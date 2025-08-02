«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым

27-летний нападающий «Локомотива» Артур Каюмов стал одним из лидеров в чемпионском составе железнодорожников. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» форвард рассказал о поездке с Кубком Гагарина к отцу Ивана Ткаченко, своём необычном путешествии на малую родину и прощании с ушедшим на работу в ЦСКА Игорем Никитиным. Кроме того, Каюмов заявил, что уже успел познакомиться с новым главным тренером ярославцев Бобом Хартли и готов выполнять все требования строгого канадца.

«Эмоции утихли, жду старта регулярного чемпионата»

— Как ваше самочувствие, все травмы и болячки после плей-офф уже залечены?

— Да, потихоньку восстанавливаюсь, прохожу реабилитацию. В целом всё хорошо, готовлюсь к сезону, жду старта регулярного чемпионата. Второй год подряд нам предстоит сыграть за Кубок Открытия, стартовать первыми.

— Где и как провели отпуск, когда приступаете к активным тренировкам?

— Сначала вместе с Никитой Кирьяновым сделали операцию на плечах, потом немного отдохнули, позагорали, съездили на море. Теперь начинаем работать в зале и скоро, в начале августа, выходим на лёд.

— Чемпионские эмоции уже улеглись?

— Эмоции постепенно утихли, сейчас планомерно собираемся с ребятами, проходим УМО, которое каждый год назначается в нашем знаменитом ярославском медцентре.

«Считаю, что та команда была ничуть не хуже нашей»

— Расскажите, у кого появилась идея отвезти Кубок Гагарина к дому, где прошло детство Ивана Ткаченко?

— Нас позвал методист клуба Саша Кулаков, у которого по графику был день с Кубком Гагарина. В итоге я, Георгий Иванов и Даниил Исаев вместе с Сашей отправились к отцу Ивана Ткаченко. Сочли, что это очень важно для нас, нужно чтить и помнить ребят, которые ушли. Считаю, что та команда была ничуть не хуже нашей. Поэтому мы выбрали для себя правильное направление, показали кубок родителям Вани и жителям брагинского района Ярославля.

— В день памятной трагедии вам было 13 лет. С Иваном Ткаченко и его отцом Леонидом Владимировичем вы не были знакомы?

— Да, это была наша первая встреча с отцом Ивана.

«Два грандиозных, запоминающихся дня»

— А как вы провели своё личное время с кубком?

— Это получилось незабываемо! Два грандиозных, запоминающихся дня. Сперва везли кубок на машине из Москвы до Казани, потом летели на двух небольших самолётах Cessna из Казани до Бугульмы. Большой респект моему другу детства Саше Афанасьеву. Мы с ним вместе начинали играть в хоккей в Бугульме.

— Очень необычно.

— Да. Прилетели в Бугульму, после чего пересели на поезд и поехали на местную станцию, где нас встречали руководство Куйбышевской железной дороги и мэр города. Всё получилось красиво и очень приятно. Затем поехали во дворец молодёжи нашего города. Там я дал небольшое интервью, встретился со своей бывшей учительницей. Апофеозом праздника стало поздравление, записанное прямо из космоса моим земляком и прославленным космонавтом, Героем России Сергеем Рыжиковым.

— А что было во второй день?

— Во второй день посетил ледовый дворец, где я начинал свой хоккейный путь. Пофотографировался с ребятами, с родителями. Отметили, так скажем, в более близком кругу с друзьями, родственниками и знакомыми, посидели в ресторане.

— Вообще, после чемпионства «Локомотива» трофей где только не побывал: Степан Никулин даже приглашал соседей сфотографироваться, развесив объявления во дворе.

— Да, классный флешмоб, подхваченный другими ребятами. Забавно получилось, креативно.

«Сказал Никитину, что игры с ЦСКА очень важные и принципиальные для нас»

— Чемпионский парад «Локомотива», запланированный на 3 августа, уже завтра. Какие планы, как планируете отпраздновать?

— Нам сказали, что 3 августа состоится парад, всем нужно явиться. Ждём плана действий и как всё будет происходить.

— Довелось услышать, что на него не приглашён Игорь Никитин и другие бывшие тренеры ярославцев…

— Да, я слышал из новостей, читал в прессе.

— Как лично вы расстались с Игорем Валерьевичем?

— Мы с ним тепло попрощались, поговорили, объяснились на хорошей ноте, пожелали друг другу удачи. Я сказал, что игры с ЦСКА очень важные и принципиальные для нашей команды, так что будет очень интересно.

Артур Каюмов с Кубком Гагарина Фото: РИА Новости

«С Хартли остались довольны друг другом, всё прошло в позитивном рабочем режиме»

— Какие ожидания от грядущей работы с канадским тренером Бобом Хартли?

— Мне мои знакомые коллеги-хоккеисты рассказывали некоторые аспекты работы с Бобом. На самом деле, мы с ним с ним уже созвонились по видеосвязи, переговорили, плодотворно пообщались. Довольны друг другом, всё прошло в позитивном рабочем режиме. По более конкретным хоккейным вещам и требованиям поговорим при личной встрече. Хартли уже позвонил всем ребятам, со всеми пообщался и познакомился.

— Знаете, что это строгий и требовательный специалист?

— В этом плане мы уже подготовлены и обучены, для нас это не новость и не сюрприз. К системному хоккею мы привыкли.

— Это будет ваш третий тренер-иностранец в карьере?

— Да, я поработал с Крэйгом Мактавишем, был ещё Майк Пелино.

— Здорово, что ярославцам практически полностью удалось сохранить свой чемпионский состав?

— Согласен, это заслуга нашего менеджмента и президента клуба Юрия Николаевича Яковлева. Очень хотим повторить наше достижение и снова стать чемпионами.

— Радулова тоже удалось сохранить ещё на год.

— Мы в коллективе этому очень рады. Фигура Саши и его важность очень много раз обсуждались. Все прекрасно знают, какого уровня этот спортсмен.

Александр Радулов и Артур Каюмов Фото: РИА Новости

«Уровень КХЛ — высокий, но настораживает, что исчезают некоторые команды»

— В условиях нынешней жёсткой конкуренции в КХЛ задача выиграть второй Кубок Гагарина подряд вполне выполнима?

— Конечно, все шансы у нас есть. Самое главное, что наша команда и все ребята знают, за счёт чего нужно побеждать. Если мы будем придерживаться своей игры и стратегии, то шансы велики. Костяк сохранился, а это самое главное.

— КХЛ, на ваш взгляд, за последние годы стала более интересной, конкурентоспособной и привлекательной лигой?

— В целом да, из года в год лига становится всё более интересной, захватывающей, сказывается потолок зарплат. Уровень высокий, но настораживает, что исчезают некоторые команды, это никого не радует. Надеюсь, что тот же «Витязь» покинул КХЛ временно и скоро вернётся. Всё-таки это клуб с богатой историей.