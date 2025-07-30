«Динамо» пытается уместить Гусева в потолок зарплат. КХЛ нужно устранять эту лазейку

За свои ошибки должны отвечать не только хоккеисты и тренеры, но и менеджеры.

Если в былые времена контракты с хоккеистами в меньшую сторону перезаключали в СКА (вспомните истории с Никишиным, Грицюком и так далее), то теперь хоккейным альтруизмом начали заниматься в московском «Динамо». Судите сами: бело-голубые уже израсходовали квоту на сезон по понижению зарплат своим хоккеистам. Как у них так ловко получается уговаривать людей? Здесь пусть каждый додумывает сам.

Так, защитник Адамчук в следующем чемпионате будет зарабатывать 20 млн рублей вместо 35, его коллега по амплуа Ожиганов – 35 млн вместо 65, а сегодня стало известно о понижении базового оклада вратаря Подъяпольского: c 70 млн до 45. Всё это делается ради возможности уместить в потолок зарплат Никиту Гусева. Звёздный форвард из года в год не торопится заключать новые соглашения, но динамовцы регулярно находят возможности сохранить в составе одного из мастеровитых российских нападающих. Тем более что Никите важна московская локация, да и к «Динамо» он уже привык.

«В переговорах с Никитой Гусевым мы спокойно подождём до июля. Зачем менять то, что хорошо работает? Он сейчас отдыхает с семьёй — когда приедет, тогда и поговорим. Мы с ним постоянно на связи. Никита душой и сердцем в «Динамо». Думаю, если он продолжит карьеру в КХЛ, то только у нас», — говорил в конце июня гендиректор бело-голубых Сергей Сушко.

На календаре – конец июля, а юридически контракт с Никитой по-прежнему не оформлен.

Весь следующий сезон, напомним, клубам-олигархам придётся жить с жёстким потолком зарплат в 900 млн рублей, и только затем планка поднимется до 950 млн.

Мнение Алексея Кудашова: Алексей Кудашов ответил на вопрос о будущем Никиты Гусева в московском «Динамо»

Однако даже после переподписания контрактов в сторону понижения с тремя ранее упомянутыми игроками в «Динамо» по-прежнему может не хватить места для Гусева, а значит, вероятны дальнейшие решения. Вспомните, например, омскую историю с Джесси Блэкером. Не удивимся, если и в московском коллективе произойдёт нечто похожее.

Алексей Кудашов с Никитой Гусевым Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вообще же в последнее время в КХЛ образовалась серьёзная проблема: некоторые клубы лиги не уважают длинные контракты. Сложно вспомнить хоккеиста, целиком отработавшего четырёхлетнее или пятилетнее соглашение. Кроме того, с помощью реформ и изменений в регламенте лиге нужно полностью устранять лазейку с возможностью перезаключать контракты на новых условиях. Причём как в сторону понижения, так и в сторону повышения. Все участники сделки, включая генеральных менеджеров, хоккеистов и их агентов должны отвечать за принятые ими решения.

Согласился на изначально заниженную зарплату, не продумал ситуацию на несколько шагов вперёд вместе со своим агентом — будь добр отрабатывать то, что подписал, или выкупай свой контракт/договаривайся о расторжении. Сумел выбить себе жирные условия — значит, клуб и его представители тоже должны выполнять указанное в документах в полном объёме либо обменивать/расторгать контракт и прощаться с человеком с идущей в потолок зарплат серьёзной неустойкой. Никаких хитрых ходов и уловок.

Иначе всё это превращается в какой-то нескончаемый круговорот переподписаний, которые серьёзно бьют по имиджу как самих организаций, так и непосредственно по Континентальной лиге. Для дальнейшего развития нам нужно как можно меньше абсурда и как можно больше справедливости и логики. В той же НХЛ — сильнейшей хоккейной лиге планеты — такие истории, как с Ожигановым или Подъяпольским, невозможно представить. Да и с длинных контрактов людей так просто, как в случае в омским Ткачёвым, не скинуть.