Невиновны! Как продолжится карьера игроков, оправданных по делу о насилии?

Полтора года назад пять игроков молодёжной сборной Канады — 2018 были обвинены в сексуальном насилии. Хоккеисты сразу взяли бессрочный отпуск и явились в управление полиции города Лондона провинции Онтарио.

Всё то время до вчерашнего дня участники предполагаемых событий проводили по-разному: кто-то, как Дюбе и Маклауд, уехали из Америки и выступали в КХЛ, кто-то, как Фут и Харт, провели год без хоккея, а Алекс Форментон и вовсе завершил карьеру и пошёл работать на стройку.

Вчера прошло то самое судебное заседание, которое должно было определить судьбу участников события. По его итогам определено, что канадцы невиновны.

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Судья Мария Каррочча в своём решении заявила, что не сочла показания заявительницы «достоверными и заслуживающими доверия». Она пришла к выводу, что обвинение не смогло доказать свою позицию вне разумных сомнений.

Каррочча также обратила внимание на то, что у заявительницы есть пробелы в воспоминаниях о той ночи, и она сама призналась, что заполняла их предположениями, а не точными фактами. Судья также усомнилась в достоверности её показаний, поскольку заявительница часто начинала ответы с фразы «я чувствую, что…», что, по мнению суда, указывает на «неуверенность в памяти».

Однако расслабляться бывшим подсудимым рано – решение может быть обжаловано в 30-дневный срок. Более того, скорее всего, так и произойдёт – апелляция в таких делах является процедурой достаточно обыденной.

Североамериканский журналист Энди Стрикленд написал: «Можно было бы ожидать, что игроков восстановят в правах до начала следующего сезона. По данным источника, НХЛ пересмотрит решение и проведёт собственную процедуру, прежде чем разрешить этим пятерым хоккеистам вернуться в лигу».

Чуть позже это подтвердила и сама НХЛ: «Обвинения, выдвинутые в этом деле, даже если они и не были признаны уголовно наказуемыми, были очень тревожными, а поведение, о котором идёт речь, неприемлемым. Мы рассмотрим и обдумаем выводы судьи. Пока мы проводим анализ и определяем дальнейшие шаги, игроки, фигурирующие в данном деле, не имеют права выступать в лиге».

Картер Харт Фото: Cole Burston/Getty Images

Какие предположения можно сделать по итогам решения суда и заявления НХЛ?

Конечно, НХЛ не могла сразу принять с распростёртыми объятиями людей, которые ещё совсем недавно были обвинены в тяжком преступлении. Это сразу бы сильно ударило по имиджу лиги – в Северной Америке это особенно важно. Единственное, что пока непонятно, насколько долго лига будет анализировать выводы суда. Как бы то ни было, перед началом этого сезона или по ходу следующего НХЛ выпустит простыню примерно следующего содержания: «НХЛ глубоко осуждает противоправные действия, связанные с сексуальным насилием, и готова оперативно реагировать на появление подобных прецедентов. После анализа решения суда и внутреннего расследования принято решение допустить до участия в чемпионате людей, ранее признанными невиновными в совершении преступления». Формулировка может быть иной, но смысл будет тем же.

Не хочется открывать островок политических рассуждений в духе тех, что обычно происходят на кухнях провинциальных квартир в пятничные вечера, но конъюнктура в США с начала 2025-го поменялась. Это неудивительно, так как многое зависит от того, кто сидит в Белом доме: республиканцы или демократы. Наличие у власти первых наталкивает на мысль, что морально-этические и правовые заусенцы будут решены в пользу игроков. Не подлежащими амнистии жертвами культуры отмены они не станут.

Также есть недавний кейс с возвращением в НХЛ Стэна Боумэна и Джоэля Кенневилля, которые в 2021 году были отстранены в связи со скандалом о насилии над 20-летним нападающим Брэдом Олдричем. Там, конечно, ситуация была проще, чем у игроков канадской молодёжки, так как генменеджер и тренер не были напрямую связаны с тем скандалом, но главное, что есть прецедент.

Сейчас некоторые коллеги упоминают о том, какая волна недовольствоа прошла по социальным сетям. Тысячи североамериканцев (преимущественно канадцев) пишут гневные комментарии и недоумевают по поводу решения суда. Но это уж точно не станет помехой в вопросе восстановления прав игроков.

Майкл Маклауд Фото: Nicole Osborne/AP/ТАСС

Как уже обсуждалось выше, пока непонятно, долго ли НХЛ будет проводить собственное расследование, но есть предчувствие, что оно может затянуться – торопиться в этом деле лиге некуда. И это повышает шансы того же Майкла Маклауда вернуться в «Авангард» и стать частью амбициозной команды Ги Буше. Вероятность же увидеть кого-либо ещё мала – Диллон Дюбе провалил сезон в Минске и вряд ли получит достойное предложение, а аппетиты Картера Харта сейчас удовлетворить просто некому.