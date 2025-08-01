Чемпион сохранил лидеров, «Вегас» получил суперзвезду. Таблица трансферов НХЛ

Ровно месяц назад в НХЛ открылся рынок свободных агентов. Впрочем, большинство заметных подписаний состоялось уже в первый день рынка, после чего местные журналисты немало хихикали про так называемый «тамперинг» (переговоры с другим клубом при действующем контракте), за который почти никого не штрафуют.

Конечно, без контрактов до сих пор сидят четыре десятка заметных свободных агентов. Часть из которых уедет в Европу, часть подпишет соглашения с клубами АХЛ, часть вообще может завершить карьеру. Да и журналисты ждут, что будет проведено ещё несколько интересных обменов, которые могут изменить положение (как минимум «Флориде» надо чистить платёжку, а «Питтсбургу» – ускорять перестройку). Однако основные итоги селекции подвести уже можно — мы собрали все важные трансферы лета в одну таблицу.

Восточная конференция

Количество не всегда равно качеству, и на бумаге самыми интересными трансферами отметилась «Каролина», пусть их было всего три. Зато «ураганы» смогли выиграть борьбу за главного НСА (из тех, кто в итоге вышел на рынок) Николая Элерса и немало заплатили за К’Андре Миллера из «Рейнджерс». Защитника много критиковали в предыдущем клубе, однако в новой оборонительной системе у него есть все шансы раскрыться по-новому.

Николай Элерс Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

Самый масштабный обмен «на вход» провёл «Монреаль», отдав два пика первого раунда и шведа Эмиля Хейнемана за лидера обороны «Айлендерс» Ноа Добсона. Не все поняли смысл этого обмена с учётом того, что первое большинство в команде явно забрал Лэйн Хатсон: но стоит учитывать фактор «спада второгодника», кроме того, у «Канадиенс» относительно молодая оборона. Кроме того, «Канадиенс» заполучили у «Сент-Луиса» показавшего отличный прогресс форварда Захари Болдюка. С учётом молодого костяка и новых приобретений «Монреаль» сейчас называют претендентом на прорыв в новом году.

Главную потерю понёс «Торонто», который ожидаемо не смог удержать Митча Марнера. Однако клуб смог потратить освободившиеся $ 11 млн сразу на четырёх форвардов, которые больше отвечают агрессивному стилю игры Крэйга Берюбе. У «Торонто» наконец-то появляется хорошая глубина, а если эта четвёрка сможет суммарно набрать 90 и больше очков, то размен как минимум будет не хуже. У всех новичков минувший сезон прошёл под знаком спада, но в чемпионате-2023/2024 Маччелли, Руа, Джошуа и Пеццетта суммарно набрали 142 очка.

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Айлендерс» гм. Дарше («Монреаль»), в. Риттих («Лос-Анджелес»), з. Бир («Вашингтон»),

н. Друэн («Колорадо»), н. Хаймор («Оттава»), н. Шабанов («Трактор», КХЛ),

н. Хейнеман («Монреаль») гм. Ламорелло, н. Мартин (завершил карьеру), н. Фэшинг,

з. Добсон («Монреаль»), з. Перунович («Юта»), з. Райлли («Каролина») з. Боквист, з. Романов, з. Деанджело, н. Цыплаков,

н. Палмьери, н. Хольмстрём, н. Гэткомб «Баффало» в. Лайон («Детройт»), з. Тимминс («Питтсбург»), з. Джонс («Рейнджерс»), з. Кесселринг,

н. Доун (оба — «Юта»), н. Дэнфорт («Коламбус») в. Раймер, з. Бернард-Докер («Детройт»), з. Клифтон («Питтсбург»),

н. Лафферти («Чикаго»), н. Петерка («Юта») в. Леви, з. Байрэм, з. Джонсон,

н. Куинн, н. Маклауд «Бостон» гт. Штурм («Онтарио», АХЛ), з. Харрис («Коламбус»), з. Сёдерстрём («Брюнес», Швеция),

н. Жанно («Лос-Анджелес»), н. Куралы («Коламбус»), н. Арвидссон («Эдмонтон»),

н. Эйссимонт («Сиэтл»), н. Блюмель («Даллас») гт. Сакко («Рейнджерс», ассистент), з. Уозерспун («Питтсбург»), з. Митчелл

(«Детройт»), н. Лауко, н. Леттьери («Торонто»), н. Кёпке («Виннипег») з. Йокихарью, з. Лорей, н. Браун, н. Бичер,

н. Гики, н. Хуснутдинов, н. Меркулов «Вашингтон» н. Чисхольм («Миннесота»), н. Сурдиф («Флорида») з. Бир («Айлендерс»), з. Алексеев («Питтсбург»), н. Эллер («Оттава»),

н. Манджапане («Эдмонтон»), н. Рэддиш («Рейнджерс») з. Фехервари, н. Бовилье, н. Лапьер «Детройт» в. Гибсон («Анахайм»), з. Митчелл («Бостон»), з. Бернард-Докер («Баффало»),

н. Эпплтон («Виннипег»), н. ван Римсдайк («Коламбус») в. Лайон («Баффало»), в. Мразек («Анахайм»), з. Питри («Флорида»), н. К. Смит,

н. Мотт, н. Тарасенко («Миннесота») з. Юханссон, н. Кейн, н. Сёдерблом, н Берггрен «Каролина» з. Миллер («Рейнджерс»), з. Райлли («Айлендерс»), н. Элерс («Виннипег») з. Бёрнс («Колорадо»), з. Орлов («Сан-Хосе»), з. Морроу («Рейнджерс»),

н. Рослович, н. Фаст (завершил карьеру) в. Андерсен, н. Холл, н. Робинсон, н. Джост,

н. Стэнковен, н. Блейк «Коламбус» н. Койл, н. Вуд (оба — «Колорадо»), н. Лундестрём («Анахайм») в. Тарасов («Флорида»), з. Д. Джонсон, з. Харрис («Бостон») н. Канин,

н. Фишер (завершил карьеру), н. Лабанк, н. Курали («Бостон»),

н. ван Римсдайк («Детройт»), н. Дэнфорт («Баффало») з. Фаббро, з. Проворов, н. Воронков «Монреаль» в. Кяхкёнен («Флорида»), з. Добсон («Айлендерс»), з. Дель Гаизо («Нэшвилл»),

н. Болдюк («Сент-Луис»), н. Велено («Чикаго»), н. Блэ («Эбботсфорд», АХЛ) з. Майлу («Сент-Луис»), з. Савар (завершил карьеру), н. Пеццетта («Торонто»),

н. Дворак («Филадельфия»), н. Армиа («Лос-Анджелес»), н. Хейнеман («Айлендерс») в. Добеш, з. Страбл «Нью-Джерси» н. Грицюк (СКА, КХЛ), н. Ламмикко («Цюрих», Швейцария), н. Дадонов («Даллас»),

н. Браун («Эдмонтон») з. Дюмулин («Лос-Анджелес»), н. Татар («Цуг», Швейцария), н. Бастиан,

н. Спронг (ЦСКА, КХЛ), н. Даулинг («Рейнджерс»), н. Хаула («Нэшвилл»),

н. Лазар («Эдмонтон») в. Аллен, н. Гласс «Рейнджерс» гт. Салливан («Питтсбург»), з. Гавриков («Лос-Анджелес»), з. Морроу («Каролина»),

н. Даулинг («Нью-Джерси»), н. Рэддиш («Вашингтон»), н. Шири («Тампа-Бэй», просмотр) гт. Лавиолетт, з. де Хаан, з. Миллер («Каролина»), з. Джонс («Баффало»),

н. Крайдер («Анахайм»), н. Калиев («Оттава») н. Пярссинен, н. Ремпе, н. Эдстрём, н. Бриссон,

н. Кайлли «Оттава» з. Спенс («Лос-Анджелес»), н. Эллер («Вашингтон»), н. Калиев («Рейнджерс») в. Форсберг («Лос-Анджелес»), з. Хэмоник, н. Хаймор («Айлендерс»),

н. Годетт («Сан-Хосе») в. Мериляйнен, з. Матинпало, з. Клевен,

н. Зеттерлунд, н. Жиру, н. Казинс «Питтсбург» гт. Мьюз («Рейнджерс», ассистент), в. Шилов («Ванкувер»), з. Алексеев («Вашингтон»),

з. Дамба («Даллас»), з. Уозерспун («Бостон»), з. Клифтон («Баффало»), н. Бразо

(«Миннесота»), н. Манта («Калгари») гт. Салливан («Рейнджерс»), в. Неделькович («Сан-Хосе»), з. Грызлик,

з. Тимминс («Баффало»), з. Джозеф («Ванкувер»), з. Колячонок («Даллас»), н. Ньето з. Ши, н. Томасино, н. Дьюар, н. Коппанен,

н. Имама «Тампа-Бэй» н. Хольмберг («Торонто»), н. Пеллетье («Филадельфия») з. Пербикс («Нэшвилл»), н. Гленденинг, н. Аткинсон,

н. Шири («Рейнджерс», просмотр), н. Ховард («Эдмонтон», права) в. Юханссон, н Гурд, н. Гонсалвес «Торонто» з. Тран («Сан-Хосе»), н. Руа («Вегас»), н. Маччелли («Юта»), н. Пеццетта («Монреаль»),

н. Джошуа («Ванкувер»). н. Леттьери («Бостон») в. Мюррей («Сиэтл»), н. Марнер («Вегас»), н. Пасиоретти, н. Ривз («Сан-Хосе»),

н. Хольмберг («Тампа-Бэй») н. Таварес, н. Нис, н. Лоренц «Филадельфия» гт. Токкет («Ванкувер»), в. Владарж («Калгари»), з. Юульсен («Ванкувер»),

н. Зеграс («Анахайм»), н. Дворак («Монреаль») гт. Шоу («Нью-Джерси», ассистент), н. Пилинг («Анахайм»),

н. Пеллетье («Тампа-Бэй») з. Йорк, н. Кейтс, н. Фёрстер, н. Аболс «Флорида» в. Тарасов («Коламбус»), з. Питри («Детройт») в. Кяхкенен («Монреаль»), в. Ванечек, з. Шмидт (оба — «Юта»),

н. Штурм («Миннесота»), н. Сурдиф («Вашингтон») з. Экблад, н. Маршан, н. Беннетт,

н. Самоскевич, н. Носек

Довольно активно межсезонье провёл «Бостон», который активно заполнял место под потолком. Использование этого места вызвало вопросы: Таннер Жанно, который после прорывного сезона в «Нэшвилле» провалил два сезона, получил сразу пятилетний контракт с запретом на обмен. Эта сделка уже сейчас рискует стать одной из худших, подписанных этим летом — а компанию форварду составляют другие такие же бойцы под старую добрую идеологию Big Bad Bruins.

Наконец-то очнулись от спячки времён Лу Ламорелло «Айлендерс». Клуб обменял Добсона после того, как нацелился на молодого Мэттью Шефера, выбранного под первым номером. Новый генменеджер Мэтью Дарше взял под двумя пиками от «Монреаля» высоко котируемых юниоров и явно оживил угасший пул проспектов клуба. Кроме того, «Айлендерс» выиграли борьбу за Максима Шабанова: теперь мы можем ждать в Нью-Йорке русскую связку двух Максимов.

Однако главным победителем лета здесь выглядит «Флорида». Чемпионы совершили всего два трансфера «на вход», но при этом сохранили и Аарона Экблада, и Брэда Маршана, и Сэма Беннетта, что казалось невозможным. Пришлось пойти на жертвы, выписать Маршану контракт до 43 лет, однако ещё парочка звёздных сезонов от воплощения нынешней клубной идентичности стоят того. Правда, прямо сейчас клуб превышает потолок: ожидается, что из-за этого команда расстанется с форвардом Эваном Родригесом, получающим $ 3 млн. Впрочем, одного этого шага будет недостаточно.

Западная конференция

Самым активным в плане количества трансферов клуба был «Сан-Хосе». Это было логично с учётом того, что клуб не дотягивался даже до пола зарплат. В первую очередь «акулы» укрепили защиту: Орлов, Клингберг и Ледди не только станут подходящими партнёрами для молодых игроков «Шаркс», но и в перспективе смогут принести клубу активы в будущих обменах, всё-таки пока «Сан-Хосе» на плей-офф явно не нацеливается. Джефф Скиннер тоже может сменить команду весной, а Алекс Неделькович будет взрослым напарником Ярослава Аскарова.

В плане качества интригует «Юта». Клуб заполучил Джона Петерку, отдав ценные для «Баффало», но не столь важные для себя активы. Кроме того, «мамонты» получили немножечко чемпионской ДНК, подписав свежеиспечённого обладателя Кубка Стэнли Нейта Шмидта. Если в этом году обойдётся без массовых травм защитников, то «Юта» будет выглядеть реальным претендентом на выход в плей-офф.

Главный трансфер межсезонья в целом — переход Митча Марнера. Потолки зарплат и коллективные соглашения почти никогда не мешали «Вегасу» получить то, что клуб хочет — некоторые конспирологи даже уверены, что лига этому только помогает. Митч уходит из «Торонто» со справедливой репутацией человека, который не умеет играть в плей-офф, однако в «Вегасе» явно надеются, что это были психологические проблемы, связанные с давлением родных трибун. Да и чемпионство «рыцарям» во многом принёс Джек Айкел, тоже переходивший с неприятным шлейфом за спиной.

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Анахайм» гт. Кенневилль, в. Мразек («Детройт»),

н. Пилинг («Филадельфия»), н. Гранлунд («Даллас») гт. Кронин («Айова», АХЛ), в. Гибсон («Детройт») з. Чюлингтон, н. Фаббри,

н. Лисон, н. Макгинн, н. Лундестрём («Коламбус») в. Хуссо, в. Достал, з. Хеллесон «Ванкувер» гт. Фут (повышение), з. Джозеф («Питтсбург»), н. Э. Кейн («Эдмонтон») гт. Токкет («Филадельфия»), в. Шилов («Питтсбург»), з. Юульсен («Филадельфия»),

н. Ди Джузеппе («Виннипег»), н. Зутер («Сент-Луис»), н. Джошуа («Торонто») в. Демко, з. Форборт, н. Бёзер, н. Гарланд, н. Рятю «Вегас» з. Лозон, н. Сиссонс (оба — «Нэшвилл»), н. Марнер («Торонто») в. Самсонов, з. Хаг («Нэшвилл»), н. Руа («Торонто»), н. Олофссон,

н. Пирсон («Виннипег») з. Корчак, н. Саад, н. Р. Смит «Виннипег» н. Тэйвз, н. Пирсон («Вегас»), н. Нюквист («Миннесота»), н. Кёпке («Бостон»),

н. Ди Джузеппе («Ванкувер»), н. Дьюр («Сан-Хосе») н. Элерс («Каролина»), н. Эпплтон («Детройт»). н. Танев («Юта»),

н. Купари («Лугано», Швейцария) з. Пионк, з. Сэмберг, з. Флёри, н. Виларди,

н. Бэррон, н. Иафалло «Даллас» гт. Галуцен («Эдмонтон», ассистент), з. Колячонок («Питтсбург»), н. Факса («Сент-Луис») гт. Дебур, з. Б. Смит, з. Сеси («Лос-Анджелес»), з. Дамба («Питтсбург»),

н. Дадонов («Нью-Джерси»), н. Гранлунд («Анахайм»), н. Марчмент («Сиэтл»),

н. Блюмель («Бостон») з. Лундквист, н. Бенн, н. Дюшейн, н. Блэквелл,

н. Бурк «Калгари» в. Просветов (ЦСКА, КХЛ) в. Владарж («Калгари»), з. Бэрри, н. Руни, н. Льюис, н. Манта («Питтсбург») з. Баль, з. Хэнли, н. Коронато,

н. Фрост, н. Клапка, н. Кирклэнд, н. Поспишил «Колорадо» з. Бёрнс («Каролина»), н. Бардаков (СКА, КХЛ), н. Гущин («Сан-Хосе») з. Э. Джонсон, з. Линдгрен («Сиэтл»), н. Кивиранта, н. Веси, н. Койл, н. Вуд

(оба — «Коламбус»), н. Друэн («Айлендерс»), н. Иннала («Фрёлунда», Швеция) з. Мэнсон, з. Малински, н. Нельсон, н. Келли «Лос-Анджелес» гм. Холланд, в. Форсберг («Оттава»), з. Сеси («Даллас»),

н. Дюмулин («Анахайм»), н. Перри («Эдмонтон»), н. Армиа («Монреаль») гм. Блэйк, в. Риттих («Айлендерс»), з. Гавриков («Рейнджерс»),

з. Спенс («Оттава»), н. Жанно («Бостон») н. Кузьменко «Миннесота» н. Тарасенко («Детройт»), н. Юров («Металлург», КХЛ), н. Штурм («Флорида») в. Флёри (завершил карьеру), з. Меррилл, з. Чисхольм («Вашингтон»),

н. Ф. Годро («Сиэтл»), н. Бразо («Питтсбург») н. Юханссон «Нэшвилл» з. Хаг («Вегас»), з. Пербикс («Тампа-Бэй»), н. Хаула («Нью-Джерси») з. Дель Гаизо («Монреаль»), н. Лозон, н. Сиссонс (оба — «Вегас»),

н. Врана, н. Беллоуз («Брюнес», Швеция) з. Энглунд «Сан-Хосе» в. Неделькович («Питтсбург»), з. Ледди («Сент-Луис»), з. Орлов («Каролина»),

з. Клингберг («Эдмонтон»), н. Скиннер («Эдмонтон»), н. Курашёв («Чикаго»),

н. Ривз («Торонто»), н. Годетт («Оттава») в. Георгиев, з. Рутта, з. Власик, з. Тран («Торонто»), н. Коваленко (ЦСКА, КХЛ),

н. Грегор, н. Костин, н. Кутюр (завершил карьеру), н. Гущин («Колорадо»),

н. Дуэр («Калгари») з. Мухамадуллин, н. Эклунд «Сент-Луис» з. Майлу («Монреаль»), н. Зутер («Ванкувер»), н. Бьюгстад («Юта») з. Крюг (завершил карьеру), з. Сутер, з. Ледди («Сан-Хосе»),

н. Болдюк («Монреаль»), н. Факса («Даллас») в. Хофер «Сиэтл» гм. Боттерилл (повышение), в. Мюррей («Торонто»), з. Линдгрен («Колорадо»),

н. Марчмент («Даллас»), н. Ф. Годро («Миннесота») гм. Фрэнсис (повышение), н. Бураковски («Чикаго»), н. Эйссимонт («Бостон») з. Махура, н. Какко, н. Картье, н. Хэйден «Чикаго» гт. Блэшилл («Тампа-Бэй», ассистент), н. Лафферти («Баффало»),

н. Бураковски («Сиэтл») гт. Сёренсен (оставлен ассистентом), з. Мартинес (завершил карьеру),

з. Броди, н. Марун (завершил карьеру), н. Велено («Монреаль»),

н. Курашёв («Сан-Хосе») в. Сёдерблом, з. Кревьер, н. Донато «Эдмонтон» н. Манджапане («Вашингтон»), н. Лазар («Нью-Джерси»),

н. Ховард («Тампа-Бэй», права), н. Томашек («Ферьестад», Швеция) з. Клингберг («Эдмонтон»), н. Скиннер («Сан-Хосе»), н. Перри («Лос-Анджелес»),

н. Браун («Нью-Джерси»), н. Арвидссон («Бостон»), н. Э. Кейн («Ванкувер») з. Бушар, з. Эмберсон, н. Капанен, н. Фредерик «Юта» в. Ванечек, з. Шмидт (оба — «Флорида»), з. Перунович («Айлендерс»),

з. Симашев, н. Бут (оба — «Локомотив», КХЛ), н. Петерка («Баффало»),

н. Танев («Виннипег») з. Бортуццо, з. Кесселринг, н. Доун (оба — «Баффало»),

н. Бьюгстад («Сент-Луис»), н. Маччелли («Торонто») в. Веймелка, з. Коул, з. Мяяття, н. Керфут,

н. Макбэйн, н. Карконе

Самый интригующий переход — возвращение Джонатана Тэйвза в НХЛ. 36-летний форвард не играл в хоккей два года, прошёл мучительное аюрведическое лечение и теперь появится в составе команды из родного города, которой очень нужен второй центр. Но главное для «Джетс» – то, что они сохранили почти всех лидеров: да, ушёл Элерс, зато долгосрочные контракты подписали Нил Пионк и Габриэль Виларди. Для клуба, испытывающего проблемы с привлечением игроков, это крайне важно.

Джонатан Тэйвз Фото: JOHN WOODS/AP Photo/ТАСС

«Далласу» нужна была потолочная эквилибристика для того, чтобы вписаться в потолок, и «звёзды» сделали это с не такими уж и большими потерями. Спасибо Мэтту Дюшейну, который мог бы легко получить большой контракт в команде-аутсайдере, но согласился на более скромные деньги в Техасе, а также Джейми Бенну, сделавшему почти родной команде огромную скидку и взявшему лишь $ 1 млн основной зарплаты (плюс ветеранские бонусы).

Самая непонятная трансферная кампания лета пока что у «Лос-Анджелеса». Клуб не смог удержать Владислава Гаврикова, выбравшего другой мегаполис, при этом подписал множество игроков за 30, которые коллективно не делают клуб существенно лучше по сравнению с теми версиями, что бились головой о потолок первого раунда. Добавьте к этому слухи, что Анже Копитар планирует уйти по окончании сезона — получится невесело.