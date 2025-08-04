Ещё один рекорд Овечкина! Он — первый в истории НХЛ по заработку за карьеру

Номер один в истории по голам и номер один в истории – по заработанным деньгам за карьеру в НХЛ. Да, это всё об Александре Овечкине. Конечно, надо учитывать, что потолок зарплат неизменно растёт, а с ним – и доходы хоккеистов, поэтому зарплаты Уэйна Гретцки или Марио Лемье не сравнятся с нынешними. А значит, и в будущем Овечкина кто-то да обскачет по этому показателю. Ну а пока цифры такие.

За 20 сезонов в лиге капитан «Вашингтона» заработал сумасшедшие $ 161,7 млн, по данным портала Sportac. Но там не учтены бонусы за выступление по контракту новичка — а у Сидни Кросби, о котором будет ниже, учтены – поэтому приведём полные данные и для Ови — $ 173,5 млн. Вот как распределились эти заработки по его карьере:

2005-2008 годы: контракт на три года, общая сумма заработка — $ 11,5 млн

В конце августа 2005 года 19-летний Ови приехал в Вашингтон, чтобы стать его спасителем. Он подписал контракт новичка с зарплатой $ 984,2 тыс. в год. Столько же, сколько всего он получил оклада по этому контракту, он каждый сезон выбивал бонусами за выступление – по $ 2,85 млн в год.

Овечкин подписывает свой первый контракт в НХЛ Фото: nhl.com/capitals

2008-2021 годы: контракт на 13 лет, общая сумма заработка — $ 124 млн

Сейчас такие длительные соглашения запрещены Коллективным соглашением, но в те времена их ещё выписывали. И контракт Овечкина даже не стал самым длинным в истории лиги (на тот момент Рику Дипьетро «Айлендерс» выдали 15-летний контракт, за выкуп которого – страшно представить – будут платить ещё четыре года). И самым большим по средней зарплате, по данным ESPN, тоже не был, однако стал первым в истории НХЛ, общая сумма которого составила от $ 100 млн. И это был первый контракт Овечкина, по которому он вёл переговоры лично, без агента. Стороны ударили по рукам, как только это стало возможно – в январе 2008 года.

В первые шесть лет зарплата Овечкина составляла $ 9 млн, в оставшиеся годы – по $ 10 млн, бонусов за выступление в соглашении предусмотрено не было.

«Я – рисковый парень», — говорил при подписании соглашения владелец «Вашингтона» Тед Леонсис. Его риск окупился сполна.

2021-2026 годы: контракт на пять лет, общая сумма заработка — $ 47,5 млн

Оговоримся, что $ 47,5 млн – общая сумма контракта, из которой $ 9,5 млн Ови ещё предстоит заработать в этом сезоне, так что в подсчётах вынесли их за скобки.

Как и в предыдущем соглашении, Ови действовал без агента – обсуждения велись потихоньку, в течение сезона-2020/2021, а последние детали прорабатывались уже летом, по телефону.

По текущему контракту бо́льшая часть денег приходится на подписные бонусы (в сезоне-2023/2024 они достигали $ 11,5 млн, а в общем составят $ 31,5 млн).

Теперь вернёмся к Сидни Кросби – второму по заработкам за карьеру игроку в истории НХЛ, который отстаёт от Ови почти на $ 18 млн. Топ-10 выглядит следующим образом:

Александр Овечкин — $ 173,5 млн. Сидни Кросби — $ 155,8 млн. Евгений Малкин — $ 146,8 млн. Анже Копитар — $ 136,2 млн. Яромир Ягр — $ 135,3 млн. Ши Уэбер — $ 131,8 млн. Венсан Лекавалье — $ 129,8 млн. Стивен Стэмкос — $ 126,1 млн. Кэри Прайс — $ 123,5 млн. Эрик Карлссон — $ 122,4 млн.

Никто пока не знает, будет ли нынешний контракт последним для Овечкина в НХЛ или он примет решение поиграть ещё. «Пройдёт год — будем думать. Мыслей пока нет», — говорил он этим летом ТАСС. Если здоровье позволит и азарт сохранится, почему нет? Решать только ему.