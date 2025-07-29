Новый дедлайн и послабление правила трёх игроков. Важные изменения в регламенте КХЛ

29 июня совет директоров КХЛ утвердил некоторые важные изменения в регламентах лиги, которые начнут действовать с этого сезона. Рассказываем о том, что нового нас ждёт в чемпионате, стартующем через месяц с небольшим.

Новые требования для получения статуса НСА для вратарей

Вратарям для получения статуса неограниченно свободного агента необходимо сыграть 200 матчей при условии достижения хоккеистом возраста 28 лет.

Полевые игроки становятся НСА в КХЛ либо в возрасте 29 лет, либо в 28, но при условии, что сыграют 250 матчей. Для защитников и нападающих выполнение этой нормы – дело более чем посильное, зачастую они успевают отыграть 250 встреч гораздо раньше. У вратарей ситуация совершенно иная. Это позиция с высокой конкуренцией, где по 40 матчей за сезон играет от силы десяток человек во всей лиге, и провести такое количество встреч уже труднее. Теперь вратарям дали льготу, сократив количество матчей. Более чем справедливо.

Изменения в правиле «трёх переходов»

В правило о «трёх переходах» вводится исключение для игроков, которые переходят в «новый» клуб через выбор из списка отказов.

Это правило появилось в регламенте весной 2024 года – по нему клубы могут пополнить свой состав в текущем сезоне только тремя игроками, которые в предыдущем сезоне выступали за одну и ту же команду.

Сделано это было для того, чтобы исключить массовую скупку одним клубом игроков других клубов. Но сразу стали выползать нюансы, которые было необходимо дорабатывать. Весной 2025 года из-под действия правила были выведены неограниченно свободные агенты – на то, какое место работы они выберут в дальнейшем, их старая команда уже никак не может повлиять.

Теперь послабление сделано и для игроков, которых поместили в список отказов. Здесь такая же логика – старый клуб просто отказывается от своего игрока, никак не влияя на то, кто его может забрать.

Материалы по теме Морозов объяснил механизм правила КХЛ, препятствующего частому переходу игроков в лиге

Новый дедлайн

Крайний срок обменов и дозаявок перенесён с 27 декабря на 25 января.

В этом году регулярка КХЛ впервые длилась до конца марта (а не февраля), а плей-офф – до конца мая. И вышло так, что дедлайн приходится посередине гладкого чемпионата, а не ближе к его концу. Теперь всё синхронизировали, и у клубов будет больше времени, чтобы докрутить составы перед плей-офф.

Уменьшение числа буллитов

Во время регулярного чемпионата число бросков для определения победителей матчей сокращено с пяти до трёх.

В 2017 году КХЛ следом за ИИХФ увеличила число буллитных попыток с трёх до пяти, а сейчас вернулись исходные настройки.