«Авангард» заменил Ткачёва американской звездой АХЛ. Как Потуральски покажет себя в Омске?

Прошли времена, когда топ бомбардиров АХЛ был ресторанным меню для генеральных менеджеров КХЛ и болельщиков, которые примеряли топов американской подэлиты на российские условия. За последние несколько лет и зарплаты в АХЛ стали лучше, и привлекательность других европейских лиг повысилась, и в КХЛ из-за политики ехать хотят куда меньше. Даже в это межсезонье можно найти пару примеров, когда в последний момент срывался уже согласованный трансфер американского игрока в Россию.

Однако всё равно это межсезонье пока выглядит бодрее, чем прошлые. В первую очередь это касается тренеров — в Россию вернулся Боб Хартли, а мы ожидаем официальных новостей от «Куньлуня», где вроде как и сформирован штаб Жерара Галлана, и есть договорённости с новичками. Наконец, «Авангард» привёз одного из давних топов АХЛ — Эндрю Потуральски. Первые новости появились ещё в апреле, однако повторимся: в нынешних условиях инсайды не всегда ведут к подписанию контракта.

Эндрю Потуральски Фото: Zuma/TASS

В 527 матчах в АХЛ Потуральски набрал 493 (161+332) очка. С момента полноценного дебюта в АХЛ в сезоне-2016/2017 Эндрю занимает третье место в списке бомбардиров лиги, уступая Ти Джей Тайнэну, которого вы можете помнить по паре чемпионатов мира, а также экс-торпедовцу Крису Терри. При этом Эндрю сменил несколько клубов, но везде демонстрировал высокий уровень: он трижды становился лучшим бомбардиром лиги, выигрывал Кубок Колдера, а в прошлом сезоне стал MVP АХЛ.

При этом впервые в России Потуральски мог оказаться ещё пять лет назад, когда достиг предварительной договорённости с одним из клубов Западной конференции, однако в последний момент трансфер сорвался. После этого имя Эндрю связывали почти со всеми топами лиги, но даже в относительно спокойное время Потуральски оставался в Америке. После 2022-го показалось, что Эндрю так и останется одним из «нехочунов», которые не собираются покидать американский континент, однако «Авангард» всё-таки смог уговорить игрока.

Традиционно в Россию едут американцы, которым для НХЛ не хватает габаритов. 178-сантиметровый Потуральски — очередной пример игрока, которому не хватило навыков для топ-6, а в боттом-6 с таким стилем он бы не тянул. Кроме габаритов, пробиться в первые звенья команд НХЛ Эндрю мешало катание: схожая проблема была и у Джоша Ливо перед тем, как он решил переехать в КХЛ.

«Потуральски — плеймейкер высочайшего уровня, который отлично видит площадку и умеет принимать правильные решения в сложных ситуациях. На нём держалось всё большинство фарм-клуба «Каролины». Его уровень мастерства достаточен для НХЛ, вопросы вызывают другие аспекты: средняя игра в обороне лишний раз заостряет проблемы с катанием», — писал автор The Athletic Кори Пронмэн в 2019-м, после ахаэловского чемпионства Потуральски в составе «Шарлотт».

«Я просто пытаюсь быть хорошим одноклубником, создавать правильную атмосферу в раздевалке. Ты узнаёшь ребят за время игры, вы совместно ужинаете, узнаёте друг друга лучше. В раздевалке я не ору, не кричу, я не такой парень, пытаюсь подавать хороший пример другим своей игрой. Для того чтобы успешно играть в плей-офф, у вас должна быть хорошая командная атмосфера», — так Потуральски характеризовал себя как человека.

«Переговоры шли непросто. Человеку надо было поменять всю свою жизнь для переезда в сибирский город. Но нашли ключи к нему. Для него как для спортсмена это новый вызов. Потому что на уровне АХЛ он выиграл всё, всегда был лучшим бомбардиром, выиграл два раза Кубок, становился MVP сезона, и для него это определенный вызов.

Однако, конечно, есть бытовые условия. У него жена, трое детей маленьких. Это накладывало определённый отпечаток на переговоры. Но мы нашли ключи к нему через его жену. Пообщались с его супругой, объяснили ей всё, показали, как они будут жить, что мы полностью окружим их заботой и теплотой. И окончательное решение он принял», — сказал после объявления о переходе спортивный директор Алексей Сопин.

В Омске Потуральски, судя по всему, займёт место в центре. Именно в центре Эндрю провёл последний сезон в фарм-клубе «Сан-Хосе» (кстати, вместе с ним в одном звене часто играл Данил Гущин, уже ставший игроком «Колорадо»), да и конкуренция на краю рисуется немаленькая — а ведь ожидаются ещё трансферы «на вход». Пока непонятна судьба Майкла Маклауда: спрос в НХЛ на него несомненно будет, однако лига пока не торопится возвращать оскандалившихся хоккеистов в лигу.

Эндрю Потуральски Фото: Ezra Shaw/Getty Images

А вот предсказывать, как Потуральски сыграет в Омске, крайне сложно. Сейчас уже забылось, но до Рида Буше и Корбана Найта считалось, что североамериканцы не особенно приживаются в «Авангарде». Однако здесь могут сыграть роль и другие факторы, в первую очередь — психология. Тот же Буше уезжал из Северной Америки в 26, и ему было что доказывать. Пример Макса Комтуа, который отправился в Россию ради перезагрузки, все видели, даже с учётом того, что старт сезона в «Динамо» вышел очень непростым.

Будет ли такая же мотивация у 31-летнего Потуральски? Будут ли оправданны шаги «Авангарда», который в том числе и ради американца отказался от работающей связки Ткачёв — Буше? Здесь в голову не залезть, но на бумаге у Эндрю есть абсолютно всё, чтобы заиграть на новом месте. Важно, что клуб позаботился о семье хоккеиста: не раз и не два легионеры в России играли хуже ожидаемого из-за чисто бытовых проблем.