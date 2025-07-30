Новый вызов для Хартли. В «Локомотиве» назвали штаб канадца – смущает два момента

За несколько дней до старта предсезонки чемпион КХЛ «Локомотив» наконец объявил состав тренерского штаба Боба Хартли. Как уже сообщал «Чемпионат», в команду канадского специалиста вошли Сергей Звягин и Дмитрий Рябыкин, кроме того, помогать Хартли будет Дмитрий Красоткин, заниматься с вратарями доверено Андрею Малкову, тренером по физподготовке назначен Георгий Кошель, а за видео будет отвечать Вячеслав Гусов.

Итак, можно фиксировать, что Хартли ждёт новый вызов – работа без своего многолетнего помощника Жака Клутье. С соратником-канадцем Боб отработал четыре сезона в «Авангарде», Клутье отвечал за оборону, меньшинство и многие тактические аспекты игры омичей, будучи с Хартли на одной хоккейной волне. Возможно, тот факт, что в Ярославле Боб принимает полностью готовую команду, только что выигравшую Кубок Гагарина, уменьшает необходимость в таком сильном помощнике, ведь Хартли не придётся строить всё с нуля. Но всё-таки интересно посмотреть, как канадец будет чувствовать себя в полностью русскоязычном штабе. В КХЛ североамериканские специалисты добивались успеха пока только в тех случаях, когда рядом с ними на скамейке находился хорошо знакомый соотечественник. У Майка Кинэна таким был Майк Пелино, у Хартли – Клутье, у Бенуа Гру – Рафаэль Рише, и даже Ги Буше, ещё пока ничего не выигравший в России, но произведший определённый фурор в прошлом сезоне, привёз в Омск из Канады Дэйва Барра.

Боб Хартли и Жак Клутье (слева) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Впрочем, за время работы в «Авангарде» у Хартли появились новые друзья-соратники, и сейчас Боб с удовольствием позвал работать в Ярославль Сергея Звягина и Дмитрия Рябыкина. В самостоятельном плавании эти российские тренеры пока не были успешны, но в бытность помощниками Хартли в Омске оба выглядели органично и крайне полезно. Боб сохранил отличные отношения с обоими, регулярно созванивался с ними по разным вопросам, а теперь настало время воссоединиться уже в другом клубе.

Интересно, что в «Авангарде» Звягин значился тренером вратарей, а сейчас получил роль полноценного помощника. Впрочем, не секрет, что и в Омске Сергей Евгеньевич выполнял гораздо больший функционал, чем просто работа с голкиперами: в интервью «Чемпионату» он рассказывал, что при Хартли самостоятельно проводил видеособрания по тактике, участвовал в анализе и разборах игр. Ну и, разумеется, опыт работы главным тренером, каким бы он ни был неудачным, должен был многое дать Звягину и повысить его статус.

Сергей Звягин Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Дмитрий Рябыкин тоже успел сблизиться с Хартли за период в «Авангарде», ему было комфортно работать с требовательным канадцем, и Рябыкин отмечал, что Боб вывел его в профессии на новый уровень. В Омске Дмитрий Анатольевич вместе с Клутье отвечал за меньшинство и защитников, очевидно, что примерно такой же функционал его ждёт и в Ярославле. Только вместо Клутье ближайшим партнёром в штабе у Рябыкина станет Дмитрий Красоткин – легендарный защитник и капитан «Торпедо»/«Локомотива» в 1990-е и нулевые годы, а затем и тренер, который уже 15 лет работает в этом качестве в системе железнодорожников. Красоткин стал единственным из штаба Игоря Никитина, кто перешёл в команду Хартли, и наверняка это важный момент для ярославских болельщиков.

Дмитрий Красоткин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Тренером по вратарям в «Локомотив» приглашён Андрей Малков – тоже не чужой для клуба человек. Во времена «золотой» ярославской команды Владимира Вуйтека в начале века Малков был сменщиком Егора Подомацкого, а спустя годы в молодёжке «Локо» начал карьеру тренера. С 2018-го Малков трудился в «Витязе», где вывел на новый уровень Александра Самонова и Максима Дорожко, а после «смерти» подмосковной команды в это межсезонье оказался открыт к новым предложениям.

Видеотренер Гусов работает в «Локомотиве» с 2023 года, а вот тренер по физподготовке Кошель вернулся в Ярославль. Раньше он уже работал с командой МХЛ «Локо», затем — со «Звездой» в ВХЛ, «Капитаном» и «Красной Армией» в МХЛ, и вот теперь ему впервые доверяют клуб главной лиги российского хоккея. Большой вызов для специалиста, учитывая то, насколько энергозатратный и динамичный хоккей проповедует Хартли.

Что смущает в этом тренерском штабе «Локомотива»? Помимо отсутствия хоть одного соотечественника Хартли, то, что в новой команде Боба нет ни одного специалиста по большинству и работе с нападающими. Была информация, что в Ярославль может перебраться Константин Шафранов, но, видимо, не срослось. И сейчас на скамейке «Локомотива» будут стоять сплошь бывшие вратари (Звягин, Малков) и защитники (Рябыкин и Красоткин). А кто будет ставить большинство и подсказывать по нюансам форвардам? Да, это бывает необходимо даже при наличии сыгранной и опытной команды.

В прошлом штабе «Локомотива» тоже был перекос в сторону тренеров с оборонительным бэкграундом (Никитин, Юшкевич, тот же Красоткин), однако их хоть как-то уравновешивал Антон Бут, а затем в Ярославль перебрался и Антон Курьянов. Возможно, и сейчас в Ярославле произойдёт усиление по ходу дела. До старта сезона ещё больше месяца.