матчей, 52 (22+30) очка, «0»

Несколько лет назад Мэйсон заходил в НХЛ в роли одного из самых интересных молодых игроков своего года, человеком, который спас Канаду от поражения в финале МЧМ. Правда, в НХЛ он свой потенциал на полную пока так и не раскрыл: лишь в одном из трёх сезонов в лиге Мактавиш пробил отметку в 50 очков. Однако, вполне возможно, это связано с плохими тренерами, которые всё это время возглавляли команду. При Греге Кронине практически никто из нападающих «уток» шага вперёд не сделал, а сам специалист ушёл из команды на фоне испорченных отношений с игроками.

Мэйсон Мактавиш Фото: Rich Lam/Getty Images

У «Анахайма» прямо сейчас есть неограниченные финансовые возможности для нового контракта Мэйсона — $ 21 млн под потолком. Однако контракта на столе нет, и это вызывает лавину слухов, которые примеряют Мактавиша к почти каждой заметной команде лиги, потому что хороший центр нужен всем — пресса явно ждёт повторения прошлогоднего веселья с оффершитами. Однако никаких утечек о потенциальном конфликте игрока с менеджментом нет, просто генменеджер Пэт Вербик давно заслужил славу жёсткого переговорщика, когда дело идёт о больших продлениях контрактов ОСА. Вербик может ждать и до сентября.

н. Марко Росси («Миннесота»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 82 матча, 60 (24+36) очков, «+3»

Совсем недавно Росси был для «Миннесоты» одним из краеугольных камней будущего и человеком, которого (по слухам) клуб не отдал за Джека Айкела в предлагаемом обмене. Казалось бы, австриец подтвердил свой статус в прошлом сезоне, набрав 60 очков в основном без помощи Кирилла Капризова — однако в плей-офф он докатился до четвёртого звена. Самый информированный инсайдер «Миннесоты» Майкл Руссо говорит, что «дикари» не хотят давать Росси более $ 6 млн — и это в лиге, где $ 5,3 млн теперь получил уже бывший третий центр «Монреаля» Кристиан Дворак. Зимой Росси предлагали пятилетний контракт на $ 5 млн, Марко отказался.

В «Миннесоте» очень сильно ценят габариты и силовых игроков — об этом хорошо говорят контракты, которые клуб выписывал игрокам типа Маркуса Фолиньо и Джейкоба Миддлтона. 175-сантиметровый Росси в эту концепцию вписывается с трудом. В результате контрактных переговоров сейчас практически не ведётся, стороны несколько недель друг с другом не говорили — при этом генменеджер Билл Герин заявлял, что любой оффершит по Росси будет повторён. Парадоксально: «Миннесота» невысоко котирует своего второго бомбардира, но готова обменять его только на конскую компенсацию и действующих игроков.

Другие ОСА без контрактов: н. Александер Хольц («Вегас»), н. Сэм Коланджело («Анахайм»), з. Уайатт Кайзер («Чикаго»), н. Данил Гущин («Сан-Хосе»)