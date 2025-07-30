В «Трактор» едет двукратный чемпион АХЛ, Хафизуллин покинул «Салават». Итоги дня в хоккее

«Динамо» перезаключило контракт с Подъяпольским — до 2028 года.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 30 июля 2025 года.

«Трактор» пополнился двукратным чемпионом АХЛ

«Трактор» подписал контракт с нападающим Майком Веккионе. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, контракт с американским нападающим рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Веккионе в сезоне-2016/2017 был напрямую вызван из NCAA в НХЛ, где дебютировал за «Филадельфию Флайерз», проведя две встречи. С 2017-го по 2019-й выступал в системе «лётчиков» в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс». С 2019 года сменил несколько команд в лиге, играя за «Сан Антонио Рэмпейдж», «Колорадо Иглз», а также четыре последних сезона — за «Херши Бэрс». С «медведями» Веккионе два года подряд завоёвывал главный трофей лиги — Кубок Колдера (2023, 2024), а также принял участие в Матче звёзд — 2023.

Всего в АХЛ Веккионе провёл 538 встреч и набрал 331 (148+183) очко при показателе полезности «+18».

«Салават» расстался с Хафизуллиным и подписал новый контракт с Хохряковым

Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин покинул уфимский клуб, а нападающий Пётр Хохряков подписал новый однолетний контракт.

Хафизуллин выступал за «Салават Юлаев» с июля 2023 года. За это время защитник провёл 152 матча, в которых набрал 57 (6+51) очков. В сезоне-2024/2025 Хафизуллин стал лучшим бомбардиром-защитником команды, а также завоевал бронзовую медаль КХЛ-2024/2025.

В прошедшей регулярке 36-летний Хафизуллин набрал 24 (0+24) очка в 65 матчах. Хафизуллин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА (2015, 2017). Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Динар сыграл 826 встреч, в которых набрал 232 (45+187) очка с показателем полезности «+100» и 373 штрафными минутами.

Хохряков вернулся в уфимскую команду летом 2024 года и стал важной частью команды не только на льду, но и в раздевалке. Самоотверженная игра в неравных составах и большая самоотдача на льду – одни из главных качеств Петра. В минувшем сезоне он провёл 37 матчей в регулярном чемпионате и забил один гол. Также на его счету заброшенная шайба в 15 встречах плей-офф.

«Динамо» перезаключило контракт с Подъяпольским

Московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с вратарём Владиславом Подъяпольским до 31 мая 2028 года, сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2024/2025 Подъяпольский сыграл 25 встреч за динамовцев, в которых одержал 13 побед. В регулярке процент отражённых бросков составил 93,2, в плей-офф за 11 матчей голкипер показал 93,5% отражённых бросков. По ходу прошлого сезона Подъяпольский был обменян из «Лады».

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«Калгари» продлил контракт с Поспишилом

«Калгари Флэймз» подписал трёхлетний контракт со словацким форвардом Мартином Поспишилом на общую сумму $ 7,5 млн. Об этом сообщает PuckPedia на своей странице в социальной сети Х. Кэпхит составил $ 2,5 млн.

Отмечается, что новое соглашение вступит в силу с сезона-2026/2027. Сейчас у форварда действует контракт до конца следующего сезона с кэпхитом в $ 1 млн. В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 81 игру, забросил четыре шайбы и отдал 21 результативную передачу.

Напомним, «Калгари» в минувшем сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.

«Северсталь» выменяла Гуськова и Почивалова из «Трактора»

«Трактор» и «Северсталь» совершили обмен, в Череповец отправились нападающие Денис Почивалов и Матвей Гуськов, челябинцы получили права на защитника Павла Камко. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

24-летний Почивалов в прошлом сезоне провёл 41 игру за «Трактор» и «Торпедо». В данных матчах он записал на свой счёт 10 (6+4) очков. Матвей Гуськов в минувшем сезоне играл за «Салават Юлаев», московское «Динамо» и «Трактор». В 38 встречах 24-летний форвард забил один гол и отдал три результативные передачи.

Белорусский форвард Камко в прошлом сезоне выступал за ХК «Могилёв», где за 29 матчей записал на свой счёт 3 (1+2) очка с показателем полезности «-5».