«Наши финансы ограничены». Неужели «Салават» расстанется и с Ливо, и с Хмелевски?

«Салават Юлаев» в новом сезоне КХЛ будет жить по-новому. Давно известный факт: в уфимском клубе значительно сократили бюджет, чтобы рассчитаться с прошлыми долгами и не накопить новых. Вчера об этом ещё раз рассказал гендиректор клуба Ринат Баширов. «Работаем над ликвидацией всех задолженностей, власти республики нам помогают. Планируем провести сезон без превышения наших имеющихся финансов. Теперь будет так: есть бюджет — под него и соберём команду. На сегодня громких трансферов не планируется. Прошедший плей-офф показал, что при отсутствии травмированных иностранных игроков наша молодёжь себя отлично проявила, не стушевалась. В новом сезоне у ребят будет постоянная практика, молодые будут биться, не жалея себя, это очень нравится болельщикам», — заявил Баширов.

Старая истина, гласящая, что если в клубе заговорили про молодёжь, то это значит, что закончились деньги, вновь работает. Однако нужно отметить, что в «Салавате» не драматизируют ситуацию, стараясь делать всё, что сейчас сделать возможно для сохранения лица. Так, продлён контракт с главным тренером Виктором Козловым. Не могу назвать его каким-то выдающимся специалистом для больших задач, но потянуть роль наставника молодёжи в трудный сезон ему точно по силам. Авторитет, харизма, умение расположить к себе и терпение к молодым – всего этого Козлову не занимать.

Виктор Козлов Фото: РИА Новости

Кроме того, на умеренных контрактах в «Салавате» остаются российские лидеры – вратари Самонов и Вязовой, защитники Панин и Василевский, форварды Ян, Ефремов. А на рынке в условиях сильно урезанного бюджета уфимцы умудрились подписать крепких легионеров – дефа Дина Стюарта и нападающего Джека Родевальда. Так что совсем «зелёным» «Салават» в следующем сезоне точно не будет. Конечно, о больших целях говорить не приходится (правда, они и раньше были далековато для Уфы), однако и провалиться вдрызг и, например, остаться без плей-офф в Башкирии не должны.

При этом есть тонкий момент для болельщиков «Салавата», который обозначил Баширов. «Уровень зарплат игроков в новом сезоне скорректирован. С рядом хоккеистов нам придётся расстаться, так как наши финансы ограничены», — эти слова гендиректора выглядят, как явный намёк на то, о чём в Уфе вряд ли хотят говорить вслух.

Но достаточно посмотреть на платёжную ведомость «Салавата». Из ряда контрактов в, очевидно, приемлемом для клуба диапазоне от 2 до 40 млн рублей в год выбиваются четыре соглашения – Ливо, Хмелевски, Юдин и Хафизуллин. Логично предположить, что Баширов, говоря о расставании, имел в виду именно этих игроков.

Хотя Юдин здесь упомянут чисто формально. Дмитрий вчера де-юре стал игроком «Салавата» после обмена из СКА (вместе с Андроновым), но уфимцы даже не объявляли о сделке на своих официальных площадках. Не знаю, каким будет финальный этап этого трансфера, однако Юдина за 55 млн в год в Уфе точно не будет.

Планы расстаться с плохим в соотношении цена/качество контрактом Хафизуллина в «Салавате» вынашивают уже давно, и, скорее всего, это произойдёт, но больше всего в Уфе всех, конечно, волнует судьба Ливо и Хмелевски. Два лидера, два ярчайших игрока команды. Один – снайпер от бога, хоть и проваливший (по игре, а не по статистике) плей-офф. Второй – сердце «Салавата» уже на протяжении трёх сезонов, ставший своим в доску батыром, как когда-то Теэму Хартикайнен.

Однако на двоих Ливо и Хмелевски в следующем сезоне должны получить 190 млн рублей – треть всей платёжки Уфы сейчас. Более того, «Салават» стремится к бюджету на уровне чуть выше пола зарплат в КХЛ, и к этой цифре уфимцы как раз придут, если скинут контракты двух легионеров.

И, думаю, с Ливо – без вариантов. Не знаю, зачем в конце прошлой регулярки Джошуа давали такой контракт (110 млн в год), ведь финансовые проблемы не свалились на «Салават» внезапно. Но очевидно, что сейчас в Уфе такие деньги канадцу заплатить просто не смогут, а обменять такой крупный контракт вряд ли представляется возможным. Да, его в теории может потянуть «Куньлунь», возможности которого до сих пор непонятны (но деньги там точно есть), и обмен на проспект Гагарина в Санкт-Петербург – это, пожалуй, единственный сейчас вариант для Ливо остаться на этом контракте, а не расторгать и подписывать где-то новый с мощной скидкой.

Александр Хмелевски и Джошуа Ливо Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

А вот как будет с Хмелевски – загадка. Александр – любимец болельщиков, и он мог бы стать связующим звеном между «Салаватом» прошлого и настоящего, тем игроком, который напоминал бы, что в Уфе всё равно будут игроки экстра-класса. Да просто ярким лидером и заводилой, главным ответственным за очки и голы в обновлённой и омолодившейся команде.

Уверен, что ценность Хмелевски прекрасно понимают уфимские боссы, но с другой стороны – контракт на 80 млн в год и наличие желающих выменять такого игрока на большие деньги, которые столь необходимы «Салавату». Что перевесит? Пока сказать однозначно невозможно. Может быть, один большой контракт Хмелевски в Уфе и могут себе позволить. По крайней мере, сейчас Александр в составе юлаевцев, а про какое-либо изменений финансовых условий соглашения ничего не слышно.

На понижение контракта Хмелевски в теории мог бы пойти. Ради Уфы и «Салавата», к которым прикипел, ради Виктора Козлова, которого Александр безмерно ценит и уважает как тренера и человека. Но, с другой стороны, это всё лирика, а на Хмелевски есть спрос в КХЛ. Не секрет, что насчёт перехода лидера «Салавата» с уфимцами разговаривали «Авангард» и ЦСКА. Армейцы после подписания Спронга забили платёжку до краёв, а вот у омичей есть деньги под потолком, а если Майкл Маклауд не приедет, то будет и потребность в топовом центрфорварде.

Впрочем, всё это пока разговоры и рассуждения. Да, Баширов рассказал о скором расставании с игроками, но никак не давал понять, что имел в виду именно Хмелевски. Саша прямо сейчас остаётся юлаевцем, и, возможно, в нынешних условиях его сохранение – это ещё и имиджевый и репутационный вопрос для «Салавата». Поживём – увидим, как разрешится история с облегчением платёжки уфимского клуба, вступающего в трудный период.

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