«Авангард» закончил вынужденную чистку. Безумному лету Омска даст оценку только результат

Вратарь Михаил Бердин стал 18-м хоккеистом, покинувшим «Авангард» в это межсезонье (не считая Джованни Фьоре, об уходе которого сказал Алексей Сопин, но клуб официально ничего не объявлял). В своё время Бердина долго вели другие менеджеры омского клуба, год назад его удалось заполучить, отдав при этом немаленькую компенсацию, однако затем всё пошло совсем не по плану: Михаил травмировался ещё на предсезонке, угодив надолго в лазарет, за время его отсутствия «Авангард» подписал Никиту Серебрякова, который проявил себя великолепно, не оставив Бердину с его немаленьким контрактом места в составе «ястребов». При этом в декабре-январе Михаил получил игровую практику и выглядел весьма сильно (например, он не проиграл ни одного матча в основное время), но шикарный плей-офф в исполнении Серебрякова сам собой расставил приоритеты в омской вратарской линии.

Никита Серебряков и Михаил Бердин Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Таких ситуаций, когда всё шло совсем не по плану, у «Авангарда» за последнее время скопилось очень много – отсюда и пугающая цифра в 18 расставаний. Причём больше половины из этих игроков были подписаны «ястребами» либо в прошлое межсезонье, либо и вовсе по ходу прошлого чемпионата. Разумеется, ни о какой стратегии в трансферной политике говорить в отношении «Авангарда» сейчас не приходится. Однако суть в том, что у Омска постоянно меняется стратег.

Судите сами. Всего лишь год назад «Авангард» собирал генеральный менеджер Антон Курьянов для главного тренера Сергея Звягина под руководством председателя совета директоров Михаила Аверина. Никого из этих людей в клубе давным-давно нет. Затем, в начале прошлой регулярки, «Авангард» угодил в крутое пике с перспективой остаться без плей-офф, и после смены топ-менеджмента в октябре «ястребы» принялись экстренно спасать сезон, агрессивно работая на том рынке, который был в разгар чемпионата. Какие-то сделки выстрелили (Серебряков, Якупов, Окулов), какие-то – провалились (Воронков, Галимов, Башкиров), и это нормально для работы в авральном режиме.

Главным же приобретением «Авангарда» стал главный тренер Ги Буше. Он приехал на другой конец планеты, с ходу во всём разобрался и вытащил команду, которая продолжала меняться на глазах, из болота к статусу одного из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Омичи выиграли около 80% матчей под руководством Буше, в плей-офф прошли действующего чемпиона, а затем устроили колоссальные проблемы чемпиону будущему. Это как раз тот случай, когда запомнился не только результат, но и процесс, и это главный ответ на вопрос, почему у Ги Буше такой мощный карт-бланш этим летом. Да потому что он сразу показал, что знает, как выигрывать.

И в нынешнее межсезонье «Авангард» проходит третий за календарный год этап пересборки состава. Генеральный менеджер Алексей Сопин собирает команду для главного тренера Ги Буше под руководством председателя совета директоров Евгения Кожевникова. Никто не говорит, что в «Авангарде» сейчас всё делают абсолютно правильно, красиво и изящно, никто не даёт никаких гарантий – как всегда, всё рассудит только лёд, только результат. Однако в целом-то нет ничего странного, безобразного и ужасного в том, что коренные изменения в управленческой структуре клуба запускают масштабную текучку кадров. Так происходит всегда и везде, в любой сфере. Другое дело, что чересчур гибкий регламент КХЛ в принципе позволяет менеджерам практически безболезненно для платёжки исправлять ошибки предшественников, да и свои собственные. Но разве это вопрос к «Авангарду»? Или, например, к СКА, где тоже происходит та ещё кадровая революция?

Насколько мне известно, на расставании с Бердиным в Омске остановятся с расторжениями. Клуб сделал все необходимые движения в этом направлении, расставшись с плохими контрактами, расчистив платёжку и выполнив пожелания Буше. Впереди ещё несколько трансферов на вход в зону атаки, ну а затем – подготовка к новому сезону. Все мы ждём его с нетерпением, потому что он должен дать ответы на гигантское количество вопросов, накопившихся в это межсезонье ко многим клубам КХЛ.

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