«Динамо» делает обмен со «Спартаком», «Торпедо» сохранило лидера. Хоккейные итоги дня

Бело-голубые заключили четыре пробных контракта, а в гала-матче в Мытищах примут участие звёзды российского хоккея.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 24 июля.

ХК «Спартак» и московское «Динамо» совершили обмен

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» и московское «Динамо» совершили обмен, в результате которого в стан бело-голубых отправился вратарь Дмитрий Куликов. В «Спартак» перешёл нападающий Никита Буруянов.

22-летний Буруянов в прошлом сезоне провёл 46 матчей за клуб в регулярном чемпионате и набрал 10 очков при показателе полезности «+3». На счету нападающего ещё 28 проведённых игр в ВХЛ и 13 (7+6) очков при показателе полезности «+5».

Воспитанник «Спартака» 24-летний Куликов в 2023 году был признан лучшим вратарём ВХЛ и стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика». Голкипер провёл девять встреч за красно-белых в КХЛ с 87,1% отражённых бросков.

«Динамо» подписало пробные контракты с четырьмя игроками

Четыре хоккеиста подписали пробные контракты с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Нападающие Иван Казаковцев, Сергей Артемьев, Даниил Прохоров и Александр Кисаков примут участие в лагере развития клуба, после чего пройдут предсезонную подготовку в системе московского «Динамо». Пробные соглашения с хоккеистами действительны до 29 августа. В течение этого времени тренерский штаб московского «Динамо» примет решение о подписании полноценных контрактов с игроками.

Защитник Богдан Конюшков продлил контракт с «Торпедо»

22-летний защитник Богдан Конюшков продлил контракт с «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Новое соглашение носит односторонний характер и действует до 30 мая 2027 года.

Дебютировав в «Торпедо» в сезоне-2022/2023, Богдан провёл за команду 215 матчей, набрал 77 (12+65) очков. Также он помог «Чайке» завоевать Кубок Харламова, а «Торпедо-Горький» — Кубок чемпиона России.

Напомним, ранее стало известно, что хоккейные клубы «Торпедо» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого двусторонний контракт с нижегородцами подписал нападающий Никита Рожков. Армейский клуб получил за 25-летнего игрока атаки денежную компенсацию.

Стали известны хоккеисты, которые сыграют в Матче звёзд OviCup

В финальный день Кубка Александра Овечкина — 9 августа — на лёд арены «Мытищи» им. В. И. Шалимова выйдут прославленные российские хоккеисты. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Московской области.

Участие в Матче звёзд вместе с лучшим снайпером в истории НХЛ Александром Овечкиным примут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Игорь Шестёркин, Михаил Сергачёв, Матвей Мичков, Кирилл Марченко, Егор Замула, Сергей Коньков, Александр Гуськов, Андрей Николишин и другие хоккеисты.

Также в составе команд сыграю двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, чемпион России, обладатель Суперкубка России, призёр чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычёв, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, спортивный функционер, президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев, блогеры Владимир Тимофеев (Vobon), Ярослав Кузьмичёв (Yarkuzya), Андрей Репин (Repa), Дмитрий Козлов (Deemy), HockeyStigg и другие.

Hockey Sverige: Дмитрий Тимашов возвращается в КХЛ и будет играть за «Адмирал»

Шведский нападающий Дмитрий Тимашов в следующем сезоне будет выступать за «Адмирал», сообщает издание Hockey Sverige.

«Я хочу играть в КХЛ, чтобы быть ближе к своей семье. Я почувствовал удовлетворение, поговорив с генеральным директором и тренером клуба. Будет здорово снова играть в КХЛ и, как я уже сказал, быть рядом со своей русской семьёй, которую я почти не видел с тех пор, как переехал в Швецию», — заявил Тимашов.

Отмечается, что контракт с дальневосточным клубом заключён на два года.