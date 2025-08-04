«Барыс» нанял главного тренера, «Ак Барс» лишил Яшкина капитанства. Хоккейные итоги дня

«Спартак» и «Автомобилист» отказались от услуг двух легионеров, один из которых уже почти нашёл новую работу.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 4 августа.

ХК «Спартак» расторг контракт с защитником Михалом Чайковски

Хоккейный клуб «Спартак» и словацкий защитник Михал Чайковски договорились о прекращении сотрудничества. Как сообщает пресс-служба красно-белых, контракт с игроком расторгнут. Ранее защитник прошёл процедуру списка отказов КХЛ и был отправлен в клуб ВХЛ «Химик».

В прошлом сезоне 33-летний игрок обороны провёл за «Спартак» 40 матчей, в которых записал на свой счёт две шайбы и 12 результативных передач с показателем полезности «+7». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 словак не выступал. Всего за свою карьеру в рамках Континентальной хоккейной лиги Чайковски сыграл 444 встречи, в которых забил 64 гола и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+70».

«Барыс» объявил тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера основной команды. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон.

Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ.

Кравец начал тренерскую карьеру в 2001 году. В Континентальной хоккейной лиге он в разное время возглавлял «Витязь», «Амур», «Авангард», «Куньлунь».

Тренерский штаб «Барыса» на сезон-2025/2026



Главный тренер – Михаил Кравец

Ассистент главного тренера – Талгат Жайлауов

Тренер нападающих – Александр Савченков

Тренер защитников – Евгений Королёв

Тренер по ОФП – Денис Малинин

Видеотренер – Сергей Тамбулов – Талгат Жайлауов– Александр Савченков– Евгений Королёв– Денис Малинин– Сергей Тамбулов

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«Автомобилист» расторг контракты с нападающими Ником Меркли и Владимиром Кузнецовым

«Автомобилист» расторг контракты с нападающими Ником Меркли и Владимиром Кузнецовым. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, контракты с хоккеистами расторгнуты по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации. Сообщается, что игроки и в дальнейшем останутся одноклубниками, продолжив карьеру в другой команде. Об их переходе новый клуб объявит в ближайшее время.

Кузнецов дебютировал за «Автомобилист» в сезоне-2017/2018 и с тех пор провёл за команду в КХЛ в общей сложности 114 матчей, отметившись 30 (14+16) набранными очками. В прошлом сезоне он принял участие в 40 встречах, в которых набрал 13 (6+7) очков.

Ник Меркли пополнил состав «Автомобилиста» год назад. В прошлом сезоне на счету канадского легионера 66 матчей в КХЛ и 22 (12+10) очка.

По нашей информации, канадец Меркли в ближайшее время должен пополнить состав «Куньлуня».

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Стало известно имя нового капитана «Ак Барса» и его ассистентов

Защитник Алексей Марченко стал новым капитаном «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. На этом посту Марченко сменил чешского нападающего Дмитрия Яшкина.

«Расклад на новый сезон: Алексей Марченко — капитан, Никита Лямкин, Александр Барабанов, Кирилл Семёнов, Михаил Фисенко — ассистенты», — написано в сообщении пресс-службы «Ак Барса».

Игорь Головков объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Витязя» 35-летний Игорь Головков объявил о завершении карьеры.

«Вот какое это было путешествие», — подписал Головков своё фото в социальных сетях.

В прошлом сезоне защитник Игорь Головков достиг отметки в 700 сыгранных матчей за «Витязь». Он стал четвёртым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 700 + играми за одну команду. Также он является хоккеистом с самым большим в истории лиги отрицательным показателем полезности — «-129».

Всего в рамках КХЛ Головков сыграл 781 матч, в которых записал на свой счёт 57 (9+48) очков. В период с 10 октября 2017 года по 6 ноября 2024 он ни разу не мог поразить ворота соперников в КХЛ.