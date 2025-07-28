Самый громкий переход лета! Ткачёв сменил «Авангард» на «Магнитку»

Недолго оставался без работы после того, как от него отказался родной клуб.

В главной эпопее межсезонья КХЛ поставлена точка – Владимир Ткачёв стал игроком «Металлурга». Ещё утром «Магнитка» обменяла в «Адмирал» Игоря Гераськина, расчищая платёжку, а сейчас объявила о подписании талантливого нападающего, от которого отказались в Омске.

Как развивались события с «Авангардом»

Ещё зимой тонущий «Авангард» пригласил на пост главного тренера канадца Ги Буше, который смог в авральном режиме выправить ситуацию, выйти в плей-офф и достойно там проявить себя, проиграв будущему чемпиону в семи матчах.

Буше практически не довелось подержать Ткачёва «в руках» в сезоне, так как тот залечивал серьёзную травму и восстановился только перед самым плей-офф, где тем не менее стал лучшим бомбардиром команды. Но тренер и игрок так и не нашли общие точки соприкосновения – когда летом «Авангард» начал кардинальную переделку состава, Буше не захотел видеть нападающего в обновлённой команде.

«Сложно осознавать, что в нашей стране желание иностранного тренера значит больше обещания руководителя клуба», — так Ткачёв прокомментировал свою ситуацию в середине июля.

В клубе же объяснили желание расстаться со своим воспитанником и самым дорогим игроком клуба необходимостью расчистить место под потолком зарплат. Владимир позже рассказал, что вёл переговоры с «ястребами» и был готов на понижение зарплаты – но расторжение всё равно состоялось.

Ткачёв быстро нашёл новый клуб

Было очевидно, что Ткачёв недолго будет оставаться безработным, даже с учётом того, что клубы практически завершили комплектование составов, забили свои платёжки и совсем скоро откроют предсезонные сборы. Однако Ткачёв, пусть и имеет не самый простой характер, но является одним из самых ярких форвардов лиги, тем более в самом расцвете сил.

Ему сразу же сделало предложение «Торпедо», однако он остановил свой выбор на «Магнитке». «Там большая заинтересованность главного руководителя, Виктор Филиппович Рашников лично выразил желание видеть его в команде. Плюс тренер, генеральный менеджер — всё руководство заинтересовано. Нет ни одного человека, который хотя бы на один грамм сомневался, что он им нужен. Это то, что нам было очень важно», — рассказывал агент игрока Шуми Бабаев в интервью «РБ Спорт». Формальности утрясли за несколько дней – контракт подписан на два года.

«Формирование состава – процесс, требующий быстрой реакции и принятия решений, «Кейс Ткачёва» наглядно это показал. Как только мы узнали, что Владимир выходит на рынок свободных агентов, то не стали медлить: мы встретились с Владимиром и его агентом, рассказали про то, каким мы видим «Металлург» в ближайшие сезоны, и про роль нападающего в обновлённой команде. Далее мы обсудили детали и пришли к устраивающему всех соглашению. Что касается самого Владимира, он не нуждается в представлении – это талантливый нападающий, способный как создать момент для партнёров, так и сам решить эпизод. Техничный и быстрый Владимир доставил нам немало неприятностей в прошлом плей-офф, наглядно показав весь свой арсенал умений. Теперь он будет не огорчать, а радовать публику арены «Металлург». Такой игрок усилит любую команду, и мы не исключение. Мы рады, что нам удалось заполучить одного из самых мастеровитых хоккеистов во всей КХЛ», — так прокомментировал самый громкий переход лета в КХЛ спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Теперь Ткачёв будет работать с Андреем Разиным. Только сезон покажет, насколько успешным будет этот союз, но хочется надеяться, что общность в видении игры поможет им сработаться и показывать фееричный атакующий хоккей.