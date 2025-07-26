«Сент-Луис» продлил контракт россиянина, СКА обновил эмблему. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 26 июля.

Агент Комтуа заявил, что форвард заключит новый контракт с московским «Динамо»

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего Макса Комтуа, заявил, что форвард заключит новый контракт с московским «Динамо».

«Макс будет выступать и в следующем сезоне за «Динамо». Контракт на один сезон», — приводит слова Ботева ТАСС.

В дебютном для себя плей-офф КХЛ канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач.

«Сент-Луис» продлил контракт с Никитой Александровым на год

«Сент-Луис Блюз» объявил о подписании нового однолетнего контракта с нападающим Никитой Александровым. Соглашение носит двусторонний характер с зарплатой $ 775 тыс. в НХЛ и $ 300 тыс. – в АХЛ.

В минувшем сезоне 24-летний Александров провёл 48 матчей регулярного чемпионата за фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ, набрав 49 (21+28) очков. Всего Никита принял участие в 51 игре регулярного сезона за «Блюз» в НХЛ, набрав 9 (3+6) очков.

В общей сложности форвард принял участие в 170 матчах регулярного чемпионата АХЛ, набрав 129 (58+71) очков.

«Чикаго» продлил контракт со шведским вратарём Сёдербломом на два года

«Чикаго Блэкхоукс» подписал новый контракт с 25-летним шведским вратарём Арвидом Сёдербломом. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение заключено на два сезона. Общая сумма контракта составила $ 5,5 млн. Таким образом, стороны избежали арбитражного разбирательства.

Швед провёл 36 матчей в прошлом регулярном чемпионате НХЛ, одержав 10 побед при 89,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,18.

Сёдерблом присоединился к «Блэкхоукс» весной 2021 года в статусе незадрафтованного свободного агента. Всего за четыре сезона в его активе 86 матчей в НХЛ (77 – в старте), 18 побед при показателе надёжности 3,55 и 88,9% отражённых бросков.

И. Макаров — о трансферах СКА: мне непонятно, что происходит в армейском клубе

Экс-нападающий СКА Игорь Макаров прокомментировал селекционную работу санкт-петербургского клуба в нынешнее межсезонье. Напомним, ранее армейцы расстались с защитниками Артёмом Земчёнком, Дмитрием Юдиным, а также с нападающими Павлом Акользиным, Сергеем Андроновым, Павлом Дедуновым и Николаем Поляковым.

«Откровенно говоря, для меня непонятно, что происходит в армейском клубе. Если раньше едва ли не каждое лето в клуб приходили звёзды, в числе которых Дацюк, Зайцев, Кузнецов и другие, то сейчас команду пополняют весьма средние игроки, причём приходят они на высокие контракты. При этом клуб освобождается от бывших лидеров, кто привлекался в национальную команду, играл на Олимпиадах и чемпионатах мира. Причём, кроме всего прочего, помимо того, что с игроками расстаются, за них ещё и платят деньги. А ведь говорили про экономию средств. СКА всегда был топ-клубом, но при нынешнем подборе игроков выход во второй раунд плей-офф уже будет достижением», — приводит слова Макарова «ВсеПроСпорт».

«Рейнджерс» взяли на просмотр 33-летнего форварда Шири

«Нью-Йорк Рейнджерс» взял на просмотр нападающего Конора Шири, сообщает New York Post. Напомним, ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» поместила форварда в список отказов по просьбе самого игрока.

По информации источника, новый тренер «Рейнджерс» Майк Салливан знаком с хоккеистом по совместной работе в «Питтсбург Пингвинз», в составе которого Шири выиграл два Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне 33-летний Шири провёл всего пять матчей в НХЛ, не набрав очков. В 59 играх в регулярке АХЛ он набрал 61 (20+41) очко.

СКА представил новый логотип

Хоккейный клуб СКА обновил фирменный стиль и представил новый логотип. Напомним, решение о смене логотипа приняли на заседании совета директоров 19 июня.

Новый логотип СКА Фото: ХК СКА

Последний раз клуб заметно менял визуальный стиль в 2014 году. Тогда обновили шрифты и элементы оформления, при этом классическая эмблема с красной звездой и надписью «СКА» осталась прежней.