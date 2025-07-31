«Локомотив» вычеркнул Никитина из истории клуба. Весь скандал — из-за позднего парада

У Игоря Никитина были свои причины уйти из «Локомотива» при действующем контракте. Кто-то понял решение тренера-чемпиона, кто-то – нет, и президент ярославцев Юрий Яковлев точно принадлежит ко второй категории. Обида и злость функционера тоже легко объяснимы, а в результате всё это вылилось в очень некрасивую историю, когда у «Локомотива» дошло дело до чемпионского парада.

3 августа ярославцы проведут это мероприятие, и на него не пригласили главного тренера «золотой» команды. Творца чемпионского «Локомотива», который кропотливо и терпеливо в течение нескольких лет превращал железнодорожников из вечных неудачников плей-офф в хладнокровную машину для побед. Абсурд? Абсурд. Но вспомните, как Никитин ушёл из «Локомотива». Вспомните про гордый характер Яковлева, и пазл сложится. Я бы, например, удивился, если бы Никитина на этот парад позвали. Босс ярославцев сам давным-давно занимает свою должность и при комплектовании «Локомотива» привык делать долгосрочные ставки. Разумеется, он рассчитывал, что ярославский клуб с Никитиным у руля ещё несколько лет будет доминировать в КХЛ, а тут такой поворот. Яковлев – человек старой закалки, и я думаю, что для него Никитин сразу же из героя превратился в предателя.

Юрий Яковлев с Кубком Гагарина Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

Насколько сильно в руководстве «Локомотива» обиделись на творца чемпионства, стало понятно сразу. «Игорь Никитин покинул «Локомотив» — гласил сухой релиз от клуба. Именно покинул, сам. Впрочем, так и было. Ни о каком стандартном «спасибо за работу» речи, конечно, не шло. Затем Никитин где-то в фанатском телеграм-канале обратился к болельщикам и объяснил, как мог, свой уход – официальную площадку клуба ему не предоставили. Ну и сейчас тренера вместе со штабом, ушедшим вслед за Никитиным в ЦСКА, не позвали на чемпионский парад, да ещё и не изготовили для специалистов перстни за победу. По сути, Никитина и Ко просто вычеркнули из истории «Локомотива».

И это жёсткое решение. Но для его принятия у Яковлева были причины. При этом весь скандал-то сейчас, по сути, разгорелся из-за того, что в «Локомотиве» почему-то решили провести чемпионский парад через два с лишним месяца после триумфа. Несвоевременность – вечная драма. Пройди парад ярославцев в конце мая, когда город ещё был опьянён успехом и наслаждался моментом – не было бы никаких плохих и некрасивых историй. Отпраздновали бы все вместе – команда, тренеры, руководители – огромную по значимости победу «Локомотива», зафиналили бы тот великолепный сезон, а потом уже – ругались, расставались и думали, как жить дальше.

Чемпионская раздевалка «Локомотива» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако в Ярославле решили так, как решили. И сейчас мы имеем очень странное описание спорной ситуации: главного тренера ЦСКА не пригласили на чемпионский парад «Локомотива». И ведь действительно, Никитин – уже в другой команде, и даже если бы получил приглашение, то вряд ли бы приехал.

Так что вывод здесь такой – проводите парады вовремя! Ну а насчёт того, на чью сторону вставать во взаимоотношениях Никитина и «Локомотива», у каждого найдётся своё мнение.

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