«В «Баффало» принесли извинения. Мне что от них?» Россиянин вернулся в «Динамо» из США

В 2021 году молодёжная команда московского «Динамо» впервые в своей истории выиграла Кубок Харламова, став чемпионом МХЛ. Наряду с Даниилом Гутиком российский нападающий Александр Кисаков считался одной из главных звёзд той динамовской молодёжки. Неудивительно, что через несколько месяцев после триумфа Кисаков был выбран «Баффало Сэйбрз» во втором раунде драфта НХЛ под общим 52-м номером.

Как российский форвард уезжал в Америку: Александр Кисаков подписал контракт новичка с «Баффало»

В следующем сезоне нападающий дебютировал в КХЛ, сыграв четыре матча за главную команду «Динамо», после чего летом 2022 года подписал контракт новичка с «клинками». В Америке Александр провёл три сезона, сыграв в общей сложности 93 матча за фарм-клуб «Сэйбрз». Минувший сезон для нападающего получился откровенно неудачным, ведь в нём он провёл всего 13 официальных встреч.

В межсезонье Кисаков вернулся в систему «Динамо», заключив просмотровый контракт с бело-голубыми. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 22-летний нападающий подвёл итог своего пребывания в Америке, объяснил решение вернуться в Россию и поделился ожиданиями от предсезонного сбора в Минске, на который он поедет в составе команды Алексея Кудашова.

«Самый важный момент – сборы. Там будет определяться моё будущее»

– С какими чувствами вернулся в систему «Динамо» после трёх лет отсутствия?

– Конечно, с тёплыми чувствами. Всё родное: база, более или менее знакомый коллектив, есть те, с кем по школе, молодёжке пересекались.

– Когда окончательно понял, что пора возвращаться?

– Ещё в начале прошлого сезона. Начало у меня не задалось – не играл несколько первых игр. Уже тогда с агентом думали над возвращением. Не получилось со стороны «Баффало» договориться – здесь уже ждали, а оттуда не отпустили. Это было в середине сезона, когда дедлайн заканчивался.

– Можно сказать, что этот лагерь развития для тебя чуть ли не более важный момент, чем для ребят, которые рядом? С чистого листа приходится начинать.

– Возможно. Но я бы сказал, что самый важный – это сборы. Там уже будет решение – оставлять или не оставлять меня, в принципе будет определяться моё будущее.

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«В Америке дают трёхлетний контракт, ты должен показать себя за два года»

– Пошли ли на пользу тебе как хоккеисту и человеку эти три года в Северной Америке?

– Конечно, пошли. Я играл с мужиками на высоком уровне. Очень много было и молодых ребят с первого раунда. За эти три года перенял опыт, окреп физически. Мне уже намного легче будет здесь адаптироваться. Одним из факторов моего отъезда была физическая неготовность к сборам Алексея Николаевича [Кудашова]. Там мне это дали, закрывали глаза на то, что не окреп. Во втором сезоне мне уже намного легче было – я набрал килограммов шесть-восемь.

– Было ли сложно адаптироваться к жизни в Америке? Как обустраивал быт?

– Сначала было сложно. В первый год я был единственным россиянином, в следующем сезоне уже с девушкой жил. Конечно, помогали все: тренеры, игроки. Соскучился в середине первого сезона по дому, семье. Во втором-третьем сезонах стало полегче – пришли русские ребята, было с кем пообщаться на одном языке.

Александр Кисаков в «Баффало» Фото: Jason Mowry/Getty Images

– Расскажи поподробнее про последний сезон, потому что он получился у тебя абсолютно рваным – 13 матчей. Ты проводил серию матчей, потом на два месяца пропадал. Были какие-то травмы?

– В Америке дают трёхлетний контракт, ты должен показать себя за два года. Если ты этого не сделал, в третьем сезоне на тебя особо не рассчитывают. Плюс у нас поменялся главный тренер, с которым у меня были хорошие отношения, уверен, с ним я бы хорошо провёл третий сезон. Новый тренер на меня особо не рассчитывал. Я забил в первой игре, а в следующей, по-моему, даже не играл. Мне объясняли, что пришли новые игроки с первых-вторых раундов, которых нужно развивать, на меня же уже не делают ставку.

– Они не объяснили, почему не отпустили тебя в «Динамо» до дедлайна в КХЛ?

– Не было какой-то одной конкретной причины. Было много разговоров, что все сейчас уедут на чемпионат мира, а я буду играть. Или говорилось, что не надо другим русским пример показывать, а то они тоже захотят уехать. Однако это не мои проблемы, что кто-то захочет уехать. Все русские играют, и у них нет никаких проблем.

– Получается, ты был выбран во втором раунде драфта НХЛ, но фактически после двух лет на тебе поставили крест.

– Возможно, тренеру не понравился. Хотя когда мы общались, я не заметил никакой неприязни. В конце сезона тоже был разговор. Меня пожалели, пожелали удачи, принесли извинения за эту ситуацию. Но мне что от их извинений? Можно считать, что сезон пропустил.

«Ист-Кост – это грань, через которую я точно не переступлю»

– Они могли отправить тебя в тот же Ист-Кост, чтобы ты мог хотя бы получать игровую практику?

– Может, и могли, но мы с агентом сразу обговорили, что в Ист-Кост я не поеду.

– Потому что там настолько грязный хоккей, что чуть ли не «убийства» происходят?

– Не скажу про «убийства». Но там действительно грязный хоккей. Для меня это грань, через которую я точно не переступлю. Мы это обсуждали ещё в тот момент, когда я только приехал в Америку: никакого Ист-Коста.

Александр Кисаков в «Баффало» Фото: Jason Mowry/Getty Images

– Что это за ощущения, когда пропускаешь по два месяца? Только постоянные тренировки.

– Тренировочный процесс был поставлен таким образом, что три-четыре последних упражнения, а их всего там пять-шесть, они игровые. Это игра «три в три», «два в два», «пять на пять». На тренировках было много игровой практики, что помогало мне не уходить в себя. Причём так проходила каждая тренировка. А после Нового года, когда наступила середина чемпионата, можно сказать, что я уже готовился к новому сезону. На дополнительных тренировках с тренером по физической подготовке.

«Я бы всё равно уехал в Америку. Тогда был абсолютно не готов физически»

– В принципе, ты уже рассказал о мотивах, по которым уехал в Америку, но в 2022 году я просил прокомментировать Алексея Кудашова твой отъезд, и тогда он с заметной досадой говорил о твоём решении. На тот момент ты уже дебютировал в КХЛ и входил в планы основной команды. Понятно, что машины времени нет, но не пожалел о раннем отъезде?

– Уверен, что всё равно бы уехал. Если бы поехал на сбор вместе с первой командой… Я прекрасно понимал, что в тот момент был абсолютно не готов физически. Весил всего 64 кг. К тому же я поздний, поэтому ещё мог играть в МХЛ, чего не хотел делать. Просто не хотел терять тот сезон в МХЛ. Понимаете – в Америке мне прощали, что могу где-то проиграть в силовой борьбе. Думаю, Алексей Николаевич такого бы мне не простил.

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– Сейчас главная задача – вернуть вкус к игре, ведь за три года ты сыграл всего 93 официальных матча?

– Нет такого, что я потерял вкус к игре или забыл, как играть в хоккей. Повторюсь, что тренировочный процесс был основан на играх.

– Но все знают, что ни одна тренировка не заменит игру.

– Конечно, не заменит. Однако в конце сезона мне дали провести несколько матчей перед плей-офф. По сути, мой сезон закончился в конце мая, 25-го числа. Потом был отдых – всего неделя-полторы. Приехал в Москву и сразу же начал тренироваться. Поэтому по хоккею соскучиться не успел.

«Моя цель – играть в КХЛ»

– Тебя мотивирует история Даниила Гутика, который круто прогрессирует в последние годы и уже в прошлом сезоне КХЛ выбил больше 50 очков за регулярку?

– Да я в Гутике никогда не сомневался (смеётся). Он всегда был очень техничным игроком. Знал, что у него всё получится на 100%.

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– Из чемпионского состава молодёжной команды «Динамо» с кем-то поддерживаешь дружеские отношения?

– На самом деле, много с кем поддерживаю тёплое общение. Макс Махрин, Арман Ирицян, да и здесь есть Мотор с Римашем. Хоть Егора ещё и не было в чемпионском сезоне, но всё равно в следующем сезоне его уже подключали к нам. А в целом могу написать любому игроку, с кем мы играли, и спокойно пообщаться.

Александр Кисаков в «Динамо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Как ты сам для себя формулируешь главную цель на новый сезон?

– Не могу сказать, что у меня есть какая-то конкретная цель. Нужно закрепиться в команде, стабильно играть и набирать очки.

– Закрепиться в главной команде «Динамо»?

– Безусловно. Моя цель – только КХЛ.