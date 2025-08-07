«Лет пять звали разные клубы КХЛ — я всё отвергал». Интервью с новой звездой «Авангарда»

Эндрю Потуральски – один из самых ярких хоккеистов Американской хоккейной лиги в последние годы. Там он стабильно набирал больше очка за игру и постоянно находился в топе бомбардиров, но при этом – парадокс – получал мизерное количество шансов в НХЛ. Даже в грустном «Сан-Хосе» в прошлом сезоне Потуральски подняли всего на три матча регулярки, и, видимо, терпение форварда лопнуло. Тут ещё и подвернулся привлекательный вариант в России, и Эндрю в 31 год отправился за новым вызовом.

Почему наконец Потуральски решился приехать в КХЛ и чем привлёк «Авангард»? Из-за чего не складывалось в НХЛ? Как его встретила Россия? С кем общался при переговорах с Омском? Об этом и многом другом – в беседе новой звезды «ястребов» с обозревателем «Чемпионата».

«Как мне Омск? Ничего подобного в своей жизни я никогда не видел»

— Эндрю, как тебя встретила Россия?

— Я действительно ошеломлён, нахожусь под большим впечатлением. Слышал много хорошего перед приездом, но всё, что я вижу, даже превосходит ожидания.

— Что скажешь об Омске в свои первые дни в городе? Напоминает ли он тебе какой-то другой город?

— Ничего подобного в своей жизни я никогда не видел, для меня всё в новинку, всё интересно. Сейчас стараюсь всё познавать, адаптироваться, с другими иностранцами мы ходим на прогулки, вчера вот вкусно поужинали. Вливаемся и обустраиваемся.

— А вообще, что знаешь о России? Может, наводил какие-то справки?

— Пока никаких особых знаний. Я приверженец того, чтобы приехать и всё осмотреть на месте, без всяких предрассудков и предубеждений.

— У тебя большая семья. Как часто планируешь с ней видеться в сезоне?

— Для начала я здесь буду один, потому что переехать всем вместе непросто, ведь у нас трое маленьких детей. Посмотрим, как всё пойдёт дальше. Пока всё, что я рассказываю и показываю, моя жена воспринимает очень позитивно.

Джозеф Чеккони и Эндрю Потуральски в омском аэропорту Фото: hawk.ru

«В НХЛ мне выпадало не так много шансов. Когда поступило предложение от «Авангарда», то я решил, что это шаг вперёд»

— Расскажи историю своего появления в «Авангарде».

— У меня ещё был год контракта с «Сан-Хосе», и в целом на протяжении последних лет пяти неоднократно поступали предложения из разных клубов КХЛ. Но именно в этот раз я просто оказался под большим впечатлением от всего, что мне показали и рассказали. Это и арена в Омске, и болельщики, и инфраструктура. Кроме того, «Авангард» тренирует Ги Буше. Из-за всех этих факторов я и принял достаточно легко решение перебраться в Омск, посчитал, что это для меня отличная возможность.

— Кстати, почему отвергал предложения из России в прошлые годы?

— Будучи американским хоккеистом, я всегда ставил задачу пробиться в НХЛ. Именно поэтому отвергал предложения, полагал, что я достаточно хорошо себя показываю, что у меня есть возможность закрепиться в лучшей лиге мира. Однако не так много шансов в сезоне мне выпадало. Когда же поступило предложение от «Авангарда» то с учётом всех прочих обстоятельств я решил, что это будет для меня шаг вперёд после АХЛ.

— Ещё в конце мая ты расторг контракт с «Сан-Хосе». Уже тогда было понимание, что приедешь в «Авангард»?

— Чёткого договора на бумаге ещё не было, но всё к этому шло. Я хотел полностью закончить отношения с «Шаркс», прежде чем подписывать что-то в другом месте. И вот когда я освободился от контракта там, то уже всё оформил с «Авангардом».

Эндрю Потуральски в «Сан-Хосе» Фото: Eakin Howard/Getty Images

— Получается, что в течение лета утрясались различные юридические моменты?

— В целом не так много времени потребовалось. Каких-то больших сложностей не было.

— Появлялась информация, что у тебя были некие проблемы с закупкой экипировки из-за перехода в российский клуб. Это действительно так?

— Да, были кое-какие нюансы и сложности, но в результате мне доставили всё вовремя, я полностью экипирован и укомплектован. Если и была какая-то проблема в этом плане, то это поездка в Омск со всем багажом. Вот это было реально непросто! (смеётся)

«Когда общался с «Авангардом» по поводу контракта, то много беседовал с Джошуа Ливо»

— У тебя отличная статистика в АХЛ, ты настоящая звезда этой лиги. Сейчас понял, что уже перерос этот уровень?

— Как человек, который любит соревноваться, я всегда стремлюсь к большему. Я неплохо себя показывал в АХЛ, но почти не получал шансов в НХЛ, так что, разумеется, хотел двигаться вперёд. Да, я понимал, что рано или поздно поеду за новым вызовом в другую лигу. И сейчас моя задача – проявить себя в КХЛ. Может, мне настолько здесь понравится, что я буду играть в России до конца карьеры – кто знает? Однако пока я полностью сфокусирован на текущем сезоне и осознаю, что Ги Буше поможет мне двигаться вперёд и продолжать прогрессировать. Это немаловажно для меня.

— У тебя и правда всего девять матчей в НХЛ за почти 10 лет. Как сам объясняешь эту странность?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Я действительно хотел выступать в НХЛ, стремился к этому, работал каждый год. Как бы то ни было, я всё ещё хочу большего и двигаться вперёд, не останавливаясь на достигнутом. Поэтому я здесь, в КХЛ, и бросаю себе новый вызов.

— Ты выигрывал Кубок Колдера в АХЛ вместе с Пономарёвым и Лажуа. Забавно воссоединиться с ними сейчас?

— Да, конечно. Здорово, что в «Авангарде» у меня есть знакомые лица, это облегчает переход. Хочется, конечно, снова выиграть трофей с ними.

— А ещё в той команде блистал Джош Ливо. Наслышан о его успехах в КХЛ?

— Конечно, мы с ним на связи, достаточно часто общаемся. Когда я общался с «Авангардом» по поводу контракта, то мы много беседовали с Джошем, и он всегда говорил только хорошие вещи о России и КХЛ. И когда ты видишь, что твой бывший партнёр и хороший знакомый сияет в лиге, то это придаёт дополнительную мотивацию.

«Если бы мне пришлось выбирать, то предпочёл бы позицию центра. Посмотрим, как сложится состав «Авангарда»

— Какие твои сильные стороны на льду?

— Я хорош в том, чтобы создавать моменты, разыгрывать комбинации, выводить партнёров на бросок. В целом я двусторонний хоккеист, готовый конкурировать, бороться и сражаться.

— Буше о тебе говорил: «Он звезда, но не ведёт себя как звезда. Это тот игрок, который всегда слушается тренера и готов действовать на любой позиции на площадке».

— Абсолютно верно. Могу играть на любой позиции, в любой расстановке, в любом сочетании. Словом, везде, где потребует тренер, где я смогу принести пользу команде.

Ги Буше Фото: hawk.ru

— Всё-таки ты центральный нападающий или тяготеешь к роли на фланге? В карьере ты был успешен и там, и там.

— В целом мне комфортно на любой позиции. Но если бы мне пришлось выбирать самому, то отдал бы предпочтение игре в центре. Посмотрим, как будет складываться состав «Авангарда».

— Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона в КХЛ?

— Каких-то иллюзий не питаю, просто буду смотреть, как всё пойдёт. Я приехал сюда сражаться и конкурировать, побеждать, получать удовольствие от хоккея, а также открывать для себя новую лигу и новую страну. Понятно, что наша командная цель – выиграть Кубок Гагарина. Мы все этого хотим, наши великолепные болельщики этого хотят, так что мы будем усердно работать, чтобы приблизиться к успеху. И уже старт нашей предсезонки нацелен на то, чтобы выстроить этот маршрут к заветной цели.

