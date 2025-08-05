СКА начал предсезонку без двух лучших молодых форвардов. Чем руководствуется Ларионов?

Григорий Кузьмин и Матвей Короткий заявили о себе в прошлом сезоне, а сейчас оказались в ВХЛ.

До старта нового регулярного чемпионата КХЛ остаётся ровно месяц. Многие (пусть и не все) команды уже вышли из отпуска и вовсю готовятся к возобновлению игр.

Одной из таких команд является петербургский СКА, переживающий грандиозные перемены в это межсезонье. Громким, но при этом абсолютно логичным увольнением Романа Ротенберга и заменой его Игорем Ларионовым в начале июня дело не ограничилось – и пока лето для болельщиков армейцев напоминает американские горки с очень крутыми спусками.

Смена главного тренера повлекла за собой и полную смену концепции клуба – в наиболее популярном, но уже не единственном клубе Северной столицы в КХЛ пошли на масштабное переосмысление всего и вся, что коснулось не только спортивной, но и маркетинговой составляющей.

Сокращение бюджета, приведшее к (очередному) обратному переезду со «СКА Арены» в «Ледовый дворец» и расставанию с рядом дорогостоящих хоккеистов путём расторжения контракта, а также смена логотипа у первой и молодёжной команд и полный ребрендинг клуба ВХЛ, смысл которых вроде как лежит на поверхности (избавление от наследия прошлых лет), но рациональность которых вызывает большие вопросы – всё это изрядно проверило на прочность нервные системы поклонников СКА.

Однако и это ещё не всё, ведь трансферная кампания армейцев тоже заставляет серьёзно задуматься – подписания самого результативного защитника прошлого сезона Тревора Мёрфи и экс-динамовца Бреннана Менелла, чья карьера нуждается в небольшой перезагрузке, с учётом необходимости заполнить брешь в обороне, образовавшуюся после отъезда в НХЛ Александра Никишина, кажутся вполне резонными.

Относительно немного вопросов вызвал переход пятого снайпера «Спартака» образца предыдущего сезона Андрея Локтионова – даже в свои 35 форвард способен добавить команде продуктивности и помочь в меньшинстве, где петербуржцам также требовалось усиление после потери Захара Бардакова.

Приобретения двух последовавших за Ларионовым экс-торпедовцев Игоря Ларионова-младшего и Маркуса Филлипса уже попадают в категорию спорных – и если в игре центрального нападающего бывают проблески, когда он не находится в лазарете, то уровень канадского защитника справедливо вызывает у болельщиков СКА наибольшие опасения.

Маркус Филлипс и Игорь Ларионов-младший Фото: ХК СКА

Да и в целом состав армейцев выглядит не до конца укомплектованным для команды с большими амбициями, которой, по словам нового главного тренера, СКА остаётся – особенно это касается линии нападения, в которой из 10 лучших бомбардиров прошлой регулярки осталось всего четыре (Плотников, Хайруллин, Зыков, Воробьёв).

Особые надежды поклонники клуба связывали с двумя лучшими после Ивана Демидова молодыми форвардами прошлого сезона – Григорием Кузьминым и Матвеем Коротким, ворвавшимися в основу как раз по ходу предыдущего чемпионата.

Дуэт нападающих в какое-то время даже появлялся в одном звене с Павлом Дедуновым – во время выезда по маршруту Астана – Нижнекамск – Череповец в феврале это трио было наиболее продуктивным у СКА, а Короткий по итогам того месяца и вовсе был признан лигой лучшим новичком.

Кузьмин же после того турне стал наиболее эффективным россиянином в КХЛ – при совсем небольшом среднем игровом времени он тратил немногим более 15,5 минуты на одно результативное действие, а быстрее него среди всех игроков КХЛ справлялся только проведший феноменальную регулярку Джош Ливо.

Всего на счету 21-летнего на тот момент Григория было 21 (8+13) очко в 37 матчах регулярки, Матвей же отметился 9 (5+4) очками в 30 встречах и запомнился своей заряженностью – на этом отрезке у него аж 47 силовых приёмов, что стало шестым результатом среди всех форвардов СКА в регулярке. А ведь Короткий провёл в основе меньше половины игр.

К огромному удивлению как болельщиков, так и многих журналистов, предсезонку эта пара начала вне основного состава армейцев. Хотя казалось бы – сам Ларионов заявлял, что будет привлекать в первую команду больше молодых игроков, да и на встречах с представителями совета директоров эта тема тоже неоднократно поднималась.

Так кого же, если не двух уже проявивших себя на уровне КХЛ игроков, подтягивать к основе?

У Игоря Ларионова свой ответ – пока Кузьмин и Короткий тренируются со «СКА-ВМФ», с первой командой занимаются лидеры дошедшей до финала последнего Кубка Харламова молодёжки Никита Недопёкин, Амир Нугманов, Игнат Лутфуллин и уже знакомый с игрой в элите Иван Выдренков, а также ряд хоккеистов, в прошлом сезоне выступавших в ВХЛ – Владислав Романов, Никита Дишковский и Егор Зеленов.

Игроки ХК СКА Фото: ХК СКА

Вдобавок к этому Профессор, не сумевший заполучить в аренду из «Монреаля» одного Демидова, видимо, решил воспитать своего – старший брат Ивана Семён тоже тренируется со СКА.

Впрочем, сомнений в том, что Кузьмин и Короткий рано или поздно окажутся в основе, не возникает – эти игроки уже успели проявить себя на высоком уровне и наверняка покажут, что достойны вновь выступать в КХЛ.

А пока же банда Игоря Ларионова постепенно готовится к первым предсезонным матчам, первый из которых пройдёт уже меньше чем через две недели – 18 августа обновлённые армейцы сыграют с петербургским «Динамо».

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