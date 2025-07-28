«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил

Омский «Авангард» на протяжении всего межсезонья был хедлайнером рынка свободных агентов КХЛ. За последние несколько месяцев «ястребы» совершили огромное количество трансферов «на вход» и «на выход», обновив команду едва ли не на три четверти. Накануне, 27 июля, омичи объявили о подписании однолетнего контракта с американским нападающим Эндрю Потуральски, который стал в команде третьим легионером.

Намерен ли «Авангард» до конца августа полностью использовать иностранную квоту и какое будущее ждёт оправданного в Северной Америке нападающего Майкла Маклауда? В эксклюзивном интервью «Чемпионату» генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин ответил на эти вопросы, а также подробно объяснил бурную селекционную деятельность клуба, в том числе подробно объяснив расторжение контракта с защитником Джесси Блэкером, который не провёл за омичей ни одного матча.

«В команде будет 14 новых человек. Хотели стать лучше и сильнее»

– Вы, наверное, один из главных ньюсмейкеров межсезонья. Расскажите, насколько оно получилось безумным лично для вас как для менеджера «Авангарда»? Столько расторжений, подписаний, почти всю команду поменяли.

– Мы посчитали, что 14 человек будет новых. Это определённые трудности накладывает, конечно. По сути, команда строится заново. Всегда легче поменять два-три винтика в механизме, чем строить его заново. Но мы опирались на внутренние свои ощущения, на задания от тренерского штаба. С учётом потолка зарплат приходилось принимать местами жёсткие и непопулярные решения, как с Володей Ткачёвым.

И, возможно, в мировом хоккее, была история, когда хоккеист не доезжал до своей команды новой. Но я ещё раз хотел бы сказать, что мы хотели стать лучше и сильнее. На сегодняшний день подписание Макса Лажуа нам кажется более перспективным для команды. И хотел бы сказать большое спасибо Джесси Блэкеру, его агенту и «Автомобилисту», что мы смогли выйти из этой ситуации.

Джесси Блэкер Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

– Вы же выбирали Блэкера и наверняка обсуждали его кандидатуру с Ги Буше. На тот момент Лажуа не собирался ехать в КХЛ или просто не хотели рисковать и страховались?

– Мы в конце сезона разговаривали с Максом. Ги с ним работал в «Оттаве». Он долго думал и говорил, что вряд ли поедет в этом сезоне в КХЛ. Потом его позиция изменилась.

– Как вы нашли Чеккони? Это неизвестный игрок на российском рынке. Судя по статистике, игрок оборонительного плана. Наверное, с этой ролью мог бы справиться какой-то российский защитник. Расскажите подробнее об этом выборе.

– В принципе, мы за Джо следили. Конкретно я за ним следил. Да, это действительно защитник оборонительного плана, от которого не надо ждать очков, голов, игры в большинстве. Для кого-то это проблема, для кого-то счастье, но у нас был перебор атакующих защитников в «Авангарде» и при этом ощущалась нехватка защитников оборонительного плана. Тут сошлись совокупность его качеств и достаточно невысокая заработная плата. Тяжело найти российского хоккеиста за эти деньги.

«В ближайшую неделю-две НХЛ должна выйти с релизом»

– С какими чувствами «Авангард» следил за судом по Маклауду? Какая там сейчас актуальная ситуация? Потому что Майкл, наверное, хочет после этого приговора вернуться в НХЛ, но пока нельзя. Сколько вы готовы ждать разрешения окончательной ситуации?

– Наши юристы клубные и руководители следили за судом, были с Майклом на связи. Конечно, мы рады оправдательному приговору. Я не могу назвать точный срок – будем мы ждать неделю или две. Из наших контактов с Майклом, его агентами и североамериканскими хоккейными специалистами понимаем, что лига не будет затягивать с решением, и в ближайшую неделю-две должна выйти с релизом. То есть или она разрешает им играть, или не разрешает, или разрешает, но рекомендует клубам с ними не подписывать контракт. Думаю, лига сама не будет затягивать с этим решением, и в ближайшее время мы всё узнаем.

– Если я правильно понимаю: Потуральски, Лажуа, Чеккони и ещё у вас одна позиция открытая легионерская, если уже считать Маклауда. Вы планируете полностью использовать легионерскую обойму на входе в сезон или оставить эту позицию открытой?

– Если увидим, что можем усилиться, например, сегодня – Маклаудом или ещё кем бы то ни было, то почему нет. Если Майкл вернётся, то, в принципе, мы обсуждали с Буше и с руководством, что теоретически можем зайти в сезон, имея дефицитную позицию нападающего или защитника. Но так как по защите, я считаю, мы уже укомплектовались на 1000%, то по нападающим у нас есть пара моментов, которые хотим усилить. С одной дефицитной позицией, думаю, это не проблема.

Майкл Маклауд Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Буше считает, что может раскрыть Рашевского. Думал, что он останется в «Динамо»

– Не могу не спросить про приобретение Дмитрия Рашевского. Много было сказано, что Ткачёв якобы не вписывался в хоккей Буше, и тут вы подписываете Рашевского, у которого в его предыдущем клубе были явные проблемы с игрой в обороне. Насколько эта креатура Буше? Ведь он явно не очень подробно мог знать Дмитрия, зато знали его вы.

– Он его внимательно просмотрел. Просто так мы бы, конечно, не стали покупать его за достаточно крупную сумму денег. Ги видит в нём потенциал, верит в него и считает, что он может раскрыть его ещё больше.

– Когда вы кидали оффершит московскому «Динамо», ждали, что они его повторят и будут пытаться выбить из вас большую компенсацию? Или вообще думали, что на этом всё закончится?

– Я думал, если «Динамо» повторило оффершит, то Дима останется там – и вряд ли будут какие-то дальнейшие переговоры.

Дмитрий Рашевский Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

– То есть защитной линией вы полностью довольны, нападение хотели бы усилить. Вам нужен центр или больше край?

– Да как всем. И центр, и край. Ведём работу в этом направлении.

«Назовите мне хоть одну команду, которая строится не под тренера»

– В завершение вот этой многострадальной истории с Ткачевым: ему всё-таки нужно было летать в Канаду, чтобы поговорить с Буше?

– Им нужно было встретиться и обсудить какие-то там планы на будущее, предстоящий сезон. Но у Владимира не было визы действующей, процесс оформления занимал бы несколько недель, это не так же просто, и было принято решение, что они встретятся уже в Омске. Однако, как говорится, что-то пошло не так.

– Вы сейчас набрали всю команду под Буше. Строите под него вертикаль. Это и команды ВХЛ и МХЛ. Не слишком ли опасная стратегия? Потому что если вдруг не пойдёт у Ги, появится новый главный тренер – и новая перестройка. А сейчас вы все карты поставили на успехи Буше.

– Думаю, так происходит в любой команде. Назовите мне хоть одну команду, которая строится не под тренера. Пусть даже с однолетним, с двухлетним контрактом. У Буше двухлетний контракт, но почему-то все определили, что осенью его должны уволить.

Ни один специалист не может сказать, что мы взяли плохих хоккеистов. Если гипотетически придёт другой тренер, то я не думаю, что тот же Алексей Кудашов, с кем мы работали несколько лет, был бы против тех игроков, которые сейчас собраны как бы под Буше.

Просто, как мы обсуждали ещё в моей предыдущей команде, всегда должна быть какая-то стратегия, в первую очередь видение тренера. Если тренер играет в витиеватый хоккей, ему нужен соответствующий набор хоккеистов в целом. Но я, в принципе, не считаю, что системы игры Буше и того же Кудашова кардинально различаются.

Ги Буше Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Все в основном нападают на клубы, защищают игроков, а о защите клубов никто не думает»

– Понятно, что вас нельзя сейчас за это винить, как и другие клубы КХЛ, которые тоже, очевидно, хитрят, действуя при этом в рамках текущего регламента. Но всё-таки такую ситуацию, как с контрактом Ткачёва, невозможно представить в НХЛ. Там были бы штрафы за подобный выкуп контракта. На ваш взгляд, насколько справедливо, что у нас можно выкупить пятилетний контракт, заплатив компенсацию лишь за первый год?

– Мы действуем в рамках регламента. Можно найти много примеров среди хоккеистов, функционеров, тренеров. Не всегда бывают варианты, которые устраивают абсолютно всех. Сейчас мы живём в таких реалиях. У нас же ещё есть Трудовой кодекс Российской Федерации, его тоже никто не отменял. Поэтому всё в рамках закона и в рамках регламента. Если будет что-то меняться, быть может, клубы не будут давать пятилетние контракты.

Я анализирую прессу – все в основном нападают на клубы, защищают игроков, а о защите клубов никто не думает. Бывают же разные ситуации. Например, когда хоккеист, заведомо травмированный, приходит на предсезонку, когда хоккеист снижает к себе требования, имея длинный контракт, а ты, по сути, с ним ничего не можешь поделать.

Теоретически хоккеист с долгосрочным контрактом же может сказать: «Я не хочу играть в хоккей, просто буду приходить отбывать номер». Какие-то же рычаги воздействия на хоккеиста должны быть, ведь правильно? Поэтому надо смотреть со всех сторон. Лично мне кажется, что хоккеисты у нас больше защищены, чем клубы.

– Но и клуб же тоже может выкручивать руки как угодно, особенно если у игрока нет пункта запрета об обмене: «Подписывай или обменяем».

– Да, есть клубы, которые этим манипулируют, я согласен. Есть клубы с большим числом ограниченно свободных агентов, они пытаются выбить для себя больше пользы. Кто-то сразу подписывает контракты с хоккеистами, у которых они заканчиваются. Если что-то пойдёт не так, меняют.