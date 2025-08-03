«Радулов — как волк. Чует твой страх». Истории чемпионского «Локомотива»

Сегодня день чемпионского парада «Локомотива», и, похоже, в летопись российского хоккея ярославский праздник будет занесён с пометкой «многострадальный». Здесь и сдвинутая на несколько месяцев с момента триумфа дата, и сенсационный уход главного тренера Игоря Никитина с помощниками в ЦСКА, и история с перстнями, которая последние дни будоражит хоккейную общественность.

Предлагаю оставить прения вокруг взаимоотношений боссов «Локо» с бывшим наставником на их усмотрение. Парад – не победа, а пусть и знаковое, но лишь её продолжение. Кому надо, тот от него кайфанёт, другой – посудачит об обидах, а мы в этот важный для Ярославля день вернёмся непосредственно к хоккейной кухне. Пусть лучше в летописи будет больше ярких, поучительных, трогательных и занятных историй о пути железнодорожников к триумфу.

Одно добавлю. Эти штрихи к чемпионству собирал урывками всё лето, и главным фигурантом будет как раз Никитин. Если у читателя возникнет вопрос — нормально ли приняли игроки неожиданный уход своего вожака? — то отвечу утвердительно. Аргументацию не приведу по этическим соображениям, но она вполне себе исчерпывающая.

Чемпионская раздевалка «Локомотива» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

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Сразу после майского финала я здесь же, на «Чемпионате», касался главной лирической и драматической составляющей успеха «Локомотива», но всё-таки хотелось узнать, как она звучала внутри. В чемпионский год ни на собраниях, ни в раздевалке о трагедии-2011 не прозвучало ни слова, а вот сезоном ранее случился эпизод «до мурашек».

«Локомотив» после достаточно уверенной регулярки в 1/8 финала попал на разобранный ЦСКА, заметно просевший после двух кубков подряд. Предстартовые расклады – сплошь в пользу подопечных Никитина, но первая игра дома – шоковые 0:4. Ребята и сейчас помнят общие ощущения от игры: «Они три года подряд нас до этого выбивали, и мы просто сыграли провально. Безнадёга. Словно увидели эти четыре буквы, и всё перестало получаться».

В день второй встречи тренер отменил утреннюю раскатку. Вместо занятия на льду команда приехала на мемориал в Туношну. Долгое молчание, все в своих мыслях, кто смотрит на реку, кто – на обелиск.

Тишину нарушил Никитин: «Все всё поняли?»

И далее все беззвучно проследовали в автобус.

Больше армейцам поднять головы не дали.

Кубок Гагарина на месте трагедии «Локомотива» в Туношне Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

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С тем проигранным матчем ЦСКА в феврале 2024-го связана ещё одна история. Мне её рассказали, когда я наводил справки по одной из сюжетных линий финала с «Трактором». Помним же волну восхищений челябинской фан-зоной с немым укором в адрес «Локомотива» по поводу антуража вокруг финала или возглас «За «Трактор» болеет вся страна, а за «Локомотив» – только Ярославль», самонадеянно брошенный в микрофон ведущим челябинского геймдея на арене?

Так вот, ничего из происходившего никак на игроков «Локо» не влияло. Зато под разговор о народной любви услышал, как на ту игру с ЦСКА, когда команда наконец ехала на арену в роли фаворита в противостоянии с вечными обидчиками, все тротуары были заполнены фанатами. За три часа до игры люди вышли на прилегающую к «Арене-2000» Институтскую улицу, чтобы напутствовать своих любимцев. Файеры – как на турецком футболе, и команда проехала сквозь эти дымы.

— В своей карьере я не видел ничего подобного, — запомнились всем слова многоопытного Сергея Андронова, который капитанил в «Локо» образца позапрошлого сезона.

Напомню ещё раз, тот матч «Локомотив» проиграл.

***

Проиграл в итоге и финал. Честно, кажется, что ребята по-прежнему в шоке, несмотря на то что исправились спустя год. Называются следующие отягчающие обстоятельства: «мы были фавориты», «кубок, который город ждал столько лет, вот он, стоит перед трибунами, а потом на их глазах его поднимает соперник», «Вовченко должен был дать нам сверхмотивацию своей фразой: «Мы едем в Ярославль за кубком» после двух побед «Магнитки», а в итоге вместо того, чтобы наказать его за самонадеянность, дали ему забросить победную шайбу».

Раздевалка проигравших. Взгляды в пол, разбитые надежды, из соседней отчётливо слышно ликование чемпионов. Крах.

Слово берёт Никитин:

— Ребят, запомните эти эмоции. Переварите их за лето.

Просто дал понять, что ты должен принять этот крах, чтобы никогда не допустить его повторения.

Финала с «Магниткой» коснулись в дальнейшем всего один раз. На первом собрании Никитин просто уточнил, все ли выполнили его наказ. Когда команда в матче за Кубок Открытия разобралась с «Магниткой», игроки ждали, что тренер сделает какую-то отсылку. Ничего подобного не произошло. Больше к этой теме никто не возвращался.

***

Интересно, что по ходу чемпионского сезона никогда не звучало и слово «кубок». Если в литературе был «тот, кого нельзя называть», то в «Локомотиве» «то, что нельзя было упоминать» звучало в разговорах, как «цель, к которой мы идём».

Долгожданный Кубок Гагарина «Локомотива» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

***

«Если бы у нас тогда с «Магниткой» был Радул, мы бы их раз***ли в кашу», — такие слова слышал неоднократно. Причём специально не меняю последний глагол на какую-то более литературную версию для более правильного понимания акцентов.

Один из аргументов приведу прямой цитатой, которая обязательно понравится Василию Глотову и всем любителям в соцсетях и на трибунах прилепить Радулову оскорбительный, как им кажется, эпитет, скажем так, из мира животноводства. В «Локомотиве» трактовка совершенно другая.

«Радулов – как волк. Волки же с обострённым восприятием, чуют твой страх, чуют любую эмоцию. Он всегда видел, когда кто-то на лавке потух или испугался. И либо тебе напихает, либо наорёт, либо, наоборот, пошутит. И все его методы работают. Просто невероятное чутьё на то, что творится у человека в душе и как его вернуть на нужную волну. Не-ве-ро-я-тно-е».

Ещё одна хорошая:

«Ведём, допустим, 2:0 и пропускаем какой-то нелепый гол. Он по всей лавке пройдёт, всем постучит своим «бу-бу-бу» голосом: «Ребят, да это всё херня. Надо-надо, давай-давай».

Как конкретно Александр заводил конкретных игроков – это сразу в какой-нибудь «Камеди Баттл», но, увы, лучше оставлю эти этюды для каких-то будущих времен.

***

Все мы не раз слышали, что Радулов не умеет проигрывать даже в приставку, заводится с полоборота и вообще является ходячей электростанцией. Что такой перманентный азарт может дать команде, помимо энергетики на льду и скамейке?

На одной из первых летних тренировок «Локомотив» отрабатывал стандартные выходы «три в два». Атака с ходу в таких упражнениях идёт до броска, а там – либо гол, либо шайба отлетает от вратаря, атакующие подбирают вторую и отдают под бросок на синюю защитнику, сами же отрабатывают действия на пятаке. У Радулова – своя игра.

Отбивает вратарь в угол, ветеран ускоряется за той же шайбой и снова вылезает к воротам, чтобы затолкать хоть как свой гол.

Другие нападающие посмотрели на прославленного, и через неделю такие моменты «доедали» уже все остальные. Остервенение в желании забросить во что бы то ни стало явно лишним не кажется.

Забрать своё. Не этого ли не хватило «Локо» образца финала с «Магниткой»? Вполне себе пятый элемент.

Александр Радулов с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

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Про то, что «Локомотив» в матчах с аутсайдерами лиги играл под нагрузками, рассказывал в мае, но сейчас этот сюжет дополнительно раскрасим фактурой.

Перед шестидневным выездом «Сочи» — «Витязь» — «Куньлунь» у команды усиленные тренировки, с «выкаткой» — большой беговой нагрузкой на льду в концовке. На встречах никто не чувствует толком ног, на юге побеждают с трудом, в Подмосковье – 0:2 после первого.

Никитин в перерыве: «Да мне плевать, выиграете вы сегодня у «Витязя» или нет. Мне важно, чтобы вы выиграли у себя. Знаю, что у вас не бегут ноги, что лёд вязкий. Но там, куда мы идём, будет ещё сложнее. Учитесь побеждать себя и обстоятельства».

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Ставить игроков в ситуации, когда надо здесь и сейчас испытать себя для того, чтобы в решающий момент верить в себя и свои силы вообще — так понял, это фишка Никитина. Не могу утверждать, уникальная ли даже на уровне КХЛ, может, кто-нибудь поправит, но, допустим, в концовке важного матча с топовым соперником при минимальном перевесе в свою пользу против самой грозной атакующей силы противника выпустить на точку четвёртого центра с логикой «понюхать пороху финального штурма» — я ранее о таких методах не слышал.

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Железная дисциплина – в подкорке. Вряд ли разобью чьи-то розовые очки, если скажу, что в КХЛ есть традиция, что домашняя команда после игры в автобус гостевой поставляет пиво. Когда 20 литров, когда 40. Как говорится, по запросу. Это в порядке вещей, и никто из тренеров глотки или бутылки считать не будет. У «Локомотива», если не считать окончания каких-то серий игр перед небольшими выходными, потреблялось три-пять литров на команду. А бывало и 0. Без какой-то муштры или увещеваний. Так получалось само собой.

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Идеальная команда вроде бы рисуется, но и к ней предпринимались дисциплинарные меры. 7 марта «Локомотив» пропускает четыре сухие шайбы от «Динамо» в третьем периоде и отдаёт игру с 3:1. На следующий день должен быть выходной. Многие хоккеисты планировали его провести в Москве. Позвали жён, забронировали отели.

В раздевалке объявление: «Завтра утром собираемся на арене».

Можно представить, что можно подумать про тренера при таком раскладе. В «Локомотиве» никто в сторону тренера не пикнул даже в личных разговорах.

Утром обсудили произошедшее, состояние команды. Вышли на лёд, отработали так, что показали тренеру — его слова дошли до каждого.

Никитин считал эмоцию команды: «Вот так вот, ребят, только вместе. Как сегодня работали – переносим на игру».

Игорь Никитин взлетает над чемпионским льдом Ярославля Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

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Когда мне рассказали эту историю, то сразу же прицепом пошла тема из Кубка Гагарина — 2024. Во втором раунде «Локо» доигрался до 3-3 в четвертьфинальной серии с «Авангардом». Собрание перед седьмой игрой. Вместо разбора большинства и меньшинства включают видеоряд, как игроки на льду реагируют на ту самую переломную серию с ЦСКА, о которой я упоминал в самом начале материала. Что ни гол, то игроки и на льду и лавке образуют чуть ли не кучу малу, братания идут, будто забросили в овертайме седьмого матча. Следом включают празднования голов в серии с «Авангардом». Вялые похлопывания, минимум участия партнёров. В общем, без огонька.

И в концовке, как мы уже понимаем, никитинская стандартная фраза: «Думаю, всем всё понятно без пояснений?»

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Вообще, если бы на основе услышанного меня попросили бы дать свою версию методики Никитина, то явно акцент в ней сделан на понимание каждым происходящего на льду и в команде через яркие и действенные примеры или образы.

Возвращаемся к предыгровым собраниям, которые за редким случаем во всех командах одинаковые. Разбор спецбригад соперника, выход из-под давления, какие-то нюансы по вбрасываниям, построению, что-то по индивидуальным особенностям игроков. В «Локомотиве»-2024/2025 некоторые собрания проводили сами игроки. Сами готовили нарезки с видеотренером, сами объясняли, называли свои версии оптимальной игры.

Здесь, как очевидно, как раз прокачивается то самое понимание, но ещё и нешаблонность происходящего в антураже школьного урока позитивно влияет на атмосферу.

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Самой позитивной в плане атмосферности общекомандной посиделкой называли вечер в Сочи незадолго до старта плей-офф. Игроки собрались без тренерского штаба, и в какой-то момент началась игра, суть которой в том, что каждый встаёт и говорит про следующего какой-то хороший факт, а затем – какой-то плохой. Кто-то отшучивался, мол, что ты мне пас не даёшь, кто-то поднимал серьёзные поведенческие темы, однако ярче всех на этом вечере откровений проявил себя Рихард Паник.

Словак, получив слово, с высоты прожитых лет пошёл по серьёзной теме: «Ребята, мы слишком просто реагируем на победы. Это неправильно. У нас даже нет победной песни в раздевалке. Мать вашу, если мы достигнем цели, которую перед собой ставим, то через 20 лет я хочу в своей машине включать песню, которая будет напоминать мне о вас. А у нас её нет».

Буквально на следующий день в командном чате прошло голосование, и победным гимном «Локо» стала песня Abba Gimme, gimme, gimme.

Приятного прослушивания в 2045-м, Рихард.

Рихард Паник с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

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К дисциплине, пониманию своих задач и средств к их достижению добавляем атмосферность и сплочение. Все три компонента воедино слились на дне рождения сына Александра Радулова. 47-й номер собрал всю команду на большой праздник с развлечениями для детей и взрослых. Ровно в 21:30 ресторан опустел как по свистку. Наутро была тренировка.

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Возвращаясь к шведским музыкантам, мощнее всего их неофициальный гимн «Локомотива» в плей-офф звучал после седьмой игры с «Авангардом». Ту победу во втором овертайме многие называли главной в сезоне.

Как мы знаем, «Локомотив» с 3-1 в серии довёл дело до 3-3, а в третьем периоде решающей седьмой игры пропустил дважды и с 2:0 получил овертайм. Вот она, квинтэссенция всего сезона. Тест на методы главного тренера. Как усвоили науку побеждать, как поняли.

Каких-то громких выступлений а-ля в знаменитой документалке не звучало. Но в памяти лучше других остались слова Андрея Сергеева.

«Братцы, мы столько впахивали, чтобы так тупо закончить, что ли? Я не готов».

Если не ошибаюсь, за два овертайма у Омска особо острых атак-то и не было.

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Заканчивать надо хорошей байкой с финала, но особо сильных откровений у меня для вас нет. Все темы, которые обсуждались на всяких «народных вече» в разных областях интернета вроде высказываний Бенуа Гру о Данииле Исаеве, судейские моменты или чисто хоккейной «Как закрывали Макса Шабанова», в комментариях игроков уже не кажутся острыми. Проще говоря, на сопутствующую пену никто особо даже не смотрел.

Поэтому финал будет в стилистике Игоря Никитина. Поучительный и с примером.

Можно догадаться, что какую-то часть из услышанного мне пришлось цензурировать и заверять вопросами: «А это можно напечатать?» Естественно, хватало эпизодов, на которые было наложено вето, чтобы избежать двояких трактовок или ещё чего похлеще.

Одну такую я изложу. Надеюсь, ребята не обидятся за самоуправство, а фигурант – Егор Сурин, с которым я не знаком, – поймёт всё правильно. Судя по его странице в соцсетях, почему-то в этом уверен.

«Локомотив» выиграл четвёртую встречу в Омске, счёт в серии – 3-1, юный форвард, видимо, поймал состояние «море по колено» и выдал партнёрам в самолёте по пути домой: «Хорошо, что следующая игра – ранняя. Потом выходные. Вечер свободный».

Егор Сурин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Опытные партнёры, знающие, что с хоккейными богами не шутят, тут же зашипели на молодого.

Когда пришло время седьмой игры, шипение в его адрес превратилось в «молись, б*я».

Можем представить, как Сурин молился в овертайме. А заодно понимаем, почему он был самым счастливым в чемпионской раздевалке.

Его пример – другим наука.