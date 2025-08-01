Обсчитались. Почему «Динамо» посадило суперзвезду КХЛ Гусева на пробный контракт

В это межсезонье КХЛ со многими клубами лиги происходят удивительные вещи. Одни швыряются деньгами во все стороны и меняют больше половины состава; другие стремительно беднеют, а то и вовсе снимаются с чемпионата; третьи могут себе позволить за месяц до старта сезона оставаться без главного тренера или даже без состава. Короче, весело. А на рубеже июля-августа поучаствовать в этом веселье решили в московском «Динамо», где, казалось бы, в селекционной работе сделали надёжную ставку на стабильность.
Но обсчитались с потолком зарплат, куда прямо сейчас не вписывается контракт главной звезды бело-голубых Никиты Гусева. Да, бывает и такое. За последнюю неделю в «Динамо» пошли на решительные меры, чтобы освободить деньги на своего лидера. Так, была полностью выбрана квота на переподписания действующих договоров в сторону понижения – подвинуться в деньгах согласились защитники Кирилл Адамчук и Игорь Ожиганов, а также голкипер Владислав Подъяпольский.
После этого, согласно данным «Спорт-экспресса», платёжка «Динамо» составила 800 млн. Казалось бы, 100 млн свободно, можно смело подписывать Гусева, который в прошлом сезоне играл за бело-голубых за 70 млн и не претендует на гигантское повышение зарплаты.
Никита Гусев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Но проблема в том, что с нынешнего сезона под потолком в КХЛ учитываются ещё и некоторые бонусы. 800 млн – это базовые оклады, а вот если посчитать с бонусами, то прямо сейчас, по данным «Чемпионата», у «Динамо» остаётся «под кепкой» лишь около 45 млн даже после шагов лояльности от Ожиганова, Адамчука и Подъяпольского. Разумеется, на Гусева этого не хватит.
А между тем на дворе 1 августа. Пора начинать командный подготовительный процесс к сезону. Без контракта хоккеисты не могут тренироваться в общей группе, поэтому в «Динамо» пошли на гениальный и беспрецедентный шаг, подписав с Никитой Гусевым пробный контракт. Да, пробный контракт с главной звездой клуба и лучшим бомбардиром последних двух сезонов. Смешно? Ещё бы! Но мало ли мы смешного видели от клубов КХЛ этим летом.
Странно, конечно, что многочисленная команда менеджеров «Динамо» дала такого маху. Про изменения в структуре потолка зарплат могут не знать болельщики и даже журналисты, но никак не сотрудники клубов. Теперь за август боссам бело-голубых надо как-то эту ситуацию разрешить. До 21 августа Гусев будет находиться на пробном контракте, а затем уже надо подписывать с Никитой нормальное соглашение. При этом понятно, что сам хоккеист никуда от «Динамо» не денется: Гусев де-факто и не выходил на рынок, он хочет жить и играть только в Москве и только в «Динамо». Однако как уместить его под потолок, столь опрометчиво забитый за лето?
Переподписывать других игроков уже нельзя по регламенту, так что выход один – скинуть какой-либо 40-50-миллионный контракт. Прямо сейчас в «Динамо» подчёркивают, что команда в полном составе отправляется на сборы. Но это лишь говорит о том, что в клубе хотят публично сохранить лицо и в конце августа заявить, что кто-то из хоккеистов пал жертвой конкуренции по итогам тренировочного процесса, а не грубой ошибки менеджмента. В последние дни кандидатами на выход назывались форварды Броссо и Джиошвили (оба подписали контракты в это межсезонье, канадец и вовсе не провёл за «Динамо» ни матча), но за три недели, конечно, ситуация может измениться. Кого же в итоге потеснит Гусев из состава бело-голубых? Вот ещё одна интрига на концовку этого буйного хоккейного лета.