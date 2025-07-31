Изменение буллитных правил – удар по зрелищности. Непонятно, зачем КХЛ пошла на такой шаг

Накануне старта предсезонки КХЛ внесла несколько важных изменений в правовой и спортивный регламенты. Одно из них – сокращение количества бросков в послематчевых сериях. Теперь буллитные серии будут состоять из трёх бросков, а не из пяти, это возврат к правилам, которые были в КХЛ до 2017 года.

Немного странное решение, учитывая, что немалая часть болельщиков любит буллиты и считает это вишенкой на торте хоккейного пиршества. Тем более с введением овертаймов в формате 3х3 вероятность увидеть штрафные броски и так серьёзно снижается. Можно долго рассуждать об эстетике, но красноречивее всего будет статистика. Ниже – самое важное, что нужно знать о послематчевых сериях в прошлом регулярном чемпионате.

Итак, всего было проведено 782 матча, из которых 77 ушли в буллиты. Это примерно 10% встреч. Сразу два удивительных факта. Во-первых, гости чаще выигрывали: 44 победы против 33 (57% против 43%). Во-вторых, при этом не было особой разницы, кто первым начинал серию, очерёдность преимущества не давала. Победа доставалась тем, кто бросал первым (независимо от того, забивал или нет), в 40 матчах; тем, кто начинал серию вторым, удалось выиграть в 37 встречах (52% против 48%) — разница настолько незначительная, что её словно и нет.

Идём дальше. Насколько значимым оказывалось добытое преимущество? Те, кто забивал первым, победили в 54 матчах (70%). Спастись на четвёртом и/или пятом буллите удавалось в 22 случаях (29%). При этом итоговую победу при таких раскладах добывали лишь в половине матчей (11). Когда счёт в серии становился 2:0 (таких случаев было 14 — 18%), практически всегда победу одерживала лидировавшая команда. Единственным исключением стал «Трактор», который 8 сентября 2024 года вёл у «Салавата Юлаева» после двух первых бросков со счётом 2:0, но в итоге проиграл — 2:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

При счёте 3:1 в серии (шесть случаев — 8%) лишь раз проигрывавшей команде удалось отыграться и победить. Это случилось 1 октября в матче «Спартак» — «Трактор». Москвичи после своих четырёх бросков вели 3:1, однако челябинцы реализовали четвёртый и пятый буллиты, после чего в шестой попытке вырвали победу. Матчей со счётом 3:0 в серии было всего три (4%). Лидировавшая команда неизменно побеждала. При этом матчей, в которых хотя бы одна команда не добиралась до своей четвёртой попытки, было всего восемь (10%), до пятой — 30 (39%).

Матчей, закончившихся со счётом 1:0 в серии, была почти пятая часть — 14 (18%). Такие встречи завершались как в рамках 10 базовых бросков, так и за их пределами. При этом матчей, где команды ушли за пределы стандартных 10 буллитов, оказалась почти треть — 24 (31%).

Стоит отметить, что были редкие случаи, когда команда отыгрывалась даже с 0:2, но всё равно проигрывала. Такое произошло, например, в матче «Сибирь» — «Локомотив» 17 января 2025 года.

Уникальным стал итог матча «Лада» — «Салават Юлаев» 21 ноября. Уфимцы, реализовав все четыре попытки, одержали победу со счётом 4:1 в буллитной серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Больше всего буллитов реализовали в матчах «Спартак» — «Куньлунь» 5 марта (7 из 14) и «Адмирал» — «Барыс» 13 марта (7 из 12). Наибольшее количество попыток было использовано во встрече «Лада» – «Барыс» 28 февраля — 22.

Что главное в этой статистике? Сокращая количество фиксированных бросков в серии, КХЛ лишает проигрывающие команды шансов побороться за дополнительное очко. Во-первых, почти в трети матчей проигрывающей стороне удавалось совершить камбэк именно на отменённых сейчас четвёртом и пятом буллитах.

Во-вторых, даже в ситуации с пятью буллитами тот, кто забивал первым, получал серьёзное преимущество. При сокращении количества попыток давление на проигрывающую сторону должно возрасти, соответственно, выше шанс не забить. В-третьих, даже счёт 0:2 и 1:3 не становился приговором для проигрывавшей стороны. Теперь это будет (почти) автоматическим поражением.

Таким образом, КХЛ собственноручно снижает зрелищность матчей. Несмотря на немалое количество встреч со счётом 1:0, было много матчей с 10+ буллитами. Чем больше бросков, тем больше шансов забить и отыграться.

Тем выше зрелищность.

Если логика была в том, чтобы заставить команды лучше отрабатывать буллиты, то это также сомнительная инициатива. Судя по статистике, те, кто умеет реализовывать такие броски, сами завершат серию пораньше. Да и чаще всего буллиты не занимают много времени. Те, кто высидел основное время и овертайм, вряд ли будут переживать из-за лишних пяти-семи минут.

Так что непонятно, зачем КХЛ решила сократить количество буллитов с пяти до трёх. Это изменение скорее навредит командам, зрелищности и лиге в целом.