«Трактор» сформировал тренерский штаб, «Авангард» ждёт Маклауда. Хоккейные итоги дня

В «Ак Барсе» объяснились за проваленную селекцию, а агент Кузнецова ответил, может ли его клиент вернуться в СКА.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 5 августа.

«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ

Челябинский «Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

В новый тренерский штаб вошли:

Бенуа Гру — главный тренер;

Рафаэль Рише — ассистент главного тренера;

Марио Рише — ассистент главного тренера;

Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;

Петер Шкрабел — тренер вратарей;

Александр Соловьёв — тренер-аналитик;

Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;

Михаил Бутуев — тренер по ОФП.

Отмечается, что в межсезонье Континентальной хоккейной лиги команду покинули пять представителей тренерского штаба: Борис Миронов, Юрий Кузьменков, Максим Смельницкий, Даниил Бабенко и Владимир Гапонов.

Сопин ответил на вопрос, при каком условии Маклауд вернётся в «Авангард»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос, при каком условии нападающий Майкл Маклауд вернётся в стан «ястребов». Форвард ранее был обвинён в сексуальном насилии, однако позже оправдан в канадском суде.

– Есть обновления по ситуации с Маклаудом?

– В ближайшие две недели прояснится его статус в НХЛ – будет ли ему разрешено вести переговоры с клубами или нет. От этого будет зависеть его судьба в Северной Америке. Если ему откажут в продолжении карьеры в НХЛ или команды оттуда не захотят нести репутационные риски и потери и не станут подписывать с ним контракт, то он вернётся в «Авангард».

– То есть либо НХЛ, либо «Авангард»?

– Мы других вариантов не рассматриваем. Обмен его прав не обсуждается. Ждём его в КХЛ только в «Авангарде».

– Готовы ждать его только две недели, не больше?

– Наша позиция с Буше – хотим видеть его сейчас, с первых дней. Но ситуация сложилась так, как сложилась. Две недели – не критическая дата, мы можем подождать. При условии, что он вернётся к нам, – сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал провал селекции

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о селекционной работе казанского клуба и ответил на критику данного аспекта команды.

– У вас впереди второй год работы в Казани, он во многом может стать определяющим, как оцените селекцию команды?

– Наличие контракта не гарантирует, что игрок или тренер доработает его до конца. Мы концентрируем на этом внимание, делаем свою работу. Если говорить о селекции, то ещё на весенней пресс-конференции я озвучивал, какие позиции мы хотим укрепить. Что-то удалось осуществить, что-то – нет. Работа в этом направлении идёт. Наша цель – не подписывать громкие имена, а сбалансировать команду. Ищем игроков не на эмоциях.

– Многие критикуют селекционную работу «Ак Барса» в это межсезонье.

– Повторюсь, мы не гонимся за громкими именами. Есть такая шутка, но она даже философская: «На всемирной встрече пессимистов приняли решение больше не собираться». Мы не пессимисты. Если бы мы не были уверены в том, что готовы сделать шаг выше, то я перед вами сейчас не стоял бы. Мы знаем, что нужно делать, донесли это до ребят. Летние тесты и медосмотр показали, что ребята вернулись из отпуска в лучшем состоянии, чем годом ранее, в этом компоненте мы стали сильнее.

Посмотрим на ребят из системы, в прошлом сезоне у них был хороший опыт игры в КХЛ. Кому-то дали шанс авансом. Будем искать внутренние резервы, задача у нас прежняя – в каждом матче искать пути для побед, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

Агент Кузнецова рассказал, возможно ли возвращение Евгения в СКА в это межсезонье

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, заявил, что хоккеист не вернётся в СКА в это межсезонье. На данный момент форвард ищет варианты трудоустройства в Национальной хоккейной лиге.

‎– Возможно ли возвращение Кузнецова в СКА в это межсезонье?

‎– Нет.

‎‎– Закрыты ли двери в СКА в будущем?

‎– Переговоров никаких нет. Двери, нет, не закрыты. Если они проявят интерес, то будем разговаривать. Но после того, как у нас всё решится с НХЛ.

‎– Евгений часто надевает одежду с изображением логотипа «Трактора». Это никак не связано с его будущим клубом?

‎– Он всегда в ней катался. Просто раньше на это внимания не обращали. Когда он играл в «Вашингтоне», летом тоже в одежде «Трактора» ходил, – цитирует Бабаева «Спорт день за днём».