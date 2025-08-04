КХЛ нужен сильный «Салават Юлаев». Нельзя допустить банкротства Уфы

В то время как некоторые клубы КХЛ жируют, скопом заключают контракты с хоккеистами и выписывают им огромные зарплаты, в «Салавате Юлаеве» пытаются выживать. Российский хоккейный гранд, выигрывавший Кубок Гагарина в 2011 году, столкнулся с серьёзным урезанием бюджета и теперь вынужден считать каждую копейку. Уфимцы будут стремиться уложиться в пол зарплат (475 млн рублей), а в такой ситуации ни о каких больших амбициях говорить не приходится.

«Уровень зарплат игроков в новом сезоне скорректирован. С рядом хоккеистов нам придётся расстаться, так как наши финансы ограничены. Работаем над ликвидацией всех задолженностей, власти республики нам помогают. Планируем провести сезон без превышения наших имеющихся финансов», — корректно заявил генеральный директор клуба Ринат Баширов.

В прессе постоянно появляются новости о судебных исках к клубу, болельщики переживают за будущее команды, а в «Салавате» теперь вынуждены зарабатывать на сделках вроде недавнего обмена в Уфу Сергея Андронова и Дмитрия Юдина из СКА. Армейцы, напомним, доплатили уфимцам, чтобы те забрали игроков под свой потолок зарплат, превышение которого «Салавату» не грозит, попутно доплатив коллективу из Башкортостана за такую услужливость. На днях и с Андроновым, и с Юдиным ожидаемо расторгли контракты. При этом о расторжении объявила лига, а клуб на своей странице в соцсетях не обмолвился и словом.

Виктор Козлов с игроками «Салавата Юлаева» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уже сейчас видно, что основная оптимизация бюджета юлаевцев будет проводиться за счёт серьёзного урезания крупных контрактов. В такой ситуации в планы клуба явно не вписываются тяжёлые соглашения иностранцев Джоша Ливо (110 млн рублей за сезон) и Александра Хмелевски (80 млн рублей за сезон). Поговаривают, что оба форварда покинут Уфу, а уж подписание Ливо на два года на такие огромные деньги изначально выглядело менеджерской ошибкой.

Уже расторгнуто 45-миллионное соглашение с защитником Динаром Хафизуллиным, чей оклад нынешнему «Салавату Юлаеву» не по карману. Наверняка что-то будут делать с контрактом вратаря Александра Самонова в 35 млн рублей. Тем более что отлично себя проявляет молодой и гораздо менее оплачиваемый Семён Вязовой.

Клубу очень повезло, что удалось договориться о продолжении сотрудничества с главным тренером Виктором Козловым, а убеждать его остаться в Уфе в раздевалку приходил лично глава республики Радий Хабиров.

Во многом благодаря работе Козлова «Салават Юлаев» в прошлом сезоне прыгнул выше головы и даже дал бой в серии плей-офф будущему чемпиону «Локомотиву». Российский специалист прекрасно ладил с легионерами, а также здорово подтянул к основе молодых ребят, вышедших на новый уровень игры.

Именно на них отныне и будет сделана основная ставка. Посмотрим, как себя покажет некогда уфимский топ-клуб в следующем сезоне, но допустить банкротства и полного финансового краха юлаевцев ни в коем случае нельзя. КХЛ обязательно нужен сильный «Салават Юлаев». Недавний печальный пример «Витязя» перед глазами. Не хочется, чтобы подобные истории повторились в лиге снова.