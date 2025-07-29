Человек, задрафтовавший Овечкина, живая легенда «Колорадо». Все генменеджеры Запада НХЛ

Средний срок работы тренера в НХЛ рухнул до двух с небольшим лет — в последние годы эта должность стала почти расстрельной. Правда, есть люди, чья работа находится в большей безопасности: генеральные менеджеры. Отставка или уход ГМ обычно происходит после масштабного клубного кризиса и/или многолетней некомпетентности, ведь обычно они подотчётны только хозяевам клуба. Зачастую менеджеры просто приносят в жертву тренеров, когда под боссом начинает гореть кресло.

Так кто же они — генеральные менеджеры НХЛ? Давайте кратко пробежимся по их биографиям. В некоторых клубах существует «двуглавая» структура управления, где между генменеджером и владельцем есть ещё и президент по хоккейным операциям, которому обычно и подчиняется генменеджер. Начнём с Западной конференции.

«Анахайм»: Пэт Вербик

Игровое прозвище Вербика говорит само за себя: Маленький сгусток ненависти. За богатую игровую карьеру в НХЛ Вербик успел набрать 1062 очка и сразу 2905 штрафных минут. Пол Кария говорил, что на его теле до сих пор есть шрамы после ударов клюшкой от Вербика. Стиль форварда очень подходил для плей-офф, но вот незадача: бо́льшую часть карьеры он провёл за не самые сильные на тот момент команды и взял свой Кубок только в 35 лет, играя за такой же колючий «Даллас».

Менеджерская карьера Вербика неразрывно связана со Стивом Айзерманом: сначала Пэт работал скаутом «Детройта» и перешёл вместе с Айзерманом в «Тампу», где 10 лет был его ближайшим помощником. Когда Стиви Уай вернулся в родную команду, за ним предсказуемо ушёл и Вербик — свою самостоятельную карьеру он начал уже в 58 лет. Она пока получается спорной: пул молодых защитников «уток» считается чуть ли не лучшим в лиге, но большинство форвардов команды топтались на месте. Возможно, вера Вербика в Джоэля Кенневилля изменит эту ситуацию.

«Ванкувер»: Джим Рутерфорд (президент), Патрик Альвин (генеральный менеджер)

В НХЛ есть несколько руководящих дуэтов, однако в «Кэнакс» роль старшего по званию кажется самой сильной. Рутерфорд провёл в НХЛ 465 матчей, имея рост в 165 см, причём он был вратарём — однако в 70-е этому придавалась не такое большое значение. В НХЛ он попал в 1995-м, когда владелец «Хартфорда» Питер Карманос просто поднял в главную лигу почти всех руководителей принадлежавшего ему же юниорского клуба. Альвин — один из первых европейских руководителей в лиге: правда, в европейском хоккее швед почти не работал, исключительно скаутом «Питтсбурга», где и пересекался с Рутерфордом.

Джим Рутерфорд (справа) и Патрик Альвин Фото: Darryl Dyck/AP/ТАСС

76-летний менеджер до сих пор работает так, как будто золотые 70-е до сих пор не закончились: пару лет назад Рутерфорд открыто критиковал главного тренера Брюса Будро, недавно признал, что клубу будет сложно удержать Куинна Хьюза. Это стремление рубить правду-матку иногда выходит боком — правда, за чисто административную работу в этом дуэте отвечает более незаметный Альвин. Хотя иногда швед следует путём своего босса: пару месяцев назад он жёстко раскритиковал соотечественника Элиаса Петтерссона.

«Вегас»: Джордж Макфи (президент), Келли Маккриммон (генеральный менеджер)

В 1982-м незадрафтованный форвард Макфи выиграл приз имени Хоби Бэйкера, который вручают лучшему игроку NCAA. Студенческая лига в те годы была далеко не такой сильной, как сейчас, поэтому на уровне НХЛ Джордж ограничился лишь сотней матчей и относительно быстро завершил карьеру. Уже в 35 он стал директором по хоккейным операциям «Ванкувера» и заработал печальную известность тем, что якобы заявил Павлу Буре, что тому повезло забросить 60 шайб. Этот эпизод не помешал Макфи перейти на работу в «Вашингтон» через четыре года, получив повышение.

Как известно, в 2004-м «Вашингтон» вытянул лотерейный билет счастья, однако работа Макфи была довольно спорной. Если «Питтсбург» моментально окружил Кросби и Малкина множеством звёздных ветеранов, то «столичные» были более пассивными, что сказывалось и на результате. В 2014-м клуб пролетел мимо плей-офф, а сам Макфи был уволен — кажется, повлиял уже ставший легендарным обмен Эрат — Форсберг. Впрочем, через два года именно Макфи позвали собирать новый клуб НХЛ, и драфт расширения, как оказалось потом, стал блестящим успехом менеджера.

Теперь «Вегас» стал самой агрессивной командой лиги, которая готова бросаться на почти каждую доступную для приобретения звезду. Пасиоретти и Гертл, Стоун и Айкел, Хэнифин и Пьетранджело — список очень велик. Правда, теперь политику «Вегаса» в основном проводит в жизнь Келли Маккриммон. Брат Брэда Маккриммона, погибшего 7 сентября 2011-го, почти всю свою карьеру был генменеджером юниорского «Брэндона» и тоже работает в «Вегасе» с первых дней жизни клуба.

«Виннипег»: Кевин Чевелдэйофф

В 1988-м молодой защитник был выбран «Айлендерс» в первом раунде, но так никогда и не сыграл в НХЛ: травма колена могла закончить его карьеру ещё в юниорской лиге. Однако Чевелдэйофф всё-таки провёл несколько сезонов в фарме «Айлс», но завершил карьеру уже в 24, чтобы войти в тренерский штаб команды низшей лиги. Уже в 27 лет Кевин стал генменеджером «Чикаго Вулвз», которые под его руководством четырежды становились чемпионами. В «Виннипег» Чевелдэйофф попал транзитом через «Блэкхоукс», где пару лет был ассистентом генменеджера.

Кевин Чевелдэйофф Фото: JOHN WOODS/AP/ТАСС

Чевелдэйофф — первый и пока что единственный генеральный менеджер «Джетс», и никто из болельщиков даже не заикается о его смене. Работа в Виннипеге — однозначно самая тяжёлая в лиге, потому что туда не едут свободные агенты, а действующие игроки вносят город в список команд, куда их менять нельзя. Однако очень размеренная работа (первые три года «Виннипег» даже не менял игроков основы на других игроков основы) со ставкой на драфт даёт результат. «Джетс» уже несколько лет в топе Запада, команде удаётся удержать своих топовых НСА — хотя два года назад никто не верил, что Марк Шайфли и Коннор Хеллебайк задержатся в Манитобе.

«Даллас»: Джим Нилл

Как хоккеист Нилл даже успел поиграть за сборную Канады на Олимпиаде, но в 1980-м та команда не пробилась даже в медальную четвёрку. После студенческого хоккея Нилл провёл более 500 матчей в НХЛ, но выше третьего звена поднимался довольно редко. Почти сразу после завершения карьеры Нилл стал сначала скаутом, а потом и ассистентом генменеджера «Детройта», где отвечал за скаутинг и развитие молодых талантов. Более 10 лет Нилл был вторым человеком в офисе команды-династии.

В 2013-м Нилл получил шанс самостоятельно руководить командой — и уже в первое межсезонье «Даллас», пять лет не выходивший в плей-офф, выменял Тайлера Сегина, одного из важнейших игроков в своей истории. И хотя «звёзды» при Нилле ещё не выигрывали Кубок Стэнли, он считается одним из лучших в своём деле благодаря сильному драфту и качественным обменам. В 2017-м, например, «Даллас» выбрал Миро Хейсканена, Джейка Эттингера и Джейсона Робертсона на одной церемонии, обеспечив себе стержень команды на долгие годы вперёд. Кроме того, Нилл — один из самых уважаемых людей в лиге, и это уважение наверняка было одной из причин того, что босс «Далласа» трижды подряд выиграл приз лучшего менеджера НХЛ.

«Калгари»: Крэйг Конрой

Конрой закрепился в НХЛ только в 25 лет, пройдя NCAA и фарм-клуб «Монреаля». Выбранный в шестом раунде Конрой стал одним из лучших, но незаметных оборонительных центров лиги: дважды он становился финалистом «Селке» и попадал в сборную США на Олимпиаду и Кубок мира. Обмен в «Калгари» в 2001-м стал важнейшим для карьеры Конроя: на новом месте он стал постоянным партнёром по звену Джерома Игинлы, синергия двух форвардов помогла команде выйти в финал Кубка в 2004-м. После локаута Конрой уходил из «Калгари», однако спустя всего лишь полтора года вернулся обратно, где и провёл остаток карьеры.

Крэйг Конрой Фото: Larry MacDougal/AP/ТАСС

Неудивительно, что и менеджерскую карьеру Конрой начал в почти родном городе. Экс-форвард дюжину лет был ассистентом генерального менеджера и получил повышение в трудный момент 2023-го, когда команда осталась уже без Мэттью Ткачука и Джонни Годро, но с резко превратившимся в тыкву контрактом Джонатана Юбердо. Конрою предстояло сформировать новый костяк команды, при этом не уходя в жёсткий слив, который может быть смертельно опасен для канадских клубов. Пока «Калгари» работает достойно, в прошлом году клуб удивил даже собственных фанатов, почти запрыгнув в плей-офф.

«Колорадо»: Джо Сакик (президент), Крис Макфарлэнд (генеральный менеджер)

Один из лучших хоккеистов 90-х вошёл в руководство «Колорадо» в 2013-м и за несколько лет завоевал малопочётную славу одного из худшего генеральных менеджеров лиги. Однако сложно сказать, какую роль в этом сыграло скупердяйство владельца команды Стэна Кронке с его внутренним потолком зарплат, а также работа Патрика Руа, который параллельно с тренерством ещё и был вице-президентом по хоккейным операциям. И вот интересно: как только Руа ушёл в отставку и Сакик остался один, то за несколько лет «Колорадо» построил шикарную команду, а работа менеджера на чемпионском дедлайне-2022 стала образцовой.

После чемпионства Сакик получил повышение, а генменеджером стал его бывший помощник, не игравший в хоккей профессионально. И вот уже к Макфарлэнду есть предостаточно вопросов. Команда провалила межсезонье-2022 и не заменила ушедших игроков. Несколько попыток найти второго центра оказались неудачными (Райан Джохансен, Кейси Миттельштадт). Наконец, обмен Микко Рантанена принёс Мартина Нечаса, который по стилю игры оказался не очень-то сочетаем с Маккинноном, но при этом уже просит немалые деньги.

«Лос-Анджелес»: Кен Холланд

В 30 лет безвестный вратарь фарм-клуба «Детройта» стал скаутом головной организации и начал головокружительную карьеру менеджера. Очень быстро Холланд оказался директором клубного скаутинга, при котором клуб очень удачно выбирал в поздних раундах драфта, а в 1997-м — и генеральным менеджером, который получил почти неограниченный денежный ресурс. Правда, с введением потолка зарплат слава Холанда пожухла, и его последние годы в «Детройте» можно назвать агонией, которая привела к необходимости очень долгой перестройки уже без Кена.

При этом в «Эдмонтоне» Холланд показал себя скорее с лучшей стороны: не без оплошностей и плохих контрактов, но на момент его прихода в клуб вокруг Макдэвида и Драйзайтля было практически пепелище. Возможно, эта работа заинтересовала хозяев «Кингз», где перестройка в последнее время совсем застряла, утыкаясь как раз в канадский клуб. Однако первое же межсезонье Холланда скорее напомнило поздние годы в «Детройте»: клуб потратил множество денег на ветеранов средней руки, которые вряд ли помогут клубу преодолеть заколдованный барьер первого раунда.

«Миннесота»: Билл Герин

Игровая карьера Герина чем-то похожа на карьеру Вербика: это силовые форварды, которые постоянно демонстрировали хороший, но не звёздный уровень. Правда, у Герина меньше и очков (856), и штрафных минут (1660) — зато Кубков больше: первый он выиграл в составе драфтовавших хоккеиста «Дэвилз», а второй — уже как дядька-наставник в «Питтсбурге», выходя на фланге ещё юного Сидни Кросби. При этом у Герина есть ещё одно интересное достижение: он стал первым игроком в истории лиги с латиноамериканскими корнями, его предки родом из Никарагуа.

Билл Герин Фото: Carlos Gonzalez/AP/ТАСС

Именно в «Питтсбурге» Герин начал карьеру: сначала как тренер по развитию, потом как помощник генменеджера. В «Миннесоту» менеджер перешёл в сложный для команды момент и принял радикальное решение выкупить контракты Зака Паризе и Райана Сутера, из-за чего команда несколько лет оперировала с гигантским штрафом под потолком. При новом шефе «Миннесота» считается одной из лучших драфтующих команд, но к самому Герину есть вопросы из-за того, что он ставит на дубоватых игроков, которые получают в «Миннесоте» очень хорошие сделки.

«Нэшвилл»: Барри Тротц

Весной 2022-го многие восприняли увольнение Тротца из «Айлендерс» с недоумением: опытный тренер выжимал из возрастного костяка команды максимум. Как показали дальнейшие сезоны, проблема действительно была не в Тротце. Конечно же, после своей отставки Барри был самым лакомым куском на тренерском рынке. Ходили слухи о том, что Тротц возглавит родной для себя «Виннипег», местная пивоварня даже обещала пожизненный запас пива. Однако Тротц вообще никого не возглавил, а потом внезапно принял решение начать менеджерскую карьеру в 61 год.

Тротц стартовал на новом месте с резких шагов, убрав из команды заработавших не лучшую репутацию Мэтта Дюшейна и Райана Джохансена. Клуб не декларировал перестройку, а весной 2024-го выдал чуть ли не лучший спурт в лиге, запрыгнув в восьмёрку после неудачного старта. Возможно, это решение подвигло Тротца на подписание группы ветеранов летом, и вот после этого дела пошли наперекосяк. По ходу сезона «Предаторз» лишились нескольких заметных молодых игроков, заставив вспомнить, почему в НХЛ отказались от практики совмещения постов тренера и менеджера: увы, тренеры не хотели работать на перспективу, ориентируясь на быстрый успех.

«Сан-Хосе»: Майк Грир

Грир провёл в НХЛ более тысячи матчей, хоть и не был звездой — болельщики ценили его за характер, неуступчивость и готовность выкладываться на 100% в каждой смене. Хотя Грир лишь раз за карьеру набрал более 40 очков, моментов для голов у него было больше: мешали проблемы с завершением, из-за которых некоторые болельщики даже называли игрока «каменными руками». После завершения карьеры Грир был скаутом «Чикаго», ассистентом тренера в «Нью-Джерси» и даже детским тренером по совместительству.

В 2022-м Грир стал первым чернокожим генменеджером лиги — да ещё и первым, чей брат является генменеджером в НФЛ (Крис Грир возглавляет «Майами»). Наследство Майку досталось весьма тяжёлое: постоянная погоня «Сан-Хосе» за титулом резко повысила средний возраст состава, в системе не было молодых хоккеистов. Гриру оставалось только танковать, что и проделано довольно неплохо: костяк молодых игроков вокруг Маклина Селебрини отличный даже с учётом того, что клуб периодически продавал своих лидеров со скидкой. Правда, теперь надо строить из этой молодёжи конкурентоспособную команду.

«Сент-Луис»: Даг Армстронг

Отцом генменеджера «Блюз» был лайнсмен НХЛ Нил Армстронг, который после завершения судейской карьеры стал скаутом «Монреаля». Возможно, авторитет отца стал фактором, который позволил Дагу в 28 лет стать ассистентом генменеджера «Миннесоты Норт Старз», вскоре переехавшей в Даллас. Спустя 10 лет Армстронг стал генменеджером клуба, которым руководил в последние годы великой эры Модано — Зубова — Лехтинена и других чемпионов-1999. В 2007-м Армстронга уволили после слабого старта сезона: через два с небольшим года он возглавил «Блюз» и прямо сейчас является главным долгожителем среди менеджеров.

Даг Армстронг (слева) Фото: Robert Cohen/AP/ТАСС

Не просто так Армстронгу доверяют собирать сборную Канады на Олимпиаду: «Блюз» все последние годы стабильно являются командой, претендующей на что-то, при этом обходятся без слива сезона. Почерк менеджера достаточно узнаваем: собирать глубокие команды, предпочитая равномерное распределение таланта, а не суперзвёзд, ставить на игроков с хорошей игрой в обороне и правильной рабочей этикой. Правда, через год Армстронг частично отдаст власть легенде клуба Алексу Стину, который примет пост генменеджера, ну а Даг на посту президента больше займётся стратегией.

«Сиэтл»: Рон Фрэнсис (президент), Джейсон Боттерилл (генеральный менеджер)

Парадокс: Фрэнсис — второй ассистент и пятый бомбардир в истории НХЛ, при этом в разговорах о великих игроках упоминается он довольно редко, а за сборную Канады играл всего лишь раз, на ЧМ-1985. Возможно, помешало то, что первую половину карьеры игрок провёл в скромном «Хартфорде», а потом попал в «Питтсбург», где было тяжело выйти из тени Марио Лемье. Боттерилл же большую часть карьеры провёл в АХЛ, и куда известнее в Канаде его сестра Дженнифер, трёхкратная олимпийская чемпионка.

Боттерилл получил повышение только в этом году, так что пока непонятно, как будут делиться функции в этой паре. Однако в «Баффало» менеджер показал себя не лучшим образом: болельщики запомнили его в основном как человека, который не перечил владельцу. Стратегия «Сиэтла» в принципе заставляет недоумевать: все шаги последних лет как будто говорят о намерении построить максимально возрастную и при этом максимально посредственную команду, даже неплохой драфт тут не помогает.

«Чикаго»: Кайл Дэвидсон

Дэвидсон толком не играл в хоккей — неудивительно, если учитывать то, что уже в младенческом возрасте ему сделали две операции на открытом сердце. И сейчас генменеджер «Чикаго» вынужден ложиться под скальпель: Дэвидсона оперировали в том числе в паузе на Турнир четырёх. Однако Кайл мечтал работать в хоккее, в 20 лет был помощником точильщика коньков в юниорской команде, а потом – стажёром в «Оттаве» и «Чикаго». В «Ястребах» Дэвидсон проделал путь от полного новичка до человека, который координирует скаутинг и следит за потолком зарплат.

В 2021-м скандал вокруг Кайла Бича смёл старое руководство «Чикаго», как и чисто игровые проблемы. Хозяева клуба сделали выбор в пользу 33-летнего менеджера, не запятнанного старыми грехами организации, и «Чикаго» под руководством Дэвидсона нагло и неприкрыто слило сезон ради Коннора Бедарда. Радикальность этого слива вызывает вопросы и сейчас, ведь попутно клуб раздал многих игроков в самом соку (Дебринкэт, Хагель, Строум). Конечно, «Чикаго» заполучил Коннора и других молодых талантов, только в команде просто нет прослойки игроков 25-29 лет, и в ближайшие пару лет это может сказаться.

«Эдмонтон»: Стэн Боумэн

Боумэн тоже никогда не играл в хоккей, несмотря на своего великого отца Скотти: в университете он получил финансовое образование. Впрочем, хоккей быстро догнал Боумэна-младшего: в 27 лет он стал ассистентом генменеджера, отвечающим за финансы, после чего быстро продвинулся вперёд по карьерной лестнице. Уже в 36 лет Боумэн стал геннменеджером и поднял над головой три Кубка Стэнли: именно при нём «ястребы» прервали серию из 49 лет без чемпионств.

Стэн Боумэн Фото: JASON FRANSON/AP/ТАСС

12 лет работы Боумэна-младшего вышли очень противоречивыми. С одной стороны, костяк чемпионской команды заложили совсем другие люди — с другой стороны, именно Стэн своими шагами улучшал фундамент предшественников. Правда, хаотичная трансферная политика после трёх Кубков и свёрнутая на полпути перестройка в 2021-м негативно повлияли на репутацию менеджера, а скандал с Бичем чуть её не добил. Впрочем, НХЛ разрешила Боумэну вернуться в лигу: снова, как и 10 лет назад, он должен найти подходящих партнёров для звёздного высокооплачиваемого дуэта.

«Юта»: Билл Армстронг

Армстронг из Юты не имеет никаких родственных отношений с Армстронгом из Миссури — впрочем, это как раз было бы типично для семейственной НХЛ. При этом два однофамильца пересекались в «Блюз»: будущий босс «Мамонтов» 10 лет возглавлял клубный департамент скаутинга. Как игрок Армстронг набрал под две тысячи штрафных минут за карьеру, играя в основном в АХЛ: неудивительно, что тренеры использовали защитника с габаритами 196/100 как тафгая.

В «Аризоне» Армстронг начал очередную перестройку: в какой-то момент клуб превратился в посмешище всей НХЛ, потому что пылесосил почти все плохие контракты, принимая сверху большие довески. Однако эта тактика дала результат: клуб хорошо использовал собственные драфт-пики и грамотно распорядился активами в обменах, которые принесли команде Сергачёва, Петерку, Марино и других заметных хоккеистов. Помог и переезд в Юту: амбициозность новых владельцев развязывает руки менеджменту при усилении команды.