Легендарный партнёр Овечкина снова в деле! Бекстрём возобновил карьеру спустя два года

Но ждать в «Вашингтоне» шведа не нужно. Никлас вернулся на родину.

Ещё накануне в шведской прессе появились слухи, сегодня окончательно подтвердившиеся. 37-летний бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём официально подписал контракт со шведским «Брюнесом» по схеме «1+1». Форвард будет играть под своим любимым номером 19, с которым у хоккеиста связано так много воспоминаний.

Напомним, в ноябре 2023 года Бекстрём приостановил карьеру из‑за участившихся травм. Срок действующего соглашения шведа с «Кэпиталз» закончился 30 июня 2025 года.

«Брюнес» для Никласа — не пустой звук и не какой-то рядовой клуб. Нападающий провёл юношеские годы в этой шведской команде и прошёл путь от коллектива до 16 лет до основного, где дебютировал в сезоне-2004/2005.

«Я всегда чувствовал, что хотел бы снова представлять «Брюнес», если бы появилась такая возможность. Я давно мечтал вернуться в «Брюнес». После реабилитации и почти двух сезонов отсутствия на льду чувствую себя очень заряженным и полным энергии, чтобы внести свой вклад в будущие успехи клуба», — прокомментировал Бекс, как называют игрока болельщики и партнёры, своё возвращение в большой хоккей.

В«Вашингтоне» обратились к Никласу Бекстрёму: «Вашингтон» поблагодарил Никласа Бекстрёма за игру в клубе на протяжении 18 сезонов

Конечно, рассказывая про Бекстрёма, нельзя не вспомнить про его главного партнёра в карьере — российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Именно швед заработал реноме ключевого центра в карьере Ови, помогая нашему соотечественнику забрасывать шайбы и отдавая на него высококлассные передачи. С колоссальным отрывом Бекстрём стал самым эффективным ассистентом для Александра (279 передач).

Овечкин и Бекстрём Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Путь Бекстрёма в лучшей хоккейной лиге мира получился впечатляющим: за свою карьеру в НХЛ он набрал 1033 (271+762) очка в 1105 встречах регулярного чемпионата. Кроме того, в 142 играх плей-офф он набрал 87 очков.

Интересно, что Овечкин объявлял имя Бекстрёма на драфте 2006 года. То есть, по сути, карьера Никласа в НХЛ началась как раз с Александра. Символично, не правда ли? Оба выступали за океаном только за «Вашингтон», а во время локаута в первой половине сезона-2012/2013 радовали своей игрой болельщиков московского «Динамо».

Нет сомнений, что Александр уже связался с Никласом и поздравил его с возвращением в большой спорт. Сразу вспоминается, как недавно Бекстрём присутствовал на церемонии, приуроченной к покорению Александром снайперского рекорда Уэйна Гретцки. У обоих хоккеистов не только давняя дружба, но и полное взаимоуважение друг к другу. Это очень здорово. Такие тандемы можно и нужно ставить в пример.