Спронг в ЦСКА, новые иностранцы в «Авангарде». Таблица трансферов КХЛ

Почти два месяца назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала. Отметим, что команды в таблице расположены в алфавитном порядке.

Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Сергеем Кузнецовым и пригласило в КХЛ канадского защитника Тая Смита. Защитник принял участие в более чем 140 матчах в АХЛ и набрал 96 (21+75) очков. Прошлый сезон Смит начал в системе «Каролины Харрикейнз», но основную часть провёл в АХЛ за «Чикаго Вулвз».

Московское «Динамо» интенсивным образом провело последние 11 дней на рынке свободных агентов. Столичный клуб объявил о переходе нападающего Максима Мамина и совершил обмен со «Спартаком», в результате которого нападающий Никита Буруянов был обменян на вратаря Дмитрия Куликова. Нападающий основного состава Артём Чернов и ещё четыре молодых хоккеиста заключили новые контракты с клубом. Также бело-голубые переподписали контракт с защитником Игорем Ожигановым, чтобы уложиться в потолок зарплат и в ближайшее время вписать туда соглашение Максима Комтуа, который уже достиг договорённости о продлении контракта с клубом.

«Лада» довольно неожиданно расторгла контракт с одним из лидеров команды нападающим Никитой Попугаевым и совершила сделку с «Норильском», в результате которой заполучила спортивные права на Данилу Дяденькина. Вечером пятницы хоккейный клуб СКА объявил о переходе нападающего Николая Полякова и защитника Артёма Земчёнка в тольяттинский клуб.

По информации «Чемпионата», бывшие хоккеисты Сергей Звягин и Дмитрий Рябыкин войдут в тренерский штаб Боба Хартли в «Локомотиве». При этом сам ярославский клуб на данный момент официально ещё не объявлял имена помощников канадского специалиста в новом сезоне.

Хоккейный клуб СКА вышел из трансферной спячки и устроил массовую расчистку своей платёжки. За несколько часов армейцы расстались с целым рядом хоккеистов. Про обмен Полякова и Земчёнка уже было сказано выше. Также команду покинули защитник Дмитрий Юдин (обмен в «Салават Юлаев»), нападающие Павел Акользин (разрыв контракта), Павел Дедунов (в «Сочи») и Сергей Андронов (вместе с Юдиным в Уфу). По слухам, близок к уходу из СКА и ещё один защитник Илья Карпухин. В свою очередь, контракты с защитником Никитой Зайцевым и форвардом Сергеем Плотниковым были перезаключены на новых финансовых условиях.

Хоккейный клуб «Сочи» взорвал межсезонье КХЛ неожиданными перестановками на тренерском мостике. Всего спустя полтора месяца после официального назначения Вячеслава Козлова на пост главного тренера специалист был отправлен в отставку. Вместе с ним покинули команду и Александр Савченков с Юрием Добрышкиным. Уже известно, что новым главным тренером «леопардов» должен стать 75-летний Владимир Крикунов.

Помимо вышеупомянутого обмена с московским «Динамо», «Спартак» заключил контракты с двумя экс-форвардами «Витязя» — Иваном Воробьёвым и Станиславом Яровым. Заодно красно-белые вернули из АХЛ своего бывшего защитника Джоуи Кина.

Хоккейные клубы «Торпедо» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого двусторонний контракт с нижегородцами подписал нападающий Никита Рожков. Также нижегородский клуб продлил соглашение с ведущим защитником Богданом Конюшковым.

Московские армейцы подписали однолетний контракт с нидерландским форвардом Даниэлем Спронгом. В сезоне-2024/2025 28-летний форвард играл в трёх различных клубах НХЛ. Он начал сезон в составе «Ванкувер Кэнакс», затем перебрался в «Сиэтл Кракен», а завершил его в «Нью-Джерси Дэвилз». В 30 играх за эти команды Спронг набрал 7 (2+5) очков. Новые соглашения со столичным клубом подписали защитник Владислав Провольнев и форвард Тахир Мингачёв.

«Куньлунь Ред Стар» и «Северсталь» в последние две недели переходов не совершали. Стоит заметить, что китайский клуб по-прежнему не сделал ни одного приобретения в межсезонье. Вокруг «драконов» ходит огромное количество слухов, но пока что никаких официальных движений так и не происходит.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контакты «Динамо» Минск т. Михалёв, т. Дашкевич, в. Фукале («Трактор»), з. Диц («Автомобилист»), н. Звягин («Куньлунь», конец аренды), з. Смит («Чикаго», АХЛ) т. Силиньш («Лада»), з. Гросс («Трактор»), з. Жихарев, н. Горбунов («Автомобилист»), н. Волков («Авангард»), н. А. Ковгореня («Адмирал»), н. Тирни («Амбри-Пиотта», Швейцария) в. Демченко, н. Стась, н. Усов, н. Сотишвили, з. Лайл, н. Кузнецов «Динамо» Москва гм. Якубов («Лада»), т. Гизатуллин («Адмирал»), з. Шараканов («Лада», конец аренды), з. Баклашёв («Сочи», конец аренды), з. Паталаха («Нефтехимик», конец аренды), н. Давыдов («Северсталь», конец аренды), з. Классон (ЦСКА), н. Броссо («Амур»), в. Бережной*, з. Кол (оба — СКА), н. Мамин (ЦСКА), в. Куликов («Спартак»), н. Кисаков («Рочестер», АХЛ, пробный), н. Казаковцев, н. Прохоров, н. Артемьев (все — «Динамо» СПб, пробные) т. Козлов, н. Кудрявцев (оба — «Сочи»), в. Ярославлев («Омские Крылья», ВХЛ), з. Сизов, з. Никитин (оба — «Торпедо»), н. Бурмистров, н. Рашевский («Авангард»), з. Менелл (СКА), з. Кудашов («Нефтехимик», аренда после продления контракта), в. Бережной («Чикаго», НХЛ, расторг контракт после обмена) н. Буруянов («Спартак») в. Моторыгин, з. Готовец, з. Пыленков, з. Кудашов, н. Сикура, н. Джиошвили, з. Вербицкий, н. Ханин, н. Чернов, н. Максимов, н. Михайлов, з. Ожиганов, н. Слепышев, н. Гусев, н. Комтуа «Куньлунь Ред Стар» г. т. Галлан, гм. Варицкий («Витязь»), н. Спунер («Авангард») г. т. Кравец, т. Савченков («Сочи»), з. Кожевников, н. Лихачёв (оба — «Локомотив», конец аренды), н. Звягин («Динамо» Мн, конец аренды) н. Шаров («Адмирал»), н. Локхарт («Спартак») «Лада» г. т. Миронов («Трактор»), т. Щитов, в. Бочаров («Торпедо»), з. Сафонов («Южный Урал», ВХЛ) в. Попов, н. Аноп (оба — АКМ, ВХЛ) н. Башкиров, н. Рейнгардт (оба — «Авангард»), н. Основин («Адмирал»), н. Обидин («Автомобилист»), н. А. Хохлачёв («Сочи»), н. Т. Хохлачёв (AIC, NCAA), з. Попов (ХК «Норильск», ВХЛ), н. Савчук («КооКоо», Финляндия), н. Лоуренс («Пеликанс», Финляндия), з. Коттон («Нитра», Словакия), н. Дюфур («Колорадо», АХЛ), н. Чивилёв (СКА), н. Дяденькин («Норильск», ВХЛ), з. Земчёнок, н. Поляков (оба — СКА) в. К. Волков, з. Демидов, з. Севостьянов, з. Семёнов, з. Ибрагимов, з. Кривоножкин (оба — «Авангард»), з. Шараканов («Динамо» М, из аренды) н. А. Волков («Локомотив», из аренды), н. Черников («Автомобилист»), н. Владимиров, н. Иванюженков, н. Камара, н. Колтыгин, н. Неколенко («Сибирь»), н. Фисенко («Ак Барс»), н. Иванов, з. Баранцев, н. Бикмуллин, н. Моисеев (ЦСКА), н. Попугаев з. Калабушкин, н. Кугрышев, н. А. Манукян, н. Н. Михайлов, н. Юртайкин, в. Третьяк, з. Семёнов «Локомотив» г. т. Хартли, т. Рябыкин, т. Звягин, з. Кожевников, н. Лихачёв (оба — «Куньлунь», конец аренды), н. Волков («Лада», конец аренды), з. Холлоуэлл («Уилкс-Барре», АХЛ), з. Мисюль («Провиденс», АХЛ) г. т. Никитин, т. Юшкевич, т. Курьянов, т. Давыдов (все — ЦСКА), з. Симашев, н. Бут (оба – «Юта», НХЛ), н. Паник з. Рафиков, н. Берёзкин, н. Никулин, з. Береглазов, з. Ульев, з. Черепанов, н. Радулов, н. Алексеев, н. Фрейз, н. Сурин, з. Гернат «Северсталь» з. Грегуар («Клотен», Швейцария), з. Ващенко («Витязь»), з. Камалов («Металлург» Мг), з. Бокун («Торпедо»), н. Жабреев («Динамо» СПб, ВХЛ), н. Веряев («Югра», ВХЛ), н. Танков («Авангард», аренда), н. Цицюра («Витязь»), в. Скотников («Адмирал») в. Волков, з. Барберио («Больцано», Италия), з. Чуркин («Сибирь»), н. Кручинин («Торпедо»), н. Давыдов («Динамо» М, конец аренды), в. Шугаев («Адмирал»), з. Дыбленко («Амур») СКА г. т. Ларионов, т. Филатов, т. Арзамазов (все — «Торпедо»), в. Иванов («Сочи», конец аренды), н. Локтионов («Спартак»), з. Менелл («Динамо» М), з. Мёрфи («Сибирь»), з. Филлипс, н. Ларионов-младший (оба — «Торпедо»), н. Буцаев (пробный) г. т. Ротенберг («Динамо» М, в совет директоров), н. Бардаков («Колорадо», НХЛ), н. Грицюк («Нью-Джерси», НХЛ), з. Никишин («Каролина», НХЛ), н. Демидов («Монреаль», НХЛ), н. Чивилёв («Лада»), в. Бережной, з. Кол (оба — «Динамо» М), н. Толчинский («Металлург» Мг), н. Григоренко («Трактор»), з. Юдин, н. Андронов (оба — «Салават Юлаев»), н. Дедунов («Сочи»), н. Акользин, з. Карпухин з. Карпухин, в. Плешков, з. Смирнов, н. Кузьмин, з. Зайцев, н. Плотников «Сочи» г. д. Григоренко, г. т. Козлов* («Динамо» М), т. Савченков* («Куньлунь»), г. т. Крикунов, в Хомченко (ЦСКА), в. Шикин («Витязь»), з. Малышев (ЦСКА), з. Николаев («Трактор»), з. Орлов («Торпедо»), н. Кудрявцев («Динамо» М), н. Джозефс («Металлург» Мг), н. Боден (ТПС, Финляндия), н. Бабенко («Салават Юлаев»), н. Моисеев («Металлург» Мг), з. Хёфенмайер («Лаваль», АХЛ), н. Дедунов (СКА) г. д. Воропаев, г. т. Козлов (уволен после назначения), т. Савченков (уволен после назначения), т. Добрышкин («Динамо» СПб, ВХЛ), в. Иванов (СКА, конец аренды), з. Баклашёв («Динамо» М, конец аренды), н. Никонов («Трактор»), н. И. Федотов («Салават Юлаев»), в. Волохин («Спартак») т. Шалдыбин, т. Царёв, т. Смирнов «Спартак» в. Волохин («Сочи»), н. Сысоев, н. Васильев, н. Холодилин (все — «Авангард»), н. Коростелёв («Трактор»), н. Локхарт («Куньлунь Ред Стар»), н. Буруянов («Динамо» М), н. Воробьёв, н. Яровой (оба — «Витязь»), з. Кин («Сан-Хосе», АХЛ) з. Егоров («Авангард»), н. Ружичка, н. Локтионов (СКА), н. П. Корбит («Салават Юлаев»), в. Куликов («Динамо» М) г. т. Жамнов, в. Загидулин, з. Ефремов, з. Орлов, з. Вишневский, н. Рубцов, н. Пашин, н. Порядин, н. Лукьянцев, н. Плесовских, н. Холодилин, н. Чезганов, з. Миронов, в. Николаев «Торпедо» г. т. Исаков («Торпедо-Горький, ВХЛ), т. Гоголев («Чайка», МХЛ), в. Костин («Сибирь»), з. Сизов, з. Никитин (оба — «Динамо» М), з. Щемеров, н. Шевченко (оба — «Амур»), з. Нарделла («Рапперсвилль-Йона», Швейцария), н. Кручинин («Северсталь»), н. Косолапов («Тамбов», ВХЛ), з. Бойков («Авангард»), з. И. Сушко (ХК «Брест», Беларусь), н. Соколов, н. Рожков (оба — ЦСКА), з. Науменков («Салават Юлаев») г. т. Ларионов, т. Филатов, т. Арзамазов (все — СКА), т. Васильев, в. Бочаров («Лада»), з. Войнов («Авангард»), з. Филлипс (СКА), з. Бокун («Северсталь»). з. Орлов («Сочи»), з. Кирсанов («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Кагарлицкий, н. Свечников («Амур»), н. Ларионов (СКА), з. Томпсон, н. Линч (оба — «Вольфсбург», Германия) т. Уланов, т. Хабибулин, в. Дагестанский, в. Зинаддин, в. Сабитов, н. Опалёв, н. Виноградов, н. Артамонов, н. Чефанов, з. Конюшков ЦСКА г. т. Никитин, т. Юшкевич, т. Курьянов, т. Давыдов (все — «Локомотив»), в. Мартин («Каролина», НХЛ), з. Рой, н. Бучельников (оба — «Витязь»), з. Ерёменко, н. Зернов (оба — «Металлург» Мг), н. Гарднер («Лихай Вэлли», АХЛ), н. Коваленко («Сан-Хосе», НХЛ), н. Моисеев («Лада»), н. Спронг («Нью-Джерси», НХЛ) г. т. Воробьёв, т. Бабенко, т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Калгари», НХЛ), в. Хомченко, з. Малышев (оба — «Сочи»), з. Ярош («Коламбус», НХЛ), з. Классон («Динамо» М), з. Калиниченко («Сибирь»), н. Шартье, н. Галиев, н. Касселс, н. Мамин («Динамо» М), н. Исхаков («Металлург» Мг), н. Соколов, н. Рожков (оба — «Торпедо») т. Попов, з. Провольнев, в. Андреянов, н. Яппаров, н. Мингачёв

Главной трансферной бомбой в Восточной конференции стало расторжение «Авангардом» контракта с Владимиром Ткачёвым. Талантливый форвард близок к заключению соглашения с «Металлургом». Будет интересно посмотреть на хоккеиста под руководством Андрея Разина. Также омичи расстались с защитниками Блэкером (не сыграл ни одной встречи за «Авангард») и Грантом, взяв на освободившиеся места Лажуа и Чеккони. Покинул состав «ястребов» вратарь Бердин.

В Екатеринбург вернулся блудный сын «Автомобилиста» Джесси Блэкер, а в «Адмирале» расстались с вратарём Коноваловым и ждут нападающего Тимашова. Пока не особо активен на трансферном рынке «Ак Барс», но, поговаривают, в Казани может оказаться нападающий Григорий Денисенко. Если, конечно, сам хоккеист решит вернуться из-за океана, а «Локомотив» продаст или обменяет права на него в КХЛ.

В «Барысе» указали на выход Галыму Мамбеталиеву, назначив Евгения Королёва исполнять обязанности главного тренера. С трансферами в Астане по-прежнему туго. В «Нефтехимике» официально представили новичка: форварда Барулина, покинувшего «Амур». «Салават Юлаев» получил в нагрузку от СКА защитника Юдина и нападающего Андронова, но в скором времени должен расторгнуть с обоими игроками контракты. Усилит ли Уфу пришедший форвард Суворов? Сомнительно, а вот Ливо и Хмелевски из-за финансовых проблем юлаевцев могут покинуть столицу Башкортостана.

«Металлург», как сказано ранее, ждёт Ткачёва: в услугах Владимира заинтересован лично президент уральцев Виктор Рашников. «Сибирь» и «Трактор» укрепили составы иностранцами: в Новосибирск приедут вратарь Доминге и защитник Приски, а Челябинск — форварды Дюбе и, скорее всего, Веккьоне. Вряд ли североамериканские инсайдеры допустят ошибку. Увы, но по семейным обстоятельствам покидает Континентальную лигу Бадди Робинсон: американец очень трогательно попрощался с командой и болельщиками.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено