«Ак Барс» мог упустить победу с 4:0, Кравцов простился с Челябинском. Хоккейные итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 6 августа.

«Ак Барс» едва не упустил преимущество в четыре шайбы, но победил «Нефтяник»

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» завершился товарищеский матч, в котором местный «Нефтяник» принимал казанский «Ак Барс». Победу во встрече со счётом 4:3 одержал «Ак Барс».

В стартовой двадцатиминутке казанский клуб забросил три безответные шайбы. Голы на свой счёт записали Артур Бровкин, Михаил Фисенко и Дмитрий Кателевский. Во втором периоде счёт до крупного довёл Александр Барабанов, забросив на 15-й минуте. Игроки «Нефтяника» смогли сократить отставание в счёте, забив в концовке периода — шайбами отметились Юрий Платонов и Даниил Четвериков. В середине третьего периода Павел Куликов сократил отставание хозяев до минимума, однако на большее «Нефтяник» не хватило.

В следующей встрече «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в Казани 14 августа.

Минское «Динамо» в овертайме победило «Магнитку» в товарищеском матче

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором местное «Динамо» принимало клуб Всероссийской хоккейной лиги «Магнитка». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержало «Динамо».

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В середине второго периода счёт во встрече открыл форвард минского клуба Никита Пышкайло. На 17-й минуте второй двадцатиминутки Алексей Фурса восстановил равенство в счёте. Основное время игры закончилось вничью — 1:1. В овертайме победу белорусскому клубу принёс бросок Мирослава Михалёва.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет с «Ладой» в рамках Кубка Минска. Игра состоится 12 августа.

Виталий Кравцов попрощался с «Трактором»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Виталий Кравцов написал слова благодарности «Трактору» и челябинским болельщикам.

«Прежде всего — спасибо вам, болельщики. Вы — невероятные. Та атмосфера, которую вы создаёте — на арене, вокруг неё, во всём городе и даже за его пределами, — это невозможно передать словами. Быть частью этого, выходить на лёд в чёрно-белой форме, ощущать вашу поддержку — это не просто честь, это мечта. Мечта каждого мальчишки, который когда-то с замиранием сердца надевал джерси «Трактора».

Спасибо клубу и руководству — за ту колоссальную работу, которую вы делаете каждый день. Вы создали место, где хочется быть, команду, за которую хочется сражаться. Огромная благодарность нашему персоналу — всем, кто трудится на арене и вне её. Вы — душа этой команды. Вы — наше сердце.

Спасибо тренерскому штабу и каждому из моих партнёров. Мы стали единым целым. Мы сделали шаг вперёд. От всей души и сердца я говорю «Спасибо». Однажды чёрно-белый — навсегда чёрно-белый. И, конечно же, нашей СММ-компашке, вы — легенды!» — написал Кравцов на своей странице в социальной сети.