Три клуба без тренеров. Что с Казанью? Где будет Кравцов? Загадки накануне предсезонки КХЛ

Безумное межсезонье КХЛ вот-вот перейдёт в этап активной предсезонной подготовки команд – с 1 августа клубы начнут выходить из отпуска, приступать к тренировочному процессу. Но за три дня до этой даты остаётся какое-то беспрецедентное количество нерешённых проблем и незакрытых вопросов у самых разных команд лиги. Рассказываем о главных «недоделках» и загадках этого хоккейного лета.

«Куньлунь»: переехал в Петербург, но пока нет ни команды, ни тренера

На страницах «Куньлуня» в соцсетях за всё межсезонье не написали ни одного поста о переменах в клубе, а они там происходят грандиозные. Клуб сменил прописку, перебравшись из Мытищ на «СКА Арену» в Санкт-Петербурге, сейчас проходит процедуру смены юридического лица, в «Куньлунь» пришёл сильный руководитель Александр Крылов со своей командой, а вместе с ним и большие деньги на известного тренера и крепкий состав.

Проблема в том, что как раз пока идёт смена юрлица, все эти движения не оформлены официально. Даже персонал команды собирают под будущие гарантии, то же самое, очевидно, происходит и с комплектованием состава и тренерского штаба. Всё должно случиться и оформиться вот-вот, однако прямо сейчас у «Куньлуня» есть лишь несколько игроков на действующих контрактах (братья Фу, вратарь Смит, 40-летний Ип, Остин Вон) и убедительная, но, опять же, не подтверждённая официально информация о Жераре Галлане в качестве главного тренера.

У нас есть большой шанс увидеть если не сильный, то очень интересный «Куньлунь» уже в следующем сезоне, однако неопределённость по срокам завершения всех формальностей, конечно, влияет на подготовку команды (которая пока есть, наверное, только у кого-то на бумаге) к сезону. При этом, насколько мне известно, речи о возможном пропуске сезона не идёт, просто в августе, видимо, всё будет строиться и формироваться в авральном режиме.

ХК «Сочи»: добровольно остался без тренера, замены пока нет

В «Сочи» летом сменилось руководство: в клуб пришёл новый гендиректор Игорь Григоренко, его замом по хоккейным операциям стал Вадим Покотило, а советником – Олег Куприянов. Вскоре после этого своего поста лишился главный тренер Вячеслав Козлов, назначенный буквально в июне и, разумеется, не успевший провести в новой должности ни секунды.

Допустим, в ХК «Сочи» обосновали это решение, но кто поведёт команду в сезон? Кто начнёт с ней работу в августе? После увольнения Козлова сразу всплыла фамилия Владимира Крикунова, чуть позже мэтр подтвердил, что согласился возглавить клуб, однако с тех пор прошло уже больше недели, а «Сочи» до сих пор без главного тренера. На сайте клуба в разделе с тренерским штабом значатся лишь Евгений Шалдыбин да специалист по вратарям Андрей Царёв.

Владимир Крикунов Фото: РИА Новости

«Барыс»: станет главным аутсайдером лиги или всё успеет поменяться?

Из Астаны всё лето не поступало никаких хоккейных новостей, но неделю назад «Барыс» объявил о переменах в тренерском штабе. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Королёв, при этом в релизе клуба не было ни слова о Галыме Мамбеталиеве, который возглавил «Барыс» по ходу прошлого сезона, а затем подписал трёхлетний контракт.

Эту новость можно, пожалуй, считать первым сигналом к тому, что в «Барысе» не хотят становиться посмешищем и в следующем сезоне тоже. В прошлом чемпионате мы видели, во что превратился некогда сильный и крепкий клуб, когда без каких-либо адекватных причин в нём стали делать мощную ставку на местных игроков и специалистов. Да, в рамках законодательных нововведений в Казахстане теперь запрещено платить зарплаты легионерам из госбюджета, но при прошлом гендиректоре Нурлане Оразбаеве даже не планировался поиск частных спонсоров, как будто всех устраивало, что «Барыс» с Мамбеталиевым у руля и казахстанской молодёжью понятного уровня в составе проигрывает матч за матчем.

«Барыс» и Галым Мамбеталиев Фото: РИА Новости

В июне в «Барыс» пришёл новый гендиректор. У Сакена Мусайбекова уже была встреча с президентом КХЛ Алексеем Морозовым, сейчас отстранён от работы Мамбеталиев, вроде бы ожидается приход в клуб денег от неизвестного русского бизнеса… Если всё срастётся и «Барыс» получит возможность комплектоваться легионерами, то в Астане ещё могут успеть собрать нормальную команду на новый сезон. Однако конкретики мало, время идёт, а прямо сейчас «Барыс» под руководством и. о. Королёва представляет собой по составу команду уровня Открытого чемпионата Республики Казахстан.

Где будет играть Виталий Кравцов?

Давно подвисла ситуация с Виталием Кравцовым, ограниченно свободным агентом «Трактора». Один из лидеров челябинцев своевременно получил квалификационное предложение от клуба, но контракт до сих пор не подписан. Одна из причин – Кравцов не горит желанием работать под руководством Бенуа Гру. Речь не о каком-то конфликте между игроком и тренером, просто Виталию не совсем комфортно в той обстановке, которую создаёт канадец. Так бывает, в этом ничего ужасного нет.

Виталий Кравцов Фото: РИА Новости

Конечно, будь Кравцов НСА, он бы просто вышел на рынок и сменил команду. Также ещё по окончании прошлого сезона был вариант, при котором Виталий мог оказаться в СКА, однако уход Романа Ротенберга обнулил и эту потенциальную сделку. Сейчас приближается август, и Кравцов в невыгодном положении. В НХЛ его вряд ли ждут, обменивать куда-то права «Трактор» не хочет, но и с Челябинском хоккеист не подписывается. При этом очевидно – чем дольше тянуть, тем меньше будет предложение клуба, ведь «Трактор» продолжает селекционную работу по другим направлениям.

А Джошуа Ливо?

На днях агентство, представляющее интересы Джошуа Ливо, выступило с заявлением, призвав не раскачивать лодку, обсуждая будущее хоккеиста. Мол, у Ливо контракт с «Салаватом Юлаевым», он выполняется, всё хорошо. Но представить, что лучший снайпер прошлой регулярки и новый рекордсмен КХЛ останется в Уфе на прежних условиях, всё-таки очень трудно. В «Салавате» уже официально признали значительное сокращение зарплатного бюджета, гендиректор Ринат Баширов открыто говорит, что с некоторыми игроками придётся расстаться (очевидно, с самыми дорогими), и не нужно проявлять чудеса дедукции, чтобы понять – самый большой контракт во всей лиге (зарплата Ливо, по данным «Спорт-экспресса», составляет 110 млн рублей в год) «Салавату» сейчас не потянуть.

Собираются ли усиливаться «Ак Барс» и СКА?

Странную селекцию проводят в Казани. За всё лето генменеджер Марат Валиуллин пока только продлил соглашения с Галимовым и Сафоновым, избавился от плохих контрактов Коршкова и Кошелева, и забрал с рынка ветерана Фисенко и загадочных легионеров Биро и Каленюка. При этом прошлый сезон показал, что «Ак Барс» нуждается в усилении, однако сейчас у казанцев с натяжкой и авансами набирается достойный топ-6 (Барабанов, Яшкин, Сафонов, Галимов, Семёнов, Биро), а предстоящая сделка по приобретению Григория Денисенко вряд ли что-то кардинально изменит в раскладах. А ещё у «Ак Барса» на контракте лишь один вратарь (Тимур Билялов) и явный перебор защитников. Кроме того, известно, что казанцы, которые всегда без проблем привлекали игроков, проиграли борьбу за несколько ценных лотов межсезонья. Словом, отсутствие баланса в составе, отсутствие усиления – что происходит с «Ак Барсом» этим летом?

Довольно куце выглядит и ростер СКА прямо сейчас, но тут всё можно объяснить грандиозной сменой власти в хоккейном Санкт-Петербурге. Игорь Ларионов разогнал многих прежних лидеров армейцев и набирает состав под свой специфический вкус. При этом у СКА всё равно сейчас явный недобор нападающих (лишь 10 человек на односторонних контрактах), а ещё стоит поговорить и об их качестве. К обороне вопросов поменьше, зато во вратарской линии ни одного голкипера старше 22 лет. СКА точно собирается примерно в таком виде начинать сезон? Или всё же ждать каких-то более-менее громких трансферов?

Гусев остаётся в «Динамо»?

Если Кравцов – главный ОСА лиги, то Никита Гусев – ключевой лот на рынке неограниченно свободных агентов. Впрочем, это только де-юре. Де-факто Никита ни на какой рынок не выходит, ему важно жить и играть в Москве, а вопрос с контрактом он уже не первый год решает ближе к выходу на сборы. Например, год назад Гусев продлился с «Динамо» 1 августа. На 99% ситуация повторится и этим летом.