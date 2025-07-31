Хартли против «Авангарда» и другие турниры лета. Что будет на предсезонке КХЛ

Игроки уже собираются в расположении своих команд, 1 августа в КХЛ стартуют тренировочные сборы, на следующей неделе начнутся предсезонные матчи, а следом – и летние турниры. Каждый клуб примет участие хотя бы в одном из них – рассказываем обо всех турнирах.

Кубок Минска

Первый турнир этого лета, как и год назад, пройдёт не в России, на сей раз – в Беларуси. Кубок Минска – соревнование, проводившееся до этого лишь раз, в 2017 году. Помимо хозяев минского «Динамо», в нём примут участие «Адмирал», «Металлург» и «Лада». Игры пройдут с 11 по 17 августа на аренах «Олимпик» и «Чижовка» по круговой системе.

Кубок Блинова

Представительный турнир состоится в Омске, главная его интрига – Боб Хартли с «Локомотивом» против «Авангарда». Кроме того, на «G-Drive Арене» сыграют «Сибирь», «Северсталь» и «Нефтехимик». Матчи пройдут с 20 по 25 августа, полного расписания ещё нет, но традиционно турнир проводится по круговой системе.

Турнир имени Николая Пучкова

Возрождённый в 2014 году петербургский турнир проводится уже 12-й год подряд. В этом году он заметно поредел – количество участников сократилось с шести до трёх. СКА, «Автомобилист» и «Ак Барс» сыграют друг с другом по разу, в день будет проходить по одному матчу – с 25 по 27 августа.

Кубок губернатора Челябинской области

Два турнира практически одновременно пройдут в Челябинской области. С 25 по 29 августа состоятся матчи на арене «Трактор». В этот раз обошлось без участников из ВХЛ, однако турнир представительным не назвать – финалист прошлого сезона примет команды, которые в плей-офф в этом году не пробились – «Ладу», «Амур» и «Сочи». Сначала все сыграют по круговой системе, а в последний день пройдут финал и матч за третье место.

Мемориал Ромазана

Старейший турнир в расписании предсезонки – мемориал Ромазана, посвящённый памяти директора Магнитогорского металлургического комбината, проводится с 1992 года. Игры пройдут с 26 по 29 августа, однако полного расписания ещё нет, так как пока известны только три участника – «Металлург», «Салават Юлаев» и «Барыс». Четвёртой командой может стать «Куньлунь».

Кубок мэра Москвы

Самый крупный и завершающий межсезонье турнир состоится с 28 по 31 августа в Москве. В нём примут участие ЦСКА, «Спартак», московское «Динамо», «Торпедо» и минское «Динамо». «Витязь» по известным причинам выбывает, его заменит «Куньлунь». Команды разделятся на две группы и сыграют по круговой системе, а в последний день состоятся матчи за первое, третье и пятое места.

Помимо турниров, клубы также проведут отдельные товарищеские матчи: