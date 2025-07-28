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Алексей Сопин – о селекции Авангарда, уходе Ткачёва, истории с Блэкером, будущем Маклауда и легионерской квоте

«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
Сергей Емельянов
Интервью с Алексеем Сопиным
Аудио-версия:
Комментарии
Генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин ответил на ключевые вопросы о бурной селекции клуба.

Омский «Авангард» на протяжении всего межсезонья был хедлайнером рынка свободных агентов КХЛ. За последние несколько месяцев «ястребы» совершили огромное количество трансферов «на вход» и «на выход», обновив команду едва ли не на три четверти. Накануне, 27 июля, омичи объявили о подписании однолетнего контракта с американским нападающим Эндрю Потуральски, который стал в команде третьим легионером.

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Намерен ли «Авангард» до конца августа полностью использовать иностранную квоту и какое будущее ждёт оправданного в Северной Америке нападающего Майкла Маклауда? В эксклюзивном интервью «Чемпионату» генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин ответил на эти вопросы, а также подробно объяснил бурную селекционную деятельность клуба, в том числе подробно объяснив расторжение контракта с защитником Джесси Блэкером, который не провёл за омичей ни одного матча.

«В команде будет 14 новых человек. Хотели стать лучше и сильнее»

– Вы, наверное, один из главных ньюсмейкеров межсезонья. Расскажите, насколько оно получилось безумным лично для вас как для менеджера «Авангарда»? Столько расторжений, подписаний, почти всю команду поменяли.
– Мы посчитали, что 14 человек будет новых. Это определённые трудности накладывает, конечно. По сути, команда строится заново. Всегда легче поменять два-три винтика в механизме, чем строить его заново. Но мы опирались на внутренние свои ощущения, на задания от тренерского штаба. С учётом потолка зарплат приходилось принимать местами жёсткие и непопулярные решения, как с Володей Ткачёвым.

И, возможно, в мировом хоккее, была история, когда хоккеист не доезжал до своей команды новой. Но я ещё раз хотел бы сказать, что мы хотели стать лучше и сильнее. На сегодняшний день подписание Макса Лажуа нам кажется более перспективным для команды. И хотел бы сказать большое спасибо Джесси Блэкеру, его агенту и «Автомобилисту», что мы смогли выйти из этой ситуации.

Джесси Блэкер

Джесси Блэкер

Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

– Вы же выбирали Блэкера и наверняка обсуждали его кандидатуру с Ги Буше. На тот момент Лажуа не собирался ехать в КХЛ или просто не хотели рисковать и страховались?
– Мы в конце сезона разговаривали с Максом. Ги с ним работал в «Оттаве». Он долго думал и говорил, что вряд ли поедет в этом сезоне в КХЛ. Потом его позиция изменилась.

– Как вы нашли Чеккони? Это неизвестный игрок на российском рынке. Судя по статистике, игрок оборонительного плана. Наверное, с этой ролью мог бы справиться какой-то российский защитник. Расскажите подробнее об этом выборе.
– В принципе, мы за Джо следили. Конкретно я за ним следил. Да, это действительно защитник оборонительного плана, от которого не надо ждать очков, голов, игры в большинстве. Для кого-то это проблема, для кого-то счастье, но у нас был перебор атакующих защитников в «Авангарде» и при этом ощущалась нехватка защитников оборонительного плана. Тут сошлись совокупность его качеств и достаточно невысокая заработная плата. Тяжело найти российского хоккеиста за эти деньги.

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«В ближайшую неделю-две НХЛ должна выйти с релизом»

– С какими чувствами «Авангард» следил за судом по Маклауду? Какая там сейчас актуальная ситуация? Потому что Майкл, наверное, хочет после этого приговора вернуться в НХЛ, но пока нельзя. Сколько вы готовы ждать разрешения окончательной ситуации?
– Наши юристы клубные и руководители следили за судом, были с Майклом на связи. Конечно, мы рады оправдательному приговору. Я не могу назвать точный срок – будем мы ждать неделю или две. Из наших контактов с Майклом, его агентами и североамериканскими хоккейными специалистами понимаем, что лига не будет затягивать с решением, и в ближайшую неделю-две должна выйти с релизом. То есть или она разрешает им играть, или не разрешает, или разрешает, но рекомендует клубам с ними не подписывать контракт. Думаю, лига сама не будет затягивать с этим решением, и в ближайшее время мы всё узнаем.

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– Если я правильно понимаю: Потуральски, Лажуа, Чеккони и ещё у вас одна позиция открытая легионерская, если уже считать Маклауда. Вы планируете полностью использовать легионерскую обойму на входе в сезон или оставить эту позицию открытой?
– Если увидим, что можем усилиться, например, сегодня – Маклаудом или ещё кем бы то ни было, то почему нет. Если Майкл вернётся, то, в принципе, мы обсуждали с Буше и с руководством, что теоретически можем зайти в сезон, имея дефицитную позицию нападающего или защитника. Но так как по защите, я считаю, мы уже укомплектовались на 1000%, то по нападающим у нас есть пара моментов, которые хотим усилить. С одной дефицитной позицией, думаю, это не проблема.

Майкл Маклауд

Майкл Маклауд

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Буше считает, что может раскрыть Рашевского. Думал, что он останется в «Динамо»

– Не могу не спросить про приобретение Дмитрия Рашевского. Много было сказано, что Ткачёв якобы не вписывался в хоккей Буше, и тут вы подписываете Рашевского, у которого в его предыдущем клубе были явные проблемы с игрой в обороне. Насколько эта креатура Буше? Ведь он явно не очень подробно мог знать Дмитрия, зато знали его вы.
– Он его внимательно просмотрел. Просто так мы бы, конечно, не стали покупать его за достаточно крупную сумму денег. Ги видит в нём потенциал, верит в него и считает, что он может раскрыть его ещё больше.

– Когда вы кидали оффершит московскому «Динамо», ждали, что они его повторят и будут пытаться выбить из вас большую компенсацию? Или вообще думали, что на этом всё закончится?
– Я думал, если «Динамо» повторило оффершит, то Дима останется там – и вряд ли будут какие-то дальнейшие переговоры.

Дмитрий Рашевский

Дмитрий Рашевский

Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

– То есть защитной линией вы полностью довольны, нападение хотели бы усилить. Вам нужен центр или больше край?
– Да как всем. И центр, и край. Ведём работу в этом направлении.

«Назовите мне хоть одну команду, которая строится не под тренера»

– В завершение вот этой многострадальной истории с Ткачевым: ему всё-таки нужно было летать в Канаду, чтобы поговорить с Буше?
– Им нужно было встретиться и обсудить какие-то там планы на будущее, предстоящий сезон. Но у Владимира не было визы действующей, процесс оформления занимал бы несколько недель, это не так же просто, и было принято решение, что они встретятся уже в Омске. Однако, как говорится, что-то пошло не так.

– Вы сейчас набрали всю команду под Буше. Строите под него вертикаль. Это и команды ВХЛ и МХЛ. Не слишком ли опасная стратегия? Потому что если вдруг не пойдёт у Ги, появится новый главный тренер – и новая перестройка. А сейчас вы все карты поставили на успехи Буше.
– Думаю, так происходит в любой команде. Назовите мне хоть одну команду, которая строится не под тренера. Пусть даже с однолетним, с двухлетним контрактом. У Буше двухлетний контракт, но почему-то все определили, что осенью его должны уволить.

Ни один специалист не может сказать, что мы взяли плохих хоккеистов. Если гипотетически придёт другой тренер, то я не думаю, что тот же Алексей Кудашов, с кем мы работали несколько лет, был бы против тех игроков, которые сейчас собраны как бы под Буше.

Просто, как мы обсуждали ещё в моей предыдущей команде, всегда должна быть какая-то стратегия, в первую очередь видение тренера. Если тренер играет в витиеватый хоккей, ему нужен соответствующий набор хоккеистов в целом. Но я, в принципе, не считаю, что системы игры Буше и того же Кудашова кардинально различаются.

Ги Буше

Ги Буше

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Все в основном нападают на клубы, защищают игроков, а о защите клубов никто не думает»

– Понятно, что вас нельзя сейчас за это винить, как и другие клубы КХЛ, которые тоже, очевидно, хитрят, действуя при этом в рамках текущего регламента. Но всё-таки такую ситуацию, как с контрактом Ткачёва, невозможно представить в НХЛ. Там были бы штрафы за подобный выкуп контракта. На ваш взгляд, насколько справедливо, что у нас можно выкупить пятилетний контракт, заплатив компенсацию лишь за первый год?
– Мы действуем в рамках регламента. Можно найти много примеров среди хоккеистов, функционеров, тренеров. Не всегда бывают варианты, которые устраивают абсолютно всех. Сейчас мы живём в таких реалиях. У нас же ещё есть Трудовой кодекс Российской Федерации, его тоже никто не отменял. Поэтому всё в рамках закона и в рамках регламента. Если будет что-то меняться, быть может, клубы не будут давать пятилетние контракты.

Я анализирую прессу – все в основном нападают на клубы, защищают игроков, а о защите клубов никто не думает. Бывают же разные ситуации. Например, когда хоккеист, заведомо травмированный, приходит на предсезонку, когда хоккеист снижает к себе требования, имея длинный контракт, а ты, по сути, с ним ничего не можешь поделать.

Теоретически хоккеист с долгосрочным контрактом же может сказать: «Я не хочу играть в хоккей, просто буду приходить отбывать номер». Какие-то же рычаги воздействия на хоккеиста должны быть, ведь правильно? Поэтому надо смотреть со всех сторон. Лично мне кажется, что хоккеисты у нас больше защищены, чем клубы.

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– Но и клуб же тоже может выкручивать руки как угодно, особенно если у игрока нет пункта запрета об обмене: «Подписывай или обменяем».
– Да, есть клубы, которые этим манипулируют, я согласен. Есть клубы с большим числом ограниченно свободных агентов, они пытаются выбить для себя больше пользы. Кто-то сразу подписывает контракты с хоккеистами, у которых они заканчиваются. Если что-то пойдёт не так, меняют.

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