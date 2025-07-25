За один день из СКА ушли шесть человек. Что происходит?

Последние годы финансовое и трансферное поведение СКА было максимально импульсивным. Прошлогодний состав выглядел так, как будто высшее руководство команды дало Роману Ротенбергу последний шанс, который он пытался использовать по максимуму — в итоге так и оказалось. Урезание зарплат игроков и перекидывание большей их части на новый сезон выглядело огромным риском, который так и не оправдался. Более того, трансферная хаотичность как будто и стала одной из причин, из-за которых СКА так низко упал в регулярке и так рано закончил сезон.

В результате в этом году СКА оказался в сложном положении. Любому руководителю пришлось бы ещё сильнее разгребать завалы, которые остались после сезона политики под неформальным девизом «после нас хоть потоп». Тут ещё и подоспели новости о сокращении финансирования команды. Правда, даже в случае двукратного сокращения бюджета финансы СКА оставались бы на одном уровне с топами лиги, большинство из которых преспокойно сорит деньгами.

Единственный новичок СКА, который однозначно является топом КХЛ — это Тревор Мёрфи. Если бы канадец показывал бы чуть-чуть больше желания в обороне и не обладал бы максимально своеобразным характером, сейчас наверняка играл бы в НХЛ, потому что его атакующие таланты не имеют себе равных в лиге — именно активность Тревора и его нестандартные шаги делали большинство «Сибири» таким опасным. Однако с Мёрфи якобы договаривался ещё прошлый менеджмент, как и с рядом других легионеров: кажется, после вылета от Комтуа, Пакетта и Ко Роман Борисович хотел перенять рецепт чужого успеха, но не успел.

Тревор Мёрфи Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Повторимся: даже без смены руководства новый год для СКА не был бы настолько весёлым в финансовом и трансферном плане, как прошлые. Планируемая ставка на легионеров говорила ещё и о том, что возможности работы на российском рынке сокращались. Можно вспомнить, что СКА связывали с именем Владислава Барулина, который полтора месяца оставался без контракта и лишь на днях перешёл в «Нефтехимик». Сохранение руководства вряд ли остановило отъезд в Америку Демидова, Грицюка, Никишина и Бардакова.

В этом плане ситуация вокруг СКА частично напоминает ту, которая сложилась вокруг клуба в межсезонье-2015. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, принёсшие Петербургу первое чемпионство, ушли из СКА, вместе с ними поменялся и менеджмент. В НХЛ уехал Артемий Панарин, ушли все полевые легионеры, причём некоторые из них были знаковыми для клуба (Тони Мортенссон, Патрик Торесен, Роман Червенка, Джимми Эрикссон). Летняя селекция клуба вышла весьма скромной, в результате чего в первом звене СКА в матче открытия сезона выходил Илья Каблуков.

В результате эксперимент Андрея Назарова совсем не удался, а СКА параллельно со сменой тренера устроил ещё и грандиозную закупку игроков. Тогда в Петербург за пару месяцев переехали Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Стив Мозес, Сергей Широков, Павел Бучневич, проведший лишь один матч из-за травмы Йонас Энлунд. Сейчас такое повторить уже не удастся — если, конечно, кто-нибудь из наших энхаэловцев не впутается в дело о домашнем насилии. Другие клубы КХЛ тоже будут требовать за своих хоккеистов других игроков.

Однако теперь СКА добровольно отказался от Михаила Григоренко и Сергея Толчинского — правда, в случае второго роль сыграл агент, Шуми Бабаев говорил, что настаивал на расторжении контракта, а не на обмене. Сегодня клуб расстался с целой группой игроков — Павлом Акользиным, Артёмом Земчёнком, Павлом Дедуновым, Дмитрием Юдиным, Сергеем Андроновым и Николаем Поляковым. Расставание с большинством из них коллеги анонсировали ещё в июне, хотя уход 24-летнего Полякова несколько удивил. Возможно, это была компенсация «Ладе» за принятие тяжёлого контракта Земчёнка. При этом никаких реальных активов взамен СКА не получает — только права на хоккеистов, которые в КХЛ не играют и вряд ли будут.

У массовой зачистки в СКА можно найти резонные причины. Петербургский клуб же не просто так пылесосил хоккейную Россию в поиске талантов, фактически включив школы «Витязя» и «Югры» (в меньшей степени) в свою экосистему. И в «СКА-1946», и в бывшей «СКА-Нева» (теперь уже «СКА-ВМФ») есть достаточно ребят, которые могли бы заиграть на уровне КХЛ, если бы путь в основу им не преграждали пять пятёрок готовых высокооплачиваемых игроков.

В их числе можно назвать старшего брата Ивана Демидова Семёна, бывшего центра юниорской сборной России Даниила Лазутина (в своё время стал частью обмена Дмитрия Кагарлицкого), одного из самых перспективных выпускников нижнекамской школы последних лет Амира Нугманова и многих других ребят, бо́льшая часть из которых выиграла Кубок Харламова год назад. С учётм давнего вектора «Торпедо» можно ждать немало и более неожиданных имён в основе СКА в следующем году.

Но есть одна большая проблема. СКА от «Торпедо» отличает наличие большого бюджета, больших амбиций и покровительства большой компании, где уже заждались титулов в своём хоккейном департаменте. Кроме того, «Торпедо» все эти годы шло по нисходящей, а конкуренция на Западе должна усилиться. В «Куньлунь» обязаны влить хорошие деньги, «Витязь» заменила обновлённая «Лада» с агрессивной трансферной политикой, даже «Сочи» стал вести более независимую политику.

Игорь Ларионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У СКА до сих пор нет спортивного директора, генерального менеджера или любого человека, который формально руководил бы спортивным блоком — возможно, поэтому мы и видим переезд в Петербург Маркуса Филлипса, ведь ограничителей практически нет. Игорь Ларионов Второй, даже с учётом истории с «токсичными» игроками «Торпедо», хотя бы показывал, что может набирать очки — а вот переход Филлипса как будто говорит о том, что худшие традиции последней версии «Торпедо» переедут и в Петербург.

Прямо сейчас на бумаге у СКА есть разве что одна ударная связка — пара Михаила Воробьёва и Марата Хайруллина. Если проводить параллели с перестройкой-2015, то там у СКА всё ещё оставались Илья Ковальчук, Вадим Шипачёв, довольно приличная защита и Микко Коскинен в воротах. Сейчас отправная точка куда скромнее.

Длинная цепочка расторжений и обменов создаёт место под потолком, более 200 млн рублей — только вот доступных для подписания россиян уже довольно мало. Возможно, фактор Ларионова будет использован для привлечения реально качественных иностранцев? Проблема только одна: до начала сборов остаётся меньше недели, времени крайне мало. Одним лишь эффектом новизны хоккея Ларионова и легкими ногами в сентябре КХЛ не удивить — а иных козырей у СКА на руках немного.