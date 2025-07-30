Юрист, не ставший бейсболистом, бывший блогер-химик. Генменеджеры клубов Востока НХЛ

Продолжаем обсуждать самую важную работу в НХЛ. Вчера речь шла о менеджерах Запада, сегодня поговорим об их восточных коллегах.

«Айлендерс»: Мэтью Дарше

Карьера Дарше вышла необычной по паре причин. Во-первых, он пробился в НХЛ из очень слабенькой канадской студенческой лиги, уровень которой несравним с NCAA. Во-вторых, свой первый полноценный сезон в НХЛ Дарше провёл в 31 год — до этого были в основном матчи в АХЛ и даже один год в аутсайдере немецкой лиги. В 33 нападающий перешёл в родной для себя «Монреаль», отыграл там три года и успел полюбиться местным фанатам за бойцовские качества.

За время игры в университетской лиге форвард получил ещё и диплом маркетолога, начав свою карьеру именно в этом качестве — потом его пригласила «Тампа-Бэй» на должность директора по хоккейным операциям. «Айлендерс» позвали Дарше на повышение после шести лет работы в «Лайтнинг», и уже первое лето нового босса вселяет в болельщиков надежду. После летаргических межсезоний прошлых лет «Айлс» очень активны на рынке и существенно улучшили пул молодых игроков после обмена Ноа Добсона.

«Баффало»: Кевин Адамс

Забавный факт: Адамс дважды доходил с «Каролиной» до финала Кубка Стэнли, в 2006-м стал чемпионом, но за 48 матчей в этих двух плей-оффных забегах набрал всего одно очко. Впрочем, Адамс получал место в составе за игру в меньшинстве, блокированные броски и прочую пахоту. Первораундник «Бостона» так и не сыграл за выбравшую его команду и полноценно пробился в НХЛ лишь в 26, очутившись в составе «Коламбуса» после драфта расширения. Кроме того, Адамс оказался первым хоккеистом лиги, родившимся в Вашингтоне.

После игровой карьеры Адамс начал работать тренером по развитию в «Баффало» и последовательно прошёл все ступеньки на пути к посту генменеджера. Кевин стал очередным менеджером-новичком «Сэйбрз» без опыта на такой должности. Критики считают, что владелец команды Терри Пегула просто ставит на удобных себе людей, которые не будут ему перечить. И пока что Адамс не может решить проблемы, созданные предшественниками, а какие-то даже усугубляет: недавно американские инсайдеры поведали, что сама НХЛ беспокоится из-за бесконечного кризиса «клинков».

«Бостон»: Кэм Нили (президент), Дон Суини (генеральный менеджер)

Есть футбольные клубы в России (и вы прекрасно их знаете), которые одно время очень уж любили назначать своих бывших игроков на высокие посты, уповая на «дух». В «Бостоне» многое устроено так же: один из лучших силовых форвардов своего времени, очень рано закончивший из-за травм, уже полтора десятка лет президентствует, а проведший 1000 матчей за клуб защитник менеджерит. Если посмотреть на других работников клубного офиса и тренеров, то там бывших «мишек» обнаружится ещё больше.

Кэм Нили (в центре) и Дон Суини (справа) Фото: Charles Krupa/AP Photo/ТАСС

Суини уже 10 лет не может расхлебать последствия своего дебюта на посту генменеджера – с драфта-2015. На величайшей ярмарке десятилетия у команды было три пика: даже если бы «Брюинз» не выдумывали и просто выбрали тех хоккеистов, что взяли после их пиков, то команда получила бы Мэтью Барзала, Кайла Коннора и Тома Шабо. С такой свежей кровью костяк имени Бержерона – Маршана легко мог бы выиграть ещё один Кубок и проложить отличный мостик в будущее. В итоге недостаток молодых талантов пришлось компенсировать работой на рынке, где за это время была принята куча неудачных решений.

«Вашингтон»: Брайан Маклеллан (президент), Крис Патрик (генменеджер)

Маклеллан провел достойную карьеру в НХЛ: 413 очков в 606 матчах. В одном из сезонов будущий шеф «Вашингтона» даже набрал 85 очков — спасибо игре в одном звене с Марселем Дионном. Однако обычно функции Маклеллана, особенно в игре 1980-х годов, были проще: лезть на пятак, выигрывать борьбу и забивать грязные голы. Тренер «Калгари» Терри Крисп, с которым Маклеллан выиграл Кубок Стэнли в 1989-м, назвал хоккеиста «вежливым гигантом» (191/95), делающим свою работу тихо и качественно.

В «Вашингтон» Маклеллан пришёл в 2000-м и поднялся с должности скаута до позиции помощника генменеджера — на повышение он пошёл в 2014-м после увольнения Джорджа Макфи и собрал первую в истории «Кэпиталз» чемпионскую команду. Год назад менеджер отдал бо́льшую часть административной работы более молодому Крису Патрику, очередному представителю легендарной хоккейной династии. Показательный факт: папа Патрика — СЕО «Вашингтона». Впрочем, первое межсезонье при новом менеджменте стало почти что образцово-показательным.

«Детройт»: Стив Айзерман

Почти сразу же после завершения игровой карьеры легенда «Детройта» получил место вице-президента клуба по хоккейным операциям. Параллельно Айзерман тренировался на кошках, собирая составы на чемпионат мира, а в 2010-м – и на Олимпиаду. Уже тогда владельцы «Детройта» хотели отдать реальную власть в руки Айзермана, который был готов занять пост генменеджера, однако Кен Холланд отказался уходить на символическую должность. Стив в итоге ушёл в «Тампу».

Возможно, внезапная отставка Айзермана со своего поста в «молниях» в 2018-м была связана именно с пониманием того, что Холланд скоро покинет «Ред Уингз». Спустя год Стив ожидаемо вернулся в Мичиган, однако за шесть лет работы не только не смог вернуть клуб в плей-офф, но и сильно пошатнул свою репутацию гения менеджмента. Конечно, «Детройту» сказочно не везло на лотерее драфта, да и наследие было оставлено ужасное — однако Айзерман серией некритичных, но постоянных ошибок ситуацию тоже ухудшил. Кроме того, «Ред Уингз» довольно пассивны на рынке, недавний обмен Джона Гибсона стал скорее исключением.

«Каролина»: Эрик Тулски

В интернете до сих пор можно найти записи в блогах 15-летней давности с подписью «Эрик Т». Вряд ли блогер, который больше похож на персонажа «Теории большого взрыва», мог представить, что за 10 лет сделает стремительный взлёт от обычного интернет-комментатора до полноправного руководителя клуба НХЛ. Тулски был химиком по образованию, работал в сфере нанотехнологий, но уже в 2014-м стал работать в «Каролине»: сначала как совместитель, а потом и на полную ставку только в хоккее.

Эрик Тулски Фото: Aaron Beard/AP Photo/ТАСС

В «Каролине» Тулски прошёл классический кинематографический путь от аналитика до самых вершин, параллельно создавая собственные аналитические модели, которые помогали «ураганам» в обменах. В качестве большого босса работа Эрика пока противоречива. Он уже успел воспользоваться парой огрехов в коллективном соглашении и сэкономил несколько сотен тысяч долларов под потолком благодаря отложенным выплатам. Однако никто не понял, почему «Каролина» выменяла Микко Рантанена, не зная, захочет ли он продлить контракт. Кажется, даже главный тренер Род Бриндамор удивился.

«Коламбус»: Дон Уодделл

Бывший защитник «Лос-Анджелеса» входит в узкий список людей, которые провели в НХЛ ровно одну игру: остальную карьеру Уодделл провёл в низших лигах. Там же он начал и карьеру менеджерскую, 15 лет проведя в Интернациональной лиге, когда-то существовавшей параллельно с АХЛ. В 1999-м новорождённая «Атланта» позвала Уодделла собирать команду — и менеджер так и не смог собрать вокруг Ильи Ковальчука и других звёзд состав, который бы выиграл хоть один матч в плей-офф.

Однако в НХЛ даже провалившиеся генменеджеры редко покидают лигу насовсем: после работы простым скаутом Уодделл вернулся в «Каролину» и частично отмазался за провалы в «Трэшерз». Именно во время его работы «ураганы» из самой унылой команды лиги превратились в яркую «банду придурков» с постоянными успехами в регулярке. «Коламбус», застрявший на такой же стадии, закономерно решил, что опыт Уодделла поможет клубу, который уже собрал приличный молодой костяк — теперь его надо развивать.

«Монреаль»: Кент Хьюз

Хоккеист заштатной студенческой команды уже готовился стать агентом игроков НФЛ, как вдруг ему привалил джекпот. Хьюз когда-то тренировал брата Венсана Лекавалье летом, за это время познакомился с семьёй игрока — и вот в 1998-м Венсан становится первым номером драфта, уходит от старого агента и хочет, чтобы его представлял старый знакомый, которому было лишь 28 лет. После такого первого клиента Хьюз сделал себе имя и представлял интересы множества хоккеистов, в том числе Криса Летанга и Патриса Бержерона.

Кент Хьюз Фото: Ryan Remiorz/AP Photo/ТАСС

Правда, на момент назначения в «Монреаль» у Хьюза не было никакого опыта в управлении, но это не смущало руководство: «Канадиенс» зимой 2022-го находились в руинах, сделать сложно было хуже. Хуже точно не стало: прямо сейчас «Монреаль» считается чуть ли не главным претендентом на прорыв года. Ставка Хьюза на абсолютно неопытного тренера Мартена Сан-Луи сыграла прекрасно, как и несколько других рискованных шагов. Этим летом «Канадиенс» отметились главным обменом межсезонья, приобретя Ноа Добсона.

«Нью-Джерси»: Том Фитцджеральд

Фитцджеральд провёл в НХЛ более 1000 матчей и вошёл в историю как человек, который в плей-офф впервые оформил дубль в одном меньшинстве своей команды, а также как первый капитан «Нэшвилла». Кроме того, именно гол Фитцджеральда вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли в 1996-м, когда беззвёздная команда сенсационно выбила «Питтсбург» Лемье и Ягра. Кроме того, у шефа «Дэвилз» есть несколько звёздных родственников, потому что Кит Ткачук — его троюродный брат.

Игрок с боевой репутацией стал директором по развитию игроков «Питтсбурга» в 2007-м, когда командой руководил Рэй Шеро. Как вспоминал покойный ныне менеджер, их споры с Фитцджеральдом часто получались жаркими, но именно за это Шеро и ценил своего подопечного. Когда опытный менеджер перешёл на работу в «Нью-Джерси», то Фитцджеральд стал правой рукой Шеро, а после увольнения менеджера занял его место. Работа пока выглядит противоречиво, однако свои промашки менеджер «Дэвилз» исправляет довольно быстро, и прямо сейчас «Нью-Джерси» выглядит теневым фаворитом Востока.

«Оттава»: Стив Стэйос

В России могут помнить Стэйоса как человека, который оборонялся в меньшинстве, когда Ковальчук забил Тот-Самый-Гол в Квебеке. Защитник-домосед македонского происхождения провёл в НХЛ 1001 матч, однако с командами ему крайне не везло: лишь трижды Стэйос играл в плей-офф. Впрочем, одна из этих попыток завершилась выходом «Эдмонтона» в финал.

Стив Стэйос и главный тренер Трэвис Грин Фото: Sean Kilpatrick/AP Photo/ТАСС

Бо́льшую часть менеджерской карьеры Стэйос провёл в юниорском «Гамильтоне», а «Оттаву» возглавил полтора года назад после смены владельца. Старый генменеджер Пьер Дорион был уволен на фоне стагнации команды и ошибки в обмене, которая стоила одного из пиков первого раунда. Стэйос справляется очень достойно: один лишь его обмен Линуса Улльмарка фактически позволил команде выйти в плей-офф впервые за восемь лет, а переход Дилана Козенса выглядит максимально интригующим.

«Питтсбург»: Кайл Дубас

Дубас — уже одна из самых противоречивых персон в хоккейном бизнесе. 10 лет назад молодого менеджера приветствовали в НХЛ как цифрового гения: как раз тогда лигу накрыла мощная волна моды на аналитику и продвинутую статистику, хотя инструменты были куда слабее нынешних. Быстро оказалось, что даже «молодые и продвинутые» очень любят игроков, с которыми уже работали а юниорской лиге — даже если их состояние вызывало вопросы. Правда, в ключевых вопросах непонятна степень автономии Дубаса при наличии в «Торонто» сильного президента Брэндана Шэнахана.

Дубас приходил в «Питтсбург», чтобы дать команде последнюю попытку что-то выиграть. На это были нацелены и лидеры — Сидни Кросби уговорил остаться в команде Евгения Малкина и поддержал обмен Эрика Карлссона. Попытка, как мы уже видим, провалилась. Теперь «пингвины» находятся в стадии подготовки к перестройке и потихоньку готовятся продавать свои самые ценные активы, чтобы уже в этом году побороться за ещё одну молодую суперзвезду на драфте.

«Рейнджерс»: Крис Друри

Друри был выбран в концовке третьего раунда драфта, когда играл в скромной школьной лиге Коннектикута — и мало кто тогда мог подумать, что в университете Бостона Крис настолько прокачается, что сможет без проблем залететь в состав великого «Колорадо» конца 1990-х и органично дополнить костяк имени Сакика — Форсберга. Правда, когда «лавины» захотели опытного защитника, Друри использовали в качестве разменной монеты. После локаута американец стал заметной фигурой в «Баффало» — романтичной команде, которая много забивала, но ничего не выиграла.

Крис Друри Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Завершал карьеру Друри в «Рейнджерс», где получил и капитанскую нашивку — предсказуемо, что карьера менеджерская тоже началась в Нью-Йорке. В мае 2021-го владелец команды неожиданно уволил и генменеджера, и президента, после чего Друри получил всю полноту власти. Распорядился он ей противоречиво: с одной стороны, команда дважды сыграла в финале Востока. С другой стороны, желание Друри расстаться с лидерами Джейкобом Трубой и Крисом Крайдером год назад вызвало рукотворный кризис и обрушило сезон «Рейнджерс», которых раздирали внутренние противоречия.

«Тампа-Бэй»: Жюльен БрисБуа

У БрисБуа нет никакого опыта в профессиональном хоккее — да и вообще в детстве он хотел стать бейсболистом и играть за родной «Монреаль Экспо». Однако судьба направила Жюльена на юридический факультет университета Монреаля, после чего талантливый выпускник всё равно связал себя со спортом. Его нанял «Монреаль», и молодой БрисБуа представлял команду в судах, работая чисто в юридическом направлении. Постепенно молодой менеджер всё больше включался в чисто хоккейную работу и помогал писать регламент юниорской лиги Квебека.

В 2010-м БрисБуа считался одним из самых талантливых молодых менеджеров лиги и даже проходил собеседование в «Тампе»: неудачно, но Стив Айзерман решил сделать квебекца своей правой рукой. После ухода Айзермана в «Детройт» Жюльена многие стали называть чуть ли не теневым менеджером «Лайтнинг». Конечно, это сильное преувеличение, однако франкофон показал невероятный уровень в плане маневрирования под потолком зарплат. Правда, бывали и промашки: чего стоит обмен Таннера Жанно на пять драфт-пиков, абсолютно себя не оправдавший.

«Торонто»: Брэд Треливинг

Брэд родился в семье канадского мультимиллионера и владельца одной из крупнейших сети пиццерий в стране. Несмотря на это, Треливинг-младший месил грязь в низших лигах, толком не поднявшись выше ECHL. Правда, сразу после завершения карьеры экс-защитник стал одним из создателей новой Западной лиги, которая через полтора десятилетия влилась в состав той же самой ECHL. В 2003-м Треливинг перешёл на работу в «Финикс», где проработал помощником генменеджера 10 лет — в 2014-м уже достаточно опытного Брэда позвал на работу «Калгари».

Треливингу повезло, что его предшественник вытащил на драфте счастливый лотерейный билетик по имени Джонни Годро: мало кто мог представить, что маленький технарь так быстро станет звездой НХЛ. В результате команда, которой предсказывали несколько лет тяжёлой перестройки, быстро вернулась в плей-офф — возможно, это и подкосило клуб в будущем, когда после нескольких лет неудач все звёзды захотели уйти. В «Торонто» Брэд столкнулся с ожидаемым многими уходом Митча Марнера — впрочем, менеджер смог даже успеть что-то выжать из него и достойно воспользовался свободными средствами, чтобы создать глубину состава.

«Филадельфия»: Кит Джонс (президент), Даниэль Бриер (генменеджер)

У «Филадельфии» есть такая же особенность, как и у «Бостона»: в руководстве клуба до сих пор в качестве советников сидит множество ветеранов «лётчиков», причём ходят слухи, что звёздные старички имеют далеко не символическое влияние на процесс. Вот и несколько лет спустя после провальной работы Чака Флетчера клуб снова поставил на бывших игроков «Флайерз». Дэнни Бриер приехал в Филадельфию уже в 30, имея звёздный статус, но миниатюрный форвард быстро успел полюбиться болельщикам.

Кит Джонс (первый слева) и Дэнни Бриер (второй слева) Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

Кит Джонс больше всего запомнился болельщикам как человек, который фактически спас жизнь Эрику Линдросу: он был соседом суперзвезды по номеру и утром заметил резкое ухудшение состояния Эрика после травмы, полученной в матче накануне. Немного промедления, и Линдрос мог бы умереть. После завершения карьеры Джонс работал на телевидении и пару лет назад сменил гарнитуру на место старшего товарища молодого менеджера: Бриер работал на этой должности только на уровне ECHL. Пока кредит доверия от местной фан-базы остаётся высоким: перестройка выглядит перспективно.

«Флорида»: Билл Зито

Сын бывшего игрока в американский футбол получил образование в Йельском университете — это с лихвой компенсировало то, что как хоккеист Зито не поднялся выше редких игр за университетскую команду. В 1995-м вместе с финном Маркусом Лехто Зито создал спортивное агентство: как потом стало понятно, знакомство оказалось критически важным. Лехто прекрасно знал генерального менеджера ХИФКа Ярмо Кекяляйнена, который спустя дюжину лет даст Зито место ассистента у себя в «Коламбусе».

Агенство Зито поднялось в основном на финнах и американцах, которые сделали себе карьеру в чемпионате Финляндии — в их числе Тим Томас и Брайан Рафальски. Впрочем, Билл выбрал менеджерскую стезю и быстро стал одним из самых перспективных менеджеров лиги. Зито прошёл несколько собеседований в клубах НХЛ до «Пантерз»: иронично, что одним из этих клубов был «Эдмонтон». Ну а то, как Зито полностью переформатировал проблемный клуб и превратил его в доминирующую силу, вы прекрасно видели.