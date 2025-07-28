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Интервью с Василием Подколзиным: игра Эдмонтона в финале НХЛ, голы в плей-офф, удар Кузьменко, общение с Макдэвидом

«Маршан в майке «лузеры» меня не задел». Истории Подколзина о плей-офф НХЛ
Пётр Терещенков
Интервью с Василием Подколзиным
Аудио-версия:
Комментарии
Мысли, переживания и воспоминания российского нападающего о походе «Эдмонтона» за Кубком Стэнли, завершившимся поражением в финале.

В первом же сезоне после расставания с «Ванкувером» Василий Подколзин мог выиграть Кубок Стэнли. Он не пропустил ни одного матча «Эдмонтона» в регулярке и плей-офф, забил два гола в финале Кубка Стэнли, но в результате испытал горечь разочарования от поражения в решающей серии. Ту горечь, которую многие его партнёры по «Ойлерз» пережили второй год подряд.

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Однако в длинном кубковом походе были и другие чувства, эмоции и ощущения. Подколзину есть о чём рассказать, и «Чемпионат» представляет откровенный монолог Василия.

Волнение

— Самым сложным для меня получилось начало плей-офф. Проиграли два матча «Лос-Анджелесу», а все спокойные. Меня это пугало. Мои мысли: «Неужели мы прошли этот путь, 82 игры, чтобы вот так просто вылететь». У партнёров же вообще ноль нервяка. Хорошо, в том моменте оказались в бане с Янмарком, он, видимо, прочитал моё состояние и сказал очень простую фразу: «Нам просто надо выиграть одну игру». Вроде бы банально, это не какая-то фраза из фильмов, после которой твоё психологическое состояние летит вверх. Но тот спокойный тон, которым он её произнёс, реально на меня подействовал.

Маттиас Янмарк и Василий Подколзин

Маттиас Янмарк и Василий Подколзин

Фото: Harry How/Getty Images

С того момента мы действительно полетели. Причём в нашу пользу начало складываться. «Кингз» в третьей игре взяли запрос на отменённый гол уже после того, как арбитры провели собственный просмотр. А гол Кейна вообще не был спорным, там даже не пограничная ситуация. Им, конечно, дают ошибочный запрос, удаление за задержку игры, и большинство мы реализуем. На меня этот момент тоже подействовал положительно, сразу подумалось, что пошёл переворот в нашу пользу.

[«Ойлерз»] четвёртый год подряд выбивают «Лос-Анджелес». А я первый сезон всё это прохожу. Видимо, поэтому волновался больше других.

Удар Кузьменко

— У меня есть убеждение, что в медиа слишком раздувают эти истории. В том плане, что у читателей может сложиться ощущение, что уровень ненависти выше, чем реальный. «Подколзин подрался с Любушкиным», «Подколзин сцепился с Куликовым», «Подколзин ударил клюшкой Кузьменко». Может быть, выглядело некрасиво, но это часть игры. Не в смысле, что я всё сделал правильно, а в том, какой в итоге получился эффект. Уверен, Кузя по ходу серии думал об этом эпизоде. И я думал. То есть какие-то уже метаигры. Всё равно за Андрюху рад. Играл он здорово. Получается, нашёл свою команду, контракт новый подписал, должен пойти вверх после просадки небольшой.

На льду ты видишь всё по-другому. В той игре сначала Байфилда клюшкой ударил, потом вижу, что Кузя едет, думаю: «Ну тут сам бог велел». Однако на самом деле момент ни о чём. Я знал, на что иду, и принимал решение осознанно. Понимал, что меня удалят, но не думал, что дадут 10-минутный дисциплинарный штраф без двухминутного. Потом по плей-офф уже понял, что у судей, видимо, была установка — чуть что, сразу «зажигать» 10 минут. Вообще не церемонились.

Как это было
Видео
Подколзин получил дисциплинарный штраф за удар клюшкой Андрея Кузьменко

На момент этого эпизода мы горели 1:6, третий период, пять минут до конца. Понятно, сейчас можно расписывать, что я хотел как-то встряхнуть команду, однако на самом деле чувствовал себя ужасно. Сразу пошёл в раздевалку, сидел там один до сирены, много мыслей всяких нехороших было. Обычно стараюсь быть спокойным, а здесь даже по пути в раздевалку клюшку разбил об стену. Хотя мне несвойственно. Хорошо, что на видео не попало.

После серии собрались втроём с Гавром [Владиславом Гавриковым] и Кузей, но эта тема даже не поднималась. Все всё понимают. Да уже даже в третьей игре на льду с Кузей спокойно общались. «Как дела?» – всё такое. Но сам, когда в себе копался, пришёл к мысли, что вряд ли бы так поступил, окажись на том месте кто-то незнакомый. С Гавриковым, кстати, общаюсь ближе, чем с Кузей. Думаю, чувствовал бы себя хуже, если бы так ударил Влада.

Я так-то добрый. Может, на льду и кажется, будто я какой-то набыченный, но это только моё игровое состояние.

Троллинг от «Флориды» после поражения в финале

– Они выиграли, это их дело. Могут позволить себе всё что угодно. Просто для себя отметил, что Бобровский и Куликов в этих насмешках над проигравшими не участвовали. Может, это вопрос воспитания и уважения. Ещё раз скажу, что не могу себе представить такое поведение от наших лидеров. При этом остаюсь при мнении, что все эти насмешки – их выбор, но они выиграли, а значит, могли себе позволить.

Маршан в майке «лузеры» меня не задел. Тем более не могу быть уверенным за себя: как бы я вёл себя в случае нашей победы? Серия была, скажем так, неоднозначная в плане всяких микромоментов на льду. Это же финал. Борщили обе команды достаточно. Много ударов, тычков, словесных каких-то разборок. Эмоции от победы имеют право вылиться через край.

Не было реакции никакой внутри нашей команды типа вот, мол, смотрите, что они творят, в следующем сезоне за всё ответят. В чате игроков команды тишина. Хотя в Америке не принято какие-то разговоры вести в таком чате. Если в КХЛ даже в межсезонье постоянно он подпитывается, мемы скидывают, какие-то ещё приколюхи или события обсуждаем, то здесь до начала кемпа вообще ни одного сообщения не появится. Сперва я даже думал, что меня, может, в какой-то чёрный список внесли.

Поэтому не думаю, что действия Маршана, Ткачука и других нам пригодятся в качестве дополнительной мотивации. Нам не нужны дополнительные слова, все и так всё понимают. Кстати, даже рад, что не было никакого ажиотажа. Ловлю себя на таком ощущении: очень хочется, чтобы наши лидеры летом просто отдохнули, забыли о хоккее. Несколько лет назад, когда «Тампа» проиграла после двух Кубков подряд в финале «Колорадо», было видно, как им тяжело в плане физике. Помню, Артём Михеев ещё тогда мне сказал: «Вась, они три года меньше всех отдыхали». Надеюсь, наши лидеры сейчас отдыхают на все деньги и вообще не вспоминают о хоккее. Да пускай даже условно 10 первых матчей проведут на спущенных шинах, пускай мы отдадим опять начало регулярки, но к плей-офф пусть они подойдут идеальными по физике.

Брэд Маршан и Коннор Макдэвид

Брэд Маршан и Коннор Макдэвид

Фото: Steph Chambers/Getty Images

Первый гол в плей-офф

Почему-то большинство считает, что лучше иметь в плей-офф преимущество своего льда и начинать дома. Мне кажется, что выгоднее наоборот. Одну если цепанёшь на выезде, сразу расклад меняется. У тебя уже преимущество к домашнему отрезку. Вот сейчас мы все серии, кроме финальной, начинали на площадке соперника. С «Вегасом», как мне показалось, это особенно сказалось. Сильная команда. Эту серию хорошо запомню, так как свой первый гол в плей-офф забил во втором матче. Набрал 1+1 за период. Но свои эмоции тогда держал при себе, это сейчас вспоминать приятно. Вообще, оры и крики после заброшенных шайб в принципе не моё, считаю, что лучше спокойно с партнёрами обняться и поблагодарить их за созданный момент.

Однако, конечно, крестик себе поставил. После гола стало легче. С нами же была съёмочная группа с клубного телевидения. В их выпусках про плей-офф есть момент, как мы сидим в перерыве в раздевалке и Макдэвид меня хвалит: «Отличный бросок, Подзи. Мощный. Наверное, опять перед раскаткой 10 000 раз бросил по воротам». И я сижу, улыбаюсь. Его слова — это общекомандная тема меня троллить на тему того, что всегда выхожу на лёд перед тренировками раньше всех и тренирую броски.

Всего два поражения за четвертьфинал и полуфинал

– После тех двух поражений от «Лос-Анджелеса» на старте плей-офф до финала мы проиграли только два матча. Эти поражения можно назвать случайными, ведь в одном случае с «Вегасом» в самой концовке они смогли перевести в овертайм из-за автогола Драйзайтля, а в полуфинале с «Далласом» мы вели 3:1, а в итоге – 3:6. В большинстве они нам назабивали. Я считаю, что даже эти поражения сказывались положительно. Объясню свою логику: мы проигрывали только из-за своих ошибок, то есть не хоккей соперника оказался лучше нашего, просто мы сами облажались. Так гораздо легче воспринимается неудача. Нет ощущения, что они тебя превосходят. Сами подарили – ну ок, в следующей игре исправимся.

Вообще, если говорить именно про личные внутренние моменты, то впервые, наверное, за всю карьеру у меня почти всегда было хорошее предчувствие перед матчами. Обычно ты что-то там мечешься, думаешь: «Блин, может же сложиться как угодно, пойдёт — не пойдёт». Гадаешь. А сейчас было чувство, что всё закончится хорошо. Но, видите, подвело меня.

Что пишут о Подколзине в Северной Америке:
«Он стал светлым пятном для «Эдмонтона». Канадский журналист — о Подколзине в плей-офф

Как соперники нейтрализуют Макдэвида и Драйзайтля

— Если говорить про какие-то словесные провокации, то их особо не задевают. Поставьте себя на место игроков соперника – ты что-то там на них гавкаешь, а в ответ получишь взгляд: «Ты кто вообще такой? Иди на лавку, остынь». Уровень их превосходства же реально колоссальный. Открывать на них рот максимально глупо. Ну, ребята постарше, статусные, вроде Маршана, может, и вступали с ними в диалоги, но не более.

Жёсткая игра – да, случается. Но теперь поставьте себя на наше место. Могу судить по себе, однако на 100% уверен: когда кто-то жёстко или грубо играет против Макдэвида и Драйзайтля, то каждый игрок на нашей лавке фиксирует такой момент, и ты не успеешь на смену уехать, как станет очень больно. Соперники тоже всё прекрасно понимают, это чувствуется. Надо быть просто отбитым, чтобы рискнуть устроить какую-то грязь. То есть какого-то одного телохранителя у них нет, скорее, можно сказать, что вся команда телохранители. Очевидно же, что эти ребята наши кормильцы.

Другое дело, что в целом против них самое серьёзное сопротивление. Останавливать их выходят только самые сильные. Никто в мировом хоккее не сталкивается в каждой смене с таким высочайшим уровнем оборонительных действий.

Трогать кубок за победу в конференции или не трогать

– Серию с «Далласом» завершили на их площадке. Радость распирает: «Мы в финале!» Обнимаемся, понятно. Кепки нам выдали, как победителям Запада. Вижу, кубок выносят, мои сразу мысли: «О, фоточка с кубком будет». Приглашают Коннора к постаменту с трофеем, и вижу, что все начинают переглядываться, пока он едет. Все же знают — это суеверие знаменитое. Пока всё это в голове крутится, он берёт кубок, и у нас всех рык радостный.

Прикольно было. В раздевалке потом ещё чуть сильнее порадовались. А логика поступка Макдэвида, думаю, всем понятна. Год назад последовали этому суеверию и проиграли в финале. Сейчас, увы, опять. Явно дело не в том, трогал ты кубок за конференцию или нет, а в том, какой момент. Сейчас считаю, что лучше бы с «Далласом» играли серию подольше. Всё-таки лишняя пауза нас выбила из колеи. Однако сейчас нет смысла гадать.

Василий Подколзин, Коннор Макдэвид и Кори Перри

Василий Подколзин, Коннор Макдэвид и Кори Перри

Фото: Leila Devlin/Getty Images

Ощущения от прохода в финал Кубка Стэнли

– Я кайфовал. Говорил себе ловить момент. Интересные эмоции от хоккея летом. Знаешь, что все твои друзья в России после сезона сейчас кайфуют, смотришь всякие фотки и видосы на их страницах в соцсетях. А ты играешь. Но, знаете, в такой момент испытываешь какую-то особенную гордость.

Ну и наша питерская хоккейная банда – красавцы. Следили за мной, наш чат жил. Очень приятно было. Открываешь после игры телефон, а там куча сообщений с поддержкой. Если говорить про обсуждения самих игр, то больше всего в этом плане общение шло с Гавриковым. Он своё видение мне озвучивал. Если брать лирическую часть, то зацепил пост Миши Мальцева в его канале уже после завершения серии. Дня через два, наверное, после последней игры открываю «Телеграм», а там его история про моё первое появление в ВХЛ и в конце приписка: «Ждём тебя дома». Тепло сразу стало на душе, когда представил, что скоро на родину. Написал ему сразу: «Спасибо, Майк».

Заранее понимал, что к моему возвращению отпускная волна уже у всех сойдёт. Парни начнут готовиться к сезону, а тут я такой: «Опа, вот он я, встречайте» (смеётся).

Подколзину удался «Матч года» в России:
Разгром звёзд КХЛ 15:3, хет-трик Подколзина, лакросс Мичкова! Итоги «Матча года» — 2025
Разгром звёзд КХЛ 15:3, хет-трик Подколзина, лакросс Мичкова! Итоги «Матча года» — 2025

Команда-семья

– Мне невероятно повезло оказаться в такой атмосфере. У нас всё очень уважительно. Вспоминал же, что «Кингз» прошли четвёртый год подряд, и в любой другой команде по ходу серии могло бы звучать: «Да что там мы не видели этих бедолаг, три года их разносили. Гоу-гоу, фак зэм ол». Здесь такого вообще и близко не было. Вообще, не могу даже представить, чтобы от наших лидеров что-то подобное звучало. И тренер – Крис Ноблох — никаких накачек никогда не устраивал.

Про него хорошая история есть. Не знаю откуда, но он прознал, что мой младший брат Миша тоже играет в хоккей. Ещё в начале плей-офф спрашивал: «Брат приедет?» Я ответил: «Если в финал выйдем». В итоге Мишка прилетел с родителями, всё увидел своими глазами. С Коннором, Леоном пообщался. Макдэвид его каким-то образом идентифицировал даже и сказал: «Привет, маленький Подз».

Уже рассказывал, как Зак Хайман, чья семья владеет командой юниорской лиги Онтарио «Брантфорд Бульдогс», шутил, что задрафтует Мишу. И они реально это обсуждали. На последнем вечере перед разъездом игроков собрались в ресторане, смотрю Зак смеётся и показывает брату два пальца. То есть через два года тебя ждем.

Я же жду следующий сезон. Надо довести дело до конца. Всё по силам.

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