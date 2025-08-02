Чемоданное настроение. 5 обменов в НХЛ, которые могут скоро случиться

Из-за резкого роста потолка зарплат это лето могло стать одним из самых интересных в современной истории НХЛ, однако оказалось одним из самых скучных. Даже забег за Марнером закончился, не успев толком начаться — если бы не лотерейная удача «Айлендерс», которая позволила им обменять Ноа Добсона, то на рынке вообще ничего не происходило бы.

Возможно, одна из причин этого — малое количество команд-продавцов, все хотят стать лучше, претендуя на одни и те же активы. Однако есть клубы, которым в скором времени всё равно придётся отдавать хоккеистов, и сегодня мы о них поговорим.

«Торонто»: Ник Робертсон

Судя по всему, младший брат звезды «Далласа» будет единственным хоккеистом в этом году, судьбу которого решит независимый арбитр. Удивляться этому не стоит, разногласия между игроком и менеджментом начались давно. Весной 2024-го Робертсон выпал из состава на седьмую игру с «Бостоном» и после этого запросил обмен. Быстро найти вариант не получилось, поэтому год форвард отыграл на почти минимальных $ 875 тыс. В этом плей-офф, правда, Робертсон почти не играл, проведя лишь три матча.

175-сантиметровый вингер вряд ли подходит под стиль Крэйга Берюбе, при этом у «Торонто» уже есть некоторый переизбыток форвардов после того, как команда использовала деньги, раньше шедшие на контракт Марнеру. При этом «листья» всё равно хотят качественного усиления, для которого нужны деньги под потолком. 23-летнего Робертсона легко представить себе в командах, которые ещё ведут перестройку: в том же «Чикаго», например. Желающие наверняка будут, ведь в регулярке Ник забил 15 голов, фактически играя в четвёртом звене.

«Питтсбург»: ускорение перестройки

Перед стартом межсезонья единственным явным продавцом на трансферном рынке назывался «Питтсбург». Однако «пингвины» так толком никого и не продали, кроме запасного вратаря Алекса Недельковича — более того, они даже чаще покупали, пусть это зачастую были хоккеисты, от которых избавлялись их прошлые клубы.

При этом «Пенс» всё ещё имеют на руках минимум трёх заметных возрастных игроков, которые с текущим клубным курсом просто не нужны команде. Это 32-летний Рикард Ракелль и 33-летний Брайан Раст: вингеры, которые в прошлом году набрали 70 и 65 очков соответственно, а также у них отличные по нынешним временам контракты на $ 5 млн и $ 5,125 млн. У Раста ещё и нет никаких пунктов о запрете на обмен, поэтому клуб может выбрать наилучшее для себя предложение.

Рикард Ракелль и Брайан Раст Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Кроме того, есть слухи и об обмене Эрика Карлссона, однако им мешают два обстоятельства. Во-первых, защитник якобы готов перейти только в претендента на чемпионство. Свежо предание — это же доносилось и два года назад, когда ЭК65 уходил из «Сан-Хосе». Во-вторых, Кайл Дубас якобы не хочет удерживать зарплату, а ведь частично «акулы» до сих пор платят игроку. Карлссон за $ 10 млн, $ 7,5 млн или $ 5 млн — это три совершенно разных случая с разной ценой, и понятно, что в первом варианте желающих будет очень мало.

Ну а на Раста и Ракелля, если верить инсайдерам, пока выставляют весьма высокую цену. Однако американские журналисты считают, что шансы увидеть обоих форвардов в составе «пингвинов» в октябре минимальны.

«Сан-Хосе»: Марио Ферраро

«Акулы» на рынке безумных переплат смогли решить проблему попадания в пол зарплат, при этом не выписав плохих сделок. В первую очередь команда потратилась на усиление защиты: забрала с драфта отказов «Сент-Луиса» Ника Ледди, дала большой контракт Дмитрию Орлову, а также предоставляет Йону Клингбергу давно забытую возможность стать основным атакующим защитником команды.

Естественно, все эти люди будут играть: с учётом одногодичных контрактов Ледди и Клингберга им ещё и надо будет набивать цену на дедлайне. Ледди и Орлов наверняка забирают два места леворуких защитников: третье, по логике, должен занять Шакир Мухамадуллин, который получил хвалебные отзывы о своей игре в прошлом году. Не забудем и о многочисленных молодых игроках команды, которые будут грызться за место под солнцем в тренировочном лагере.

И вот так получается, что четвёртым лишним леворуким защитником остаётся Марио Ферраро – 26-летний игрок с зарплатой $ 3,25 млн и одним годом по контракту. Это выглядит идеальной ситуацией для обмена, и сам хоккеист якобы готов покинуть клуб. Ферраро не смог стать лидером обороны клуба, которым его рисовали смелые прогнозы после первых удачных матчей, однако делающий больше сотни блок-шотов и силовых игрок легко может дополнять более атакующего и звёздного партнёра.

«Коламбус»: Егор Чинахов

«Я удивлён, что агент Шуми Бабаев пошёл на публику. Но я не удивлён запросом на обмен, потому что мы говорили об этом. Когда Чинахов вернулся после травмы, он уже не был тем Чинаховым, на которого мы надеялись, и в конце концов его списали со счетов. Я уже поговорил с другими командами. Однако я не собираюсь обменивать его только потому, что Шуми сказал его обменять», — сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл после того, как и игрок, и его агент выразили недовольство тем, как главный тренер Дин Эвасон использовал игрока.

При этом на обмен Чинахова влияют как минимум его травматизм и история с операцией. С другой стороны, у Егора есть крайне успешный опыт игры в звене с Марченко и Монаханом, которое в какой-то момент было одним из самых эффективных в лиге. Среди претендентов на форварда назывался «Баффало»: драфтовавший хоккеиста экс-менеджер «мундиров» Ярмо Кекяляйнен работает там советником.

Егор Чинахов Фото: Jason Mowry/Getty Images

Однако сейчас самым логичным местом для такого обмена выглядел бы «Питтсбург», где трансфер Чинахова стал бы частью компенсации в переходах указанных выше Раста или Ракелля. «Коламбус» забрал бы опытного игрока, так нужного команде сейчас, а Чинахов в Пенсильвании ещё успел бы поиграть с суперзвёздными центрами и получить множество игрового времени.

«Флорида»: освободить место под потолком

«Пантеры» смогли совершить то, что казалось невозможным, сохранив одновременно и Брэда Маршана, и Аарона Экблада, и Сэма Беннетта. Каждый из этих игроков сделал «пантерам» скидку в $ 1,5-2 млн — впрочем, у Маршана деньги расписаны на несколько лет вперёд, до 2031-го форвард вряд ли доиграет в лиге. Однако в НХЛ никого на понижение переподписать нельзя, команда после всех этих шагов превышает потолок зарплат на $ 3,725 млн.

Понятно, что никого из лидеров на многолетних контрактах отдавать не будут. Уже месяц говорится об обмене 32-летнего Эвана Родригеса — универсального форварда, который может сыграть и на фланге, и на центре. Эван стабильно даёт около 40 очков за сезон и не имеет пункта о запрете на обмен. Только получает форвард $ 3 млн в год, а команде нужно расчистить чуть больше.

Варианта здесь два. Команда может обменять ещё и 26-летнего Йеспера Боквиста с зарплатой в $ 1,5 млн — однако его востребованность явно не будет такой же высокой, как у Родригеса. Есть и более простое решение: начать сезон не с 23 игроками в основе, а с 22, отправив в АХЛ кого-то из хоккеистов четвёртого звена на минимальной зарплате. Правда, есть небольшой риск потерять кого-то из них на драфте отказов.