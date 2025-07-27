Ставка на максимально возможную стабильность. Как «Динамо» провело селекцию в межсезонье?

Сразу после завершения полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Трактором» главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов обозначил ключевую задачу бело-голубых на летнюю трансферную кампанию – сохранить текущий состав и произвести точечное усиление. В условиях жёсткого потолка зарплат подобную задачу на 100% мог реализовать лишь один клуб лиги – действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив».

Всё дело в тонкостях регламента КХЛ, который устроен таким образом, что клуб-чемпион имеет право использовать легитимную опцию с неограниченной премией за титул, переведя часть денег туда и сохранив много свободного места под потолком зарплат. Именно так поступили в Ярославле, благодаря чему смогли сохранить абсолютно всех своих лидеров, продлив Александра Радулова и Ко на максимально выгодных условиях для «Локомотива». Для понимания ситуации достаточно сказать, что зарплата Радулова по новому контракту составит в районе 40 млн рублей.

А вот столичный клуб завершил минувший сезон на стадии третьего раунда, моментально угодив в двойственную ситуацию. С одной стороны, «Динамо» не стало обладателем Кубка Гагарина, поэтому не могло пользоваться чемпионскими привилегиями. С другой — сезон-2024/2025 стал успешным для всей организации, так как клуб впервые за 12 лет прорвался в полуфинал Кубка Гагарина. Успешный сезон накладывает на проведение селекционной работы значительный отпечаток, так как лидеры команды справедливо рассчитывают на улучшение своих финансовых условий. Поэтому надеяться на 100-процентное сохранение состава всё-таки не приходилось.

Тем не менее руководству «Динамо» летом удалось выжать максимум возможного для реализации идей Кудашова. Не обошлось и без счастливой случайности, но сначала поговорим о потере. По большому счёту в межсезонье бело-голубые потеряли всего одного хоккеиста, расставание с которым точно не входило в планы тренерского штаба. Речь о 27-летнем Павле Кудрявцеве, выдавшем лучший сезон в карьере с точки зрения результативности.

Российский нападающий был для Кудашова едва ли не идеальной ролевой моделью. Не обладающий грандиозным снайперским талантом форвард использовался тренерским штабом «Динамо» во всех игровых ситуациях. Он выходил в первой бригаде большинства, где выполнял огромный объём черновой работы, помогая лидерам команды использовать лишнего. Он выходил и в меньшинстве, где в паре с Артёмом Ильенко действовал также очень полезно.

Долгое время в «Динамо» были уверены, что будущему Кудрявцева в клубе ничего не угрожает, однако на рынке неограниченно свободных агентов нападающий получил очень заманчивое предложение от ХК «Сочи». По информации СМИ, на черноморском побережье форвард подписал двухлетний контракт с зарплатой в 50 млн рублей. Несмотря на все положительные качества Кудрявцева, такие условия в «Динамо» предоставить игроку третьего звена не могли. Тем более в столичном клубе знали, что в плей-офф Павел получил тяжёлую травму, которая с большой вероятностью не позволит ему выходить на лёд со старта нового сезона КХЛ.

Павел Кудрявцев Фото: РИА Новости

В свою очередь, сохранить другого ведущего игрока схожего функционала динамовцам помог счастливый случай. Ни для кого не секрет, что 29-летний Максим Джиошвили в межсезонье должен был покинуть «Динамо». Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг обожал седьмого номера бело-голубых и сулил ему шикарный контракт в армейском клубе. Переезд Джиошвили в Санкт-Петербург был практически неминуем, однако отставка Ротенберга из СКА всё изменила.

Новое руководство армейцев поставило трансферы на длинную паузу, а Максим в этой ситуации решил последовать известной русской пословице и не искать добра от добра. На рынке НСА к игроку был интерес и со стороны других клубов, но Джиошвили подписал двухлетний контракт с «Динамо», где он и вернулся на уровень КХЛ после длительного пребывания в ВХЛ.

Потери Бреннана Менелла и Дмитрия Рашевского могли быть болезненным моментом для кого-то из болельщиков, но их уход из «Динамо» читался ещё после завершения плей-офф. Российский защитник американского происхождения сбавил требования к себе в минувшем сезоне. 28-летний Менелл постепенно всё сильнее и сильнее проигрывал внутриклубную конкуренцию Даниилу Пыленкову, а окончательно отношения клуба и игрока испортила история, произошедшая в конце регулярки.

На раскатке перед январским матчем со СКА Менелл получил травму и выбыл из строя. В «Динамо» ожидали, что Бреннан сможет вернуться на лёд примерно через месяц, однако этого не произошло. В результате срок отсутствия Менелла составил два месяца, что вызвало очень большие вопросы. К тому же, когда защитник всё-таки соизволил вернуться на лёд лишь за две встречи до начала плей-офф, от него оставалась лишь тень прежнего Менелла. В итоге в главной части сезона Бреннан почти не играл уже по спортивным причинам.

В начале межсезонья менеджмент «Динамо» окончательно расставил все акценты, связав будущее клуба с Пыленковым. Сразу после завершения сезона-2024/2025 Пыленков планировал покинуть Россию и отправиться в систему клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», который задрафтовал Даниила в 2021 году. Но после переговоров с «Динамо» хоккеист принял решение остаться в КХЛ ещё на два сезона, продлив соглашение с москвичами. Если называть вещи своими именами, в столице России сделали хоккеисту предложение, от которого было нельзя отказаться. В «Динамо» поставили на Даниила, после чего дальнейший обмен Менелла был очевиден.

24-летнему Рашевскому в «Динамо» не простили отвратительного плей-офф, в ходе которого Дмитрий периодически оказывался 13-м нападающим, а однажды и вовсе пропустил всю встречу, не сыграв ни одной смены. Кроме того, хоккеист получил оффершит от «Авангарда», по которому среднегодовая зарплата игрока должна была составить в районе 65 млн рублей. Это предложение в московском клубе повторили, но только ради того, чтобы выручить за хоккеиста лучшую компенсацию.

Также «Динамо рассталось с защитником Антоном Сизовым, заменив его по позиции и функционалу на шведского хоккеиста Фредрика Классона. В «Динамо» могли себе позволить этот ход, так как с нового сезона канадский форвард Седрик Пакетт перестанет считаться легионером в КХЛ. У столичного клуба высвободилась легионерская позиция, которую в столичном клубе решили потратить на Классона.

Ещё одним новичком «Динамо» стал другой экс-армеец нападающий Максим Мамин. Именно Мамин и должен заменить в команде ушедшего Рашевского. Это очень интересная и рискованная ставка динамовского клуба. Что может смущать? 30-летний нападающий на протяжении всей карьеры выступал за ЦСКА. Он прекрасно знаком Игорю Никитину, а в 2019 году забил тот самый «золотой» гол как раз под руководством этого тренера. Теперь же он покидает армейский клуб в тот самый момент, когда Никитин вернулся в ЦСКА.

Судьба Мамина в его старом клубе была во многом предрешена ещё после завершения прошлого сезона. Максиму 30 лет, и в это межсезонье он вышел на рынок НСА. С ЦСКА он не договорился по финансовым условиям, «Динамо» же решило потратить «деньги Рашевского» на Мамина. Максим – стабильный хоккеист. В последние сезоны ЦСКА прилично мотало, однако нападающий вот уже пять сезонов подряд всегда добирался как минимум до 10 заброшенных шайб. Всего год назад он выбил 19 голов в регулярке – ту самую отметку, которую выдавал ушедший Рашевский. Алексей Кудашов знает, как работать с опытными хоккеистами, и Мамин был его креатурой.

Максим Мамин Фото: РИА Новости

После расторжения контракта с Эриком О’Деллом у «Динамо» в прошлом сезоне перед дедлайном были две легионерские вакансии. Одну из них в клубе закрыли подписанием Дилана Сикуры. На вторую позицию в столичном клубе присматривались к Девину Броссо. Важно понимать, что в «Динамо» ещё полгода назад хотели приобрести этого канадского форварда. Тогда трансфер по разным причинам сорвался, но уже в это межсезонье москвичи всё-таки заполучили форварда, которого они очень давно вели.

Последней ключевой задачей клубного менеджмента было продление контрактов с ключевыми форвардами – Максом Комтуа и Никитой Гусевым. В ближайшие несколько дней бело-голубые должны уладить все последние формальности в этом вопросе. Стоит отметить, что продление контрактов с Подъяпольским, Пыленковым, Джиошвили и Сикурой, а также подписания Мамина, Классона и Броссо всё-таки дались «Динамо» дорогой ценой.

В середине июля московский клуб в полный рост столкнулся с проблемой потолка зарплат, и именно с решением этого момента связана текущая задержка с объявлением новых контрактов. Впрочем, по информации «Чемпионата», в срок до 1 августа всё должно быть решено. Агент Комтуа и не скрывает, что его клиент точно останется в «Динамо» на следующий сезон.

Таким образом, можно сделать вывод, что в летней селекции «Динамо» действительно поставило на максимально возможную стабильность, практически полностью сумев решить задачу по сохранению прошлогодней обоймы. Вот только хватит ли этого, чтобы в новом сезоне сделать шаг вперёд?