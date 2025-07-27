Представители Ливо сделали заявление, «Авангард» подписал Потуральски. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 27 июля 2025 года.

53-летний Яромир Ягр готовится к новому сезону

Появилось видео, на котором 53-летний чешский нападающий Яромир Ягр проводит тренировку на льду перед новым сезоном. Ранее экс-форвард сборной Чехии и ряда клубов НХЛ сообщил, что намерен продолжать карьеру в предстоящем сезоне.

Ветераны СКА недовольны новым логотипом клуба

Экс-защитник сборной России Александр Юдин негативно оценил новую эмблему СКА и отметил, что прошлый логотип отсылал к былым победам клуба, а нынешний не учитывает клубную историю.

«Особо не хочу критиковать родной клуб, но, скажу откровенно, логотип мне не понравился. Это дело вкуса. Однако прошлая эмблема – это отсыл к 1987 году, когда СКА выиграл бронзу чемпионата СССР. И это была дань уважения традициям. А сейчас получается, что клуб эти традиции не уважает. Прежде чем что-то делать, надо думать. Могли хотя бы посоветоваться с нами, ветеранами», – цитирует Юдина AllHockey.Ru.

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В Америке высказались о возможном выводе «Флоридой» игрового номера Бобровского

Журналист The Hockey Writers Давид Дворк считает, что 72-й номер вратаря Сергея Бобровского может быть выведен из обращения во «Флориде Пантерз». На данный момент в клубе выведены из обращения только номера 1, 37 и 93. 93-й номер принадлежит Биллу Торри, первому президенту команды, а 37-й — основателю и первому владельцу команды Уэйну Хьюзенге. Номер 1 принадлежит Роберто Луонго, единственному игроку, чей игровой номер был выведен командой из обращения.

«Мы говорим о человеке, который, пожалуй, был самым важным игроком плей-офф «Флориды». Последние шесть сезонов в Южной Флориде стали для Сергея Бобровского настоящими американскими горками. Ещё в 2019 году ветеран-вратарь подписал огромный семилетний контракт на $ 70 млн с «Флоридой Пантерз». Но его путь оказался весьма тернистым поначалу.

Первые несколько лет Боба в «Пантерз» стали не самыми лучшими для него, хотя команда, за которую он играл, была далека от того оборонительного монстра, которым сейчас может считаться «Флорида». Его невероятный атлетизм и склонность к эффектным сейвам не использовались в полной мере до появления Пола Мориса. Способность «Флориды» превосходно реализовывать системы Мориса в сочетании с тем, что Бобровский вывел свою игру на новый уровень в плей-офф КХЛ, принесли поистине потрясающие результаты.

И вот мы вступаем в последний год контракта Боба, и его будут помнить как одного из лучших игроков, когда-либо выступавших за эту франшизу. Две победы в Кубке Стэнли подряд. Претендент на «Везину» и «Конн Смайт». Участие в Матче всех звёзд. В рейтинге лучших вратарей «Пантерз» за всю историю Бобровский уступает только Роберто Луонго по количеству сыгранных матчей, побед и сейвов. Бобровский не только закрепил за собой статус будущего члена Зала хоккейной славы, но можно с уверенностью сказать, что когда-нибудь 72-й номер Боба вознесут под своды дворца в Санрайзе», — цитирует журналиста The Hockey Writers.

Представители Джошуа Ливо высказались о будущем форварда в КХЛ

Хоккейное агентство Titan Sport высказалось о слухах в СМИ про возможный уход нападающего Джоша Ливо из «Салавата Юлаева». Агентство представляет интересы канадского форварда в КХЛ.

«В связи с участившимися спекуляциями в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, касающимися возможного перехода Джошуа Ливо в другой хоккейный клуб, считаем необходимым официально заявить следующее.

В настоящее время Джошуа Ливо является игроком хоккейного клуба «Салават Юлаев» и имеет с ним действующий контракт, условия которого неукоснительно соблюдаются обеими сторонами. Любая информация, распространяемая в сети Интернет и других источниках, противоречащая данному факту, является недостоверной и не соответствует действительности.

Подчёркиваем, что ни агентство, ни сам хоккеист Джошуа Ливо не инициировали контакты с другими хоккейными клубами и не вели никаких переговоров относительно возможного трудоустройства в будущем.

В целях обеспечения благоприятной обстановки для подготовки команды «Салават Юлаев» к предстоящему сезону, а также для защиты профессиональной репутации спортсмена настоятельно просим воздержаться от распространения непроверенной и заведомо ложной информации», — говорится в сообщении официального телеграм-канала агентства.

«Авангард» объявил о подписании контракта с Эндрю Потуральски

«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Эндрю Потуральски. Как сообщает пресс-служба омского клуба, соглашение рассчитано сроком на один год.

В прошлом сезоне американский нападающий был признан самым ценным хоккеистом АХЛ, выступая за «Сан-Хосе Барракуда». Нападающий сыграл 59 матчей, в которых забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи при показателе полезности «+6». Всего на счету 31‑летнего хоккеиста 527 встреч и 493 (161+332) очка в чемпионатах АХЛ при показателе полезности «+85».

В НХЛ Потуральски сыграл девять матчей и отметился тремя результативными передачами.