Обсчитались. Почему «Динамо» посадило суперзвезду КХЛ Гусева на пробный контракт

В это межсезонье КХЛ со многими клубами лиги происходят удивительные вещи. Одни швыряются деньгами во все стороны и меняют больше половины состава; другие стремительно беднеют, а то и вовсе снимаются с чемпионата; третьи могут себе позволить за месяц до старта сезона оставаться без главного тренера или даже без состава. Короче, весело. А на рубеже июля-августа поучаствовать в этом веселье решили в московском «Динамо», где, казалось бы, в селекционной работе сделали надёжную ставку на стабильность.

Но обсчитались с потолком зарплат, куда прямо сейчас не вписывается контракт главной звезды бело-голубых Никиты Гусева. Да, бывает и такое. За последнюю неделю в «Динамо» пошли на решительные меры, чтобы освободить деньги на своего лидера. Так, была полностью выбрана квота на переподписания действующих договоров в сторону понижения – подвинуться в деньгах согласились защитники Кирилл Адамчук и Игорь Ожиганов, а также голкипер Владислав Подъяпольский.

После этого, согласно данным «Спорт-экспресса», платёжка «Динамо» составила 800 млн. Казалось бы, 100 млн свободно, можно смело подписывать Гусева, который в прошлом сезоне играл за бело-голубых за 70 млн и не претендует на гигантское повышение зарплаты.

Никита Гусев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но проблема в том, что с нынешнего сезона под потолком в КХЛ учитываются ещё и некоторые бонусы. 800 млн – это базовые оклады, а вот если посчитать с бонусами, то прямо сейчас, по данным «Чемпионата», у «Динамо» остаётся «под кепкой» лишь около 45 млн даже после шагов лояльности от Ожиганова, Адамчука и Подъяпольского. Разумеется, на Гусева этого не хватит.

А между тем на дворе 1 августа. Пора начинать командный подготовительный процесс к сезону. Без контракта хоккеисты не могут тренироваться в общей группе, поэтому в «Динамо» пошли на гениальный и беспрецедентный шаг, подписав с Никитой Гусевым пробный контракт. Да, пробный контракт с главной звездой клуба и лучшим бомбардиром последних двух сезонов. Смешно? Ещё бы! Но мало ли мы смешного видели от клубов КХЛ этим летом.

Простое объяснение странных вещей: Эксклюзив Стало известно, почему московское «Динамо» заключило с Никитой Гусевым пробный контракт

Странно, конечно, что многочисленная команда менеджеров «Динамо» дала такого маху. Про изменения в структуре потолка зарплат могут не знать болельщики и даже журналисты, но никак не сотрудники клубов. Теперь за август боссам бело-голубых надо как-то эту ситуацию разрешить. До 21 августа Гусев будет находиться на пробном контракте, а затем уже надо подписывать с Никитой нормальное соглашение. При этом понятно, что сам хоккеист никуда от «Динамо» не денется: Гусев де-факто и не выходил на рынок, он хочет жить и играть только в Москве и только в «Динамо». Однако как уместить его под потолок, столь опрометчиво забитый за лето?

Переподписывать других игроков уже нельзя по регламенту, так что выход один – скинуть какой-либо 40-50-миллионный контракт. Прямо сейчас в «Динамо» подчёркивают, что команда в полном составе отправляется на сборы. Но это лишь говорит о том, что в клубе хотят публично сохранить лицо и в конце августа заявить, что кто-то из хоккеистов пал жертвой конкуренции по итогам тренировочного процесса, а не грубой ошибки менеджмента. В последние дни кандидатами на выход назывались форварды Броссо и Джиошвили (оба подписали контракты в это межсезонье, канадец и вовсе не провёл за «Динамо» ни матча), но за три недели, конечно, ситуация может измениться. Кого же в итоге потеснит Гусев из состава бело-голубых? Вот ещё одна интрига на концовку этого буйного хоккейного лета.

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