Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Главные новости хоккея 27 июля 2025 года: Авангард подписал Потуральски, заявление агента Ливо, Ягр готовится к сезону

Представители Ливо сделали заявление, «Авангард» подписал Потуральски. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Главные новости хоккея 27 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
53-летний Ягр готовится к новому сезону, ветераны СКА недовольны новым логотипом.

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 27 июля 2025 года.

53-летний Яромир Ягр готовится к новому сезону

Появилось видео, на котором 53-летний чешский нападающий Яромир Ягр проводит тренировку на льду перед новым сезоном. Ранее экс-форвард сборной Чехии и ряда клубов НХЛ сообщил, что намерен продолжать карьеру в предстоящем сезоне.

Материалы по теме
Мировой хоккей захватил тренд на «вечную молодость». Его задали Овечкин и Ягр
Мировой хоккей захватил тренд на «вечную молодость». Его задали Овечкин и Ягр

Ветераны СКА недовольны новым логотипом клуба

Экс-защитник сборной России Александр Юдин негативно оценил новую эмблему СКА и отметил, что прошлый логотип отсылал к былым победам клуба, а нынешний не учитывает клубную историю.

«Особо не хочу критиковать родной клуб, но, скажу откровенно, логотип мне не понравился. Это дело вкуса. Однако прошлая эмблема – это отсыл к 1987 году, когда СКА выиграл бронзу чемпионата СССР. И это была дань уважения традициям. А сейчас получается, что клуб эти традиции не уважает. Прежде чем что-то делать, надо думать. Могли хотя бы посоветоваться с нами, ветеранами», – цитирует Юдина AllHockey.Ru.

Материалы по теме
Видео
СКА представил новый логотип

В Америке высказались о возможном выводе «Флоридой» игрового номера Бобровского

Журналист The Hockey Writers Давид Дворк считает, что 72-й номер вратаря Сергея Бобровского может быть выведен из обращения во «Флориде Пантерз». На данный момент в клубе выведены из обращения только номера 1, 37 и 93. 93-й номер принадлежит Биллу Торри, первому президенту команды, а 37-й — основателю и первому владельцу команды Уэйну Хьюзенге. Номер 1 принадлежит Роберто Луонго, единственному игроку, чей игровой номер был выведен командой из обращения.

«Мы говорим о человеке, который, пожалуй, был самым важным игроком плей-офф «Флориды». Последние шесть сезонов в Южной Флориде стали для Сергея Бобровского настоящими американскими горками. Ещё в 2019 году ветеран-вратарь подписал огромный семилетний контракт на $ 70 млн с «Флоридой Пантерз». Но его путь оказался весьма тернистым поначалу.

Первые несколько лет Боба в «Пантерз» стали не самыми лучшими для него, хотя команда, за которую он играл, была далека от того оборонительного монстра, которым сейчас может считаться «Флорида». Его невероятный атлетизм и склонность к эффектным сейвам не использовались в полной мере до появления Пола Мориса. Способность «Флориды» превосходно реализовывать системы Мориса в сочетании с тем, что Бобровский вывел свою игру на новый уровень в плей-офф КХЛ, принесли поистине потрясающие результаты.

И вот мы вступаем в последний год контракта Боба, и его будут помнить как одного из лучших игроков, когда-либо выступавших за эту франшизу. Две победы в Кубке Стэнли подряд. Претендент на «Везину» и «Конн Смайт». Участие в Матче всех звёзд. В рейтинге лучших вратарей «Пантерз» за всю историю Бобровский уступает только Роберто Луонго по количеству сыгранных матчей, побед и сейвов. Бобровский не только закрепил за собой статус будущего члена Зала хоккейной славы, но можно с уверенностью сказать, что когда-нибудь 72-й номер Боба вознесут под своды дворца в Санрайзе», — цитирует журналиста The Hockey Writers.

Материалы по теме
Почему Бобровский не стал MVP Кубка Стэнли? Ищем самый простой ответ
Почему Бобровский не стал MVP Кубка Стэнли? Ищем самый простой ответ

Представители Джошуа Ливо высказались о будущем форварда в КХЛ

Хоккейное агентство Titan Sport высказалось о слухах в СМИ про возможный уход нападающего Джоша Ливо из «Салавата Юлаева». Агентство представляет интересы канадского форварда в КХЛ.

«В связи с участившимися спекуляциями в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, касающимися возможного перехода Джошуа Ливо в другой хоккейный клуб, считаем необходимым официально заявить следующее.

В настоящее время Джошуа Ливо является игроком хоккейного клуба «Салават Юлаев» и имеет с ним действующий контракт, условия которого неукоснительно соблюдаются обеими сторонами. Любая информация, распространяемая в сети Интернет и других источниках, противоречащая данному факту, является недостоверной и не соответствует действительности.

Подчёркиваем, что ни агентство, ни сам хоккеист Джошуа Ливо не инициировали контакты с другими хоккейными клубами и не вели никаких переговоров относительно возможного трудоустройства в будущем.

В целях обеспечения благоприятной обстановки для подготовки команды «Салават Юлаев» к предстоящему сезону, а также для защиты профессиональной репутации спортсмена настоятельно просим воздержаться от распространения непроверенной и заведомо ложной информации», — говорится в сообщении официального телеграм-канала агентства.

Материалы по теме
«Наши финансы ограничены». Неужели «Салават» расстанется и с Ливо, и с Хмелевски?
«Наши финансы ограничены». Неужели «Салават» расстанется и с Ливо, и с Хмелевски?

«Авангард» объявил о подписании контракта с Эндрю Потуральски

«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Эндрю Потуральски. Как сообщает пресс-служба омского клуба, соглашение рассчитано сроком на один год.

В прошлом сезоне американский нападающий был признан самым ценным хоккеистом АХЛ, выступая за «Сан-Хосе Барракуда». Нападающий сыграл 59 матчей, в которых забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи при показателе полезности «+6». Всего на счету 31‑летнего хоккеиста 527 встреч и 493 (161+332) очка в чемпионатах АХЛ при показателе полезности «+85».

В НХЛ Потуральски сыграл девять матчей и отметился тремя результативными передачами.

Материалы по теме
«Давно хотели заполучить ведущие клубы КХЛ». Сопин — о подписании контракта с Потуральски
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android