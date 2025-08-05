Внезапная сила в американском хоккее. Студенческая лига завалит молодых талантов деньгами?

Студенческий спорт — культурный феномен Америки, который очень сложно объяснить иностранцу. Зачастую университетский спорт обгоняет по популярности НФЛ и НБА, хотя многие из студентов-спортсменов либо завершат карьеру, либо будут бороздить просторы низших лиг или (в случае баскетбола) европейских и азиатских чемпионатов. Однако не самый высокий класс компенсируется искренностью молодёжи, большей привязанностью «к земле» и вековыми традициями, которые хранят выпускники. В общем, это как хоккейный МЧМ для Канады, только куда масштабнее и более растянутый по времени.

Сказанное выше относится в первую очередь к студенческим баскетболу и американскому футболу, которые всегда собирают кассу. Бейсбол NCAA куда менее популярен: это связано с разветвлённой системой фарм-клубов, где обычно обкатываются лучшие молодые бейсболисты. Хоккей тоже явно уступает: не только из-за меньшей популярности этого вида в Штатах, но и из-за более низкого уровня спортсменов. Долгое время в NCAA играли в основном американцы, класс которых уступал канадцам, остававшихся в своих юниорских лигах. Однако теперь это изменится: в американском спорте произошёл тектонический сдвиг, который может повлиять и на наш хоккей.

С 1 августа игроки, выступающие в CHL (это канадские лиги Онтарио, Квебека и Запада), могут переходить в команды студенческой NCAA. До этого они считались профессионалами, даже несмотря на то, что стипендии в CHL грошовые и пусть в студенческую лигу им был закрыт. Из-за этого канадских топов в NCAA мы почти не видели — хотя «студенты» Маклин Селебрини и Адам Фантилли в последние годы начали задавать новый тренд.

Маклин Селебрини в NCAA Фото: Richard T Gagnon/Getty Images

До этого игрок, который планировал поступать в университет, выступал либо в американской USHL или школьной лиге (что и было логично для американских игроков), либо в канадской юниорской лиге второго эшелона. Спустя годы многие наверняка будут удивляться, почему в 2017-м Кейла Макара выбрали на драфте лишь четвёртым. Одной из причин этого было то, что Макар играл в слабой лиге Альберты и это влияло на оценку его таланта. Фантилли и Селебрини выбрали «Чикаго» из USHL.

Теперь многие топы CHL наверняка будут делать выбор в пользу колледжей. Календарь там менее потогонный: лишь четыре десятка матчей с учётом плей-офф (в CHL лучшие команды могут сыграть 80 раз за год). Благодаря этому остаётся больше времени для тренировок и развития, не просто так команды НХЛ начали ценить незадрафтованных выпускников NCAA за их обученность. Кроме того, в студенческой лиге меньше культурных архаизмов из юниорского хоккея, которые больше напоминали дедовщину. Кроме того, жить в кампусе крупного университета в разы интереснее, чем в крохотных канадских городках на 20-30 тысяч, где расположены многие команды CHL.

Первые ласточки уже потянулись. Университет штата Мичиган заполучил двух хоккеистов из топ-6 драфта: Кейдэна Линдстрома (№4 год назад) и Портера Мартона (№6 – в этом). Проспект «Анахайма» Роджер Маккуин выбрал колледж Провиденса. Наконец, два претендента на топ-пики-2026 тоже перешли в NCAA: защитник Китон Верхофф выбрал университет Северной Дакоты, а однозначный фаворит Гэвин Маккенна отправился в университет штата Пенсильвания. Однако их прельщают не только удобства, описанные выше, но и деньги.

Долгое время студенты-спортсмены формально считались любителями, которым нельзя было получать деньги за спортивные достижения. При этом команды NCAA отлично зарабатывают благодаря телеконтрактам и билетным сборам: матчи футбольных команд часто собирают по 100 тысяч зрителей. Тренеры студенческих команд зарабатывают десятки миллионов долларов и отказывались даже от предложений в НБА, которые были менее выгодными финансово. Однако самим игрокам де-юре доставались только стипендии. Впрочем, некоторые университеты втёмную платили игрокам, оказываясь в центре скандалов. Практику такой бесплатной игры в своё время высмеял даже легендарный сериал «Южный парк».

Однако эта ситуация полностью изменилась в 2021-м. Иск бывшего игрока в американский футбол Шона Элстона против NCAA дошёл до Верховного суда США. Суд единогласно встал на сторону истца, отменив ограничения по выплатам студентам-спортсменам. После этого NCAA ввела так называемые NIL-контракты. NIL на русский переводится примерно как «имя, имидж и образ»: игроки могут зарабатывать деньги за рекламу, автограф-сессии и другие виды коммерческой деятельности.

Естественно, больше всех стали зарабатывать игроки в американский футбол и конкретно представители самой важной позиции в этой игре — квотербеки. В топ-20 самых больших NIL-контрактов входит 17 футболистов и три баскетболиста. Лидер — квотербек университета Техаса и представитель знаменитой в НФЛ семьи Арчи Мэннинг, получающий $ 6,8 млн в год. На втором месте – другой квотербек из Майами Карсон Бек, но разрыв довольно велик, Бек получает $ 4,3 млн.

Арчи Мэннинг зарабатывает больше, чем многие игроки первого звена НХЛ Фото: Todd Kirkland/Getty Images

На этом фоне деньги Маккенны могут показаться скромными: лишь $ 700 тыс. в год. Однако нужно понимать, что и хоккей уступает футболу в размахе, и сам Маккенна пока не провёл ни одной игры против взрослых спортсменов: однако уже сейчас он зарабатывает деньги, сопоставимые с контрактом новичка ($ 950 тыс.). Кроме того, упомянутый выше Бек провёл в университете все четыре года, а Маккенна задержится максимум на два года: в НФЛ и НБА на драфт спокойно могут выходить выпускники-бакалавры. Интересно, что деньги университету штата Пенсильвания даёт владелец «Баффало» Терри Пегула, только этот фактор никак на судьбу Гэвина на драфте повлиять не может.

Понятно, что все эти нововведения резко бьют по канадским юниоркам: фактически у игроков старше 18 не остаётся мотивации там играть. На этом фоне руководство CHL приняло решение расширить лимит на иностранцев: теперь команды могут заявлять трёх легионеров вместо двух. Кроме того, в новом году команды НХЛ могут отправлять на уровень АХЛ одного 19-летнего хоккеиста: в прошлом такая ситуация была невозможна из-за специального соглашения между двумя лигами.

Однако это проблемы американцев, российскому хоккею тоже есть о чём побеспокоиться. В последние годы проблема массового оттока молодых россиян в канадские дебри была почти решена, но теперь на горизонте появляется большой, зубастый и агрессивный конкурент, который может дать хорошие деньги. Понятно, что до уровня Маккенны мало кто сможет допрыгнуть, однако всё равно это условия куда лучше тех, что есть в ВХЛ и МХЛ. В европейском баскетболе уже бьют в набат: отток местных игроков в NCAA стал таким мощным, что даже «Реал» и «Барселона» рассматривают возможность закрытия своих академий. Как решать эту проблему, пока непонятно.