Внезапная отставка менеджера в КХЛ, очередные новички «Авангарда». Хоккейные итоги дня

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 31 июля 2025 года.

«Ак Барс» подписал контракт с защитником Никитой Евсеевым

«Ак Барс» подписал контракт с защитником Никитой Евсеевым на два года. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, сезон-2025/2026 защитник проведёт в «Амуре» на правах аренды.

21-летний Евсеев в прошлом сезоне провёл за «Ак Барс» 38 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и отметился голом и результативной передачей с показателем полезности «+2». Всего в КХЛ игрок обороны провёл 127 встреч и отметился 16 очками — забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «+19».

«Сибирь» расторгла контракт с защитником Ильёй Морозовым

«Сибирь» расторгла контракт с защитником Ильёй Морозовым. Контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе новосибирского клуба.

26-летний Морозов – воспитанник «Сибири». За родной клуб дебютировал в сезоне-2017/2018 и провёл 432 матча, в которых набрал 66 очков — забросил 24 шайбы и отдал 42 результативные передачи с показателем полезности «-8».

В прошлом сезоне Морозов провёл 58 встреч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге и набрал 11 очков — забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «-8». В плей-офф на счету защитника два матча без очков.

Защитник Динар Хафизуллин подписал контракт с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина, защитником Динаром Хафизуллиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Напомним, вчера, 30 июля, «Салават Юлаев» объявил об уходе Хафизуллина из команды.

Хафизуллин выступал за «Салават Юлаев» с июля 2023 года. За это время защитник провёл 152 матча, в которых набрал 57 (6+51) очков. В сезоне-2024/2025 Хафизуллин стал лучшим бомбардиром-защитником команды, а также завоевал бронзовую медаль КХЛ-2024/2025. В прошедшей регулярке 36-летний Хафизуллин набрал 24 (0+24) очка в 65 встречах. Хафизуллин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА (2015, 2017).

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Динар сыграл 826 матчей, в которых набрал 232 (45+187) очка.

Минское «Динамо» подписало контракт с американским форвардом Лиможем

27-летний американский форвард Алекс Лимож подписал однолетний контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Cезон-2024/2025 Лимож провёл в составе «Херши»: 53 встречи в регулярке АХЛ, 44 (17+27) очка. В плей-офф на счету американца восемь матчей и 6 (1+5) очков в активе. В АХЛ Лимож также выступал за «Манитобу Мус» и «Сан-Диего Галлс». Всего в лиге — 301 встреча и 233 (102+131) очка с показателем полезности «+24». В 2024 году выиграл Кубок Колдера. Нападающий не был задрафтован в Национальной хоккейной лиге.

Житков покинул пост спортивного директора «Адмирала» по семейным обстоятельствам

По семейным обстоятельствам пост спортивного директора «Адмирала» покидает Павел Житков. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Вакантное место занял Вадим Аверкин, который в прошедшем сезоне работал в «Торпедо» на посту генерального менеджера.

«К сожалению, так сложились обстоятельства, что сейчас я не могу присоединиться к команде и продолжить работу. Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб, игроков и болельщиков за время, проведённое в клубе. За свою работу в «Адмирале» мне не стыдно – считаю, что вместе нам удалось многое изменить в лучшую сторону.

В прошлом сезоне мы собрали хорошую команду, а сейчас совместно с тренерским штабом хорошо поработали на рынке и создали боеспособный коллектив. На данном этапе я сделал всё, что от меня требовалось в комплектовании команды, и уверен, что этот коллектив способен решать поставленные задачи и радовать болельщиков.

Я искренне получал удовольствие от работы во Владивостоке и всегда работал на совесть. «Адмирал» и Владивосток навсегда останутся в моём сердце. Трудно прощаться, но горжусь тем, что мы сделали вместе. До новых встреч!» — заявил Житков.

Состав «Авангарда» пополнит 28-летний экс-нападающий «Северстали» Котляревский

Состав ХК «Авангард» пополнит 28-летний нападающий Михаил Котляревский. Игрок перейдёт в омский клуб в результате обмена с «Северсталью». Череповецкая команда получит денежную компенсацию, контракт с Михаилом будет заключён на три года. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов». Также в рамках сделки «Авангард» получил спортивные права на нападающего Дениса Почивалова.

В сезоне-2024/2025 форвард провёл 71 матч за «Трактор» и «Северсталь», набрал 35 (20+15) очков при показателе полезности «+4».

«Михаил – габаритный праворукий нападающий, впечатляющий своей физической подготовкой. Несмотря на свою комплекцию, Котляревский демонстрирует высокую скорость и отличную манёвренность на льду, также обладает мощным и точным броском. Плюс Михаил – командный игрок с бойцовским характером», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.