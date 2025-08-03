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История Брайана Спенсера из НХЛ, хоккеиста НХЛ убили, трагическая история хоккеиста Баффало

«Я устрою революцию против телевидения». Игрока НХЛ и его отца убили с разницей в 18 лет
Родион Власов
История Брайана Спенсера из НХЛ
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Жизнь Брайана Спенсера была похожа на голливудский фильм, но счастливой концовки не вышло.

Современный спорт всё больше превращается в игры детей богатых родителей, и это касается далеко не только России. Даже НБА с её традиционным гетто-уклоном постепенно теряет ту странную идентичность с налётом уголовщины, которая так отличала Ассоциацию ото всех остальных. В НХЛ постепенно ушли в прошлое игроки, поднявшиеся с самых-самых низов, для которых спорт был единственным шансом пробиться в люди: такие стереотипные «канадские лесорубы». Что ж, это лишняя причина вспомнить одну из самых безумных и трагичных историй за 100 лет существования НХЛ.

Начало пути Брайана Спенсера абсолютно типично для канадского хоккеиста: детство в маленькой деревушке, удалённой от больших городов; долгие часы на открытом катке, который обустраивал отец хоккеиста. Потом одноклубники Спенсера говорили, что он просто не знал, как вписаться в жизнь большого города. Они считали, что для Брайана было бы лучше, если бы будущий хоккеист и остался в своём посёлке на две с небольшим тысячи зрителей. Однако Спенсер и его отец гнались за мечтой об НХЛ.

Брайан не обладал большим мастерством, однако пробивал себе путь другими качествами. Среди них были максимальная старательность, постоянное стремление играть в тело и всегда прессинговать соперника, самоотверженность и даже готовность подраться. Ещё в юниорской лиге форвард заработал прозвище Спиннер: если вы помните игрушку, ставшую хитом 2017-го, то поймёте, как играл Спенсер. Такие ребята котируются во все времена, вот и Брайана в 1969-м в пятом раунде задрафтовал «Торонто».

Через год Спенсер пробился в основной состав «листьев». 12 декабря 1970-го игру «Торонто» с «Чикаго» должны были показать на всю Канаду по главному местному телеканалу CBC. Это не было дебютом игрока в лиге, однако у Брайана должны были взять интервью в перерыве, о чём он сообщил отцу Рою. Радостный Спенсер-старший купил новую телевизионную антенну, устроил дома вечеринку и пригласил на неё всех друзей, пообещав по такому поводу проставиться. «Устрой там ад, сынок, мы невероятно горды», — отправил Рой телеграмму своему сыну.

Однако планы CBC поменялись. Родная деревушка Спенсера Форт-Уэйт находится в провинции Британская Колумбия, столицей которой является Ванкувер. «Кэнакс» в том сезоне дебютировали в лиге, и телевизионные боссы решили показать в Западной Канаде игру «Ванкувера» с другими новичками лиги из «Калифорнии». Спенсеру-старшему были безразличны «Кэнакс», он поехал на ближайшую телевизионную станцию в городе Принс-Джордж разбираться, почему матч «Торонто» отменили.

К сожалению, Рой Спенсер поехал не просто ругаться с телевизионщиками, но ещё и захватил с собой пистолет. Сначала он просто кричал на встреченных им репортёров, а потом, размахивая оружием, выгнал работников из новостной студии, желая лично посмотреть на то, как всё это работает и почему «Торонто» не показывают. Спенсер выстроил работников станции у стенки и заявил им: «Я убивал раньше, когда служил в спецназе, но сейчас не хочу никого убивать. Я хочу устроить революцию против CBC».

Обложка газеты, посвящённая инциденту

Обложка газеты, посвящённая инциденту

Работники телестанции пытались объяснить отцу хоккеиста, что «Торонто» они в эфир поставить не могут. В отличие от России, американские телеканалы не имеют одной общенациональной трансляции: их сеть вещания состоит из конгломерата небольших станций в разных городах страны. Та станция, которую захватил Спенсер-старший, в тот день могла показать только игру «Ванкувера». Когда он это понял, то приказал отключить канал от эфира: «Если я не могу посмотреть хоккей, то никто не сможет». После этого Принс-Джордж и окрестности какое-то время наблюдали чёрный экран телевизора.

Вскоре здание окружила полиция, которая попросила Спенсера сдать оружие. Однако отец игрока начал стрелять, ранив одного из полицейских в ногу. Правоохранители открыли ответный огонь на поражение, убив Спенсера-старшего на месте. Некоторые источники сообщают, что это произошло как раз в тот момент, когда Брайан Спенсер давал интервью на матче «Торонто». На следующий день хоккеист все равно вышел на лёд и набрал 0+2 в игре с «Баффало».

Однако, как оказалось, это и стало началом конца карьеры Спенсера. Ему передались проблемы отца с алкоголем, а ужасная смерть ситуацию только усугубила. В 1972-м «Торонто» не защитил игрока на драфте расширения, Спенсер перешёл в новорождённые «Айлендерс». Одноклубник форварда Терри Крисп потом рассказывал прессе: «Страстью Спенсера было оружие, у него были и пистолеты, и винтовки. Он был настолько увлечён этим, что даже показывал их гостям. Я просил их убрать».

В 1974-м Спенсер оказался в «Баффало» и быстро стал любимцем раздевалки. Например, Брайан мог выйти из душа на руках и выключить воду ногами. Спиннера считали забавным эксцентриком и прощали ему даже то, что он возил на выезды большой охотничий нож. Однажды экипировщик «Сэйбрз» спросил у Спенсера про смерть отца: тот сорвался и заявил, что «кто-то за это однажды заплатит». По свидетельствам местных журналистов, хоккеист хранил имена полицейских офицеров, которые застрелили его отца.

Брайан Спенсер

Брайан Спенсер

Фото: Robert Shaver/Getty Images

В 1980-м Спенсер завершил карьеру и переехал жить во Флориду, где он поселился в трейлере: до этого он успел дважды развестись, попутно заведя пять детей. Жена звезды «Сэйбрз» Рика Мартена, с которым Брайан дружил, говорила: «Спиннер был просто большим плюшевым медвежонком, которого использовали все подряд — и женщины, и люди, которые прикрывались его статусом звезды». Бывшего хоккеиста несколько раз арестовывали за вождение в пьяном виде, отобрали права — параллельно Спенсер подсел на наркотики.

В 1987-м Спиннер чуть не попал на электрический стул из-за дела об убийстве пятилетней давности. В 1982-м бывший хоккеист сожительствовал с проституткой: она однажды пожаловалась ему на клиента, который мог преследовать её: через день он был найден мёртвым. Спустя пять лет делом снова занялась прокуратура, которая надавила на бывшую подружку Спенсера, на тот момент уже успевшую остепениться и выйти замуж. Она была вынуждена дать показания на бывшего хоккеиста, но суд присяжных оправдал Спенсера из-за недостатка доказательств.

Друзья, адвокат и даже полицейские просили Брайана уехать куда-нибудь подальше из Флориды, бывший одноклубник по «Айлендерс» даже предлагал хоккеисту хорошую работу, однако тот отказался. В июне 1988-го Спенсер и его друг кутили в барах, купили себе несколько доз и ехали в грузовичке хоккеиста. Когда они остановились в не самом благополучном районе, их путь преградила машина, двое вооружённых людей потребовали от пассажиров грузовика отдать их деньги. Друг Спенсера отдал $ 3, а сам Брайан отказался, после чего был убит на месте. Бурная жизнь закончилась из-за крошечной даже по меркам 80-х суммы, бывшему хоккеисту было лишь 38.

Биография Спенсера звучит как голливудский фильм — и канал CBC (тот самый, с которого всё и началось) в 1993-м действительно снял телефильм об игроке с названием, которое на русский можно примерно перевести как «Большой штраф». В наше время представить такую судьбу уже гораздо сложнее, чем 40 лет назад.

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