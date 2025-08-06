53-летний Ягр ещё не закончил с хоккеем? Великий чех набирает очки на предсезонке

Кажется, Яромир Ягр будет в хоккее всегда. Предыдущий сезон должен был стать для чеха последним в карьере – по крайней мере, он сам заявлял об этом. Возраст у одного из величайших хоккеистов в истории всё-таки уже был почтенный.

Однако после заключительного матча сезона он стал отмахиваться от вопросов о завершении карьеры, а вместо этого вновь приступил к тренировкам. «Яромир готовится с весны. Посмотрим, что он решит насчёт продолжения карьеры. Он выглядит готовым», — недавно рассказал главный тренер «Кладно» Давид Чермак.

Прошлым летом Ягр усиленно готовился к тому, что должно было стать его лебединой песней. И даже в 52 года смог ощутимо улучшить свою форму, что отмечали и партнёры по команде. В 39 матчах регулярки он набрал 16 (5+11) очков – вполне убедительная демонстрация того, что он ещё способен тягаться с молодёжью и приносить пользу команде. В плей-офф «Кладно» не попал, но и вылета из Экстралиги избежал.

«Кладно» в межсезонье серьёзно обновил состав и вступает в новую эпоху. Зимой Ягр продал бо́льшую часть своих акций бизнесмену Томашу Драстилу, сохранив за собой только 20%. Теперь ему больше не нужно заниматься непосредственным руководством клуба, искать спонсоров и прочее, а можно сосредоточиться исключительно на хоккее. Цель Драстила, как и Ягра, как и всех остальных в клубе – вернуть «Кладно» в плей-офф.

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С тех пор как «рыцари» приступили к командным тренировкам в середине июля, Ягр находился, как и всегда, в самой гуще событий на льду. Он настолько вечен, что играет уже с сыновьями своих бывших партнёров. «Мой папа играл с ним. Выходить в звене с Ягром – классный опыт. Не ожидал, что он будет так долго играть», — сказал нападающий Келли Клима, сын обладателя Кубка Стэнли Петра Климы.

Так как он находится без контракта, то может играть только в товарищеских матчах. Но время подумать ещё есть – до старта сезона Экстралиги ещё больше месяца. Пока что впервые за четыре года Ягр сразу приступил к играм – год назад, например, он провёл лишь один товарняк перед стартом сезона. 5 августа Яромир вышел на лёд во встрече с «Литвиновым» в ударном звене с Мартином Прохазкой и Антонином Мелкой и помог «Кладно» одержать победу со счётом 3:2.

Его тройка организовала первый гол, а чуть позже Ягр выступил ассистентом в голе Прохазки. «Я принял пас ногой. Ждал его передачи и встал так, чтобы шайба попала в меня. Наверное, он бы мне напихал, если бы я не принял пас. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Не знал, что он без контракта. Но потенциал у него ещё есть!» — с улыбкой сказал 31-летний нападающий.

Сам Яромир ничего конкретного по-прежнему не сообщает, предпочитая отшучиваться на вопросы журналистов. «Да я вообще в падел иду играть. Как будто меня тут и не было», — смеялся он. Однако во время финала Кубка Стэнли в июне в интервью Sportsnet намекнул, что надеется ещё поиграть.

Яромир Ягр Фото: Denise Truscello/Getty Images

Если он подпишет контракт, этот сезон станет для него 38-м в профессиональной карьере. Идут годы, одно поколение сменяется другим, и только Ягр остаётся. В феврале ему исполнится 54 года.